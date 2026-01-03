Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

David Holub

3. ledna 2026 13:44

Jindřich Trpišovský
Jindřich Trpišovský Foto: slavia.cz

Do nového kalendářního roku 2026 vstupují fanoušci fotbalové Slavie s jistotou, že minimálně další tři roky povede jejich miláčky trenér Jindřich Trpišovský. Ten totiž přímo na Vánoce podepsal spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem, majícím na starost brankáře, nové smlouvy až do roku 2029.

Pokud Trpišovský skutečně do roku 2029 vydrží, bude tak ve Slavii působit už 12 let, neboť poprvé se v Edenu v této roli představil již v roce 2017. Právě tehdy totiž nahradil Jaroslava Šilhavého. Pod Trpišovským pak vršovický klub zažil veleúspěšnou éru, která pokračuje až do dnešních dní. Vedle čtyř mistrovských titulů za tu dobu slávisté vyhráli čtyřikrát i domácí pohár. „V podstatě to znamená, že každý rok přibyla jedna trofej, což je mimořádný počin. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky,“ uvedl k prodloužení spolupráce nejvyšší slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Členové slávistického realizačního týmu v čele s Trpišovským nyní podepsali s klubovým vedením prodloužení spolupráce na dalších tři a půl roku. „Je to pro nás všechny odměna, také obrovský závazek. Závazek k tomu, abychom v práci pokračovali tak, jako jsme ji dělali v předchozích osmi letech. Přeju si, aby naše práce dál přinášela radost, sportovní úspěchy, trofeje a samozřejmě také rozvoj hráčů,“ řekl k tomu samotný devětačtyřicetiletý stratég, který před Slavií působil na Žižkově a v Liberci.

Nyní po podzimní části sezóny 2025/26 figuruje Slavia, která obhajuje mistrovský titul a která v této sezóně proto hraje i hlavní ligovou fázi Ligy mistrů, v tabulce české ligy na prvním místě s tím, že před druhou Spartu má náskok sedmi bodů. Ve zmiňované Lize mistrů však stále čeká na první výhru, dosud v ní totiž jen třikrát remizovala a třikrát prohrála a před zbývajícími dvěma lednovými zápasy ztrácí na postupové pozice čtyři body.

26. prosince 2025 21:05

Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Jindřich Trpišovský sk slavia praha

