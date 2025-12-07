FAČR mluví už jen o dvou jménech v souvislosti s novým koučem národního týmu

David Holub

7. prosince 2025 20:47

Jindřích Trpišovský
Jindřich Trpišovský Foto: slavia.cz

Po říjnovém vyhazovu reprezentačního trenéra Ivana Haška, jehož doběhly dlouhodobé nevydařené výkony a výsledky fotbalového národního týmu, se mohlo, že má výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) nějaké řešení. Samotné české fotbalové vedení mluvilo o jako o prioritě o sehnání zahraničního trenéra na uvolněný post s tím, že do konce kvalifikace národní tým povede dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Nyní šéf českého fotbalu David Trunda hovoří už jen o dvou potenciálních kandidátech, přičemž jedním z nich může být současný kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Kdo je však ten druhý, který má být cizincem? A proč skupinu vybírající trenéra národního týmu opustil plzeňský boss Adolf Šádek. Otázek spíš stále přibývá, než aby bylo v tomto ohledu jasno.

Přesto všechno by David Trunda rád znal definitivní jméno nástupce Ivana Haška nejpozději do Vánoc. „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale zároveň rozhodl, že konkrétní nebudeme. Jednat s oběma kandidáty je pověřen Pavel Nedvěd a jasno bychom chtěli mít tak do 20. prosince, nejpozději do vánočních svátků,“ uvedl konkrétně Trunda.

Přestože dříve média spekulovala jako o možném novém trenérovi reprezentace o Němci Jürgenu Klinsmannovi, toto jméno nakonec nejspíše není na stole a to nejen proto, že ho nechtěl nikterak komentovat samotný Trunda. Server Aktuálně.cz totiž nově přišel s informací, že vedle zmiňovaného úspěšného českého stratéga Jindřicha Trpišovského by měl být v hledáčku výkonného výboru i Chorvat Slaven Bilič.

Ten se dostal do nejužšího výběru především díky tomu, že je momentálně bez angažmá, přičemž to poslední byl saúdskoarabský Al-Fatech. Před tím ale působil v daleko věhlasnější fotbalové soutěži a to v anglické Premier League. Už jako hráč tam odehrál celkem 76 zápasů za West Ham a Everton za londýnské Kladiváře si pak připsal dalších 109 zápasů, ve kterých je vedl jako hlavní trenér. Kromě toho nasbíral dost trenérských zkušeností i v klubech West Bromwich Albion či Watford.

Aktuálně sedmapadesátiletý rodák ze Splitu, jenž jako hráč ještě nastupoval i za bundesligové Karlsruhe i za chorvatskou reprezentaci (44 zápasů), pak působil i v realizačním týmu zmíněné chorvatské reprezentace. Byl tak na Euru 2008 svědkem toho, jak dopomohl Chorvatsku do čtvrtfinále, v němž nakonec nestačilo na Turecko, s nimiž prohrálo 2:4. Na Euru 2012 naopak s Chorvatskem skončil už ve skupině.

Přes všechen tento zajímavý životopis to však vypadá, že minimálně pro veledůležitou březnovou baráž vyberou členové výkonného výboru FAČR nakonec Jindřicha Trpišovského. On sámk tomu nechtěl být nijak více konkrétní. „Tu situaci vnímám. Kam přijdu, tam se mě na to ptají. Nic se nemění, v rozehrané sezoně bych se o tom s nikým ani nebavil. Prioritu mám jasně danou, ale samozřejmě se nějaké věci mohou stát. Jedna věc může moje uvažování změnit. Uvidíme, jestli se to stane,“ nechal se slyšet slávistický kouč, přičemž pokračoval: „Upřímně nás to trochu vyvádí z koncentrace, celý tým. Máme dva zápasy do konce roku, musíme se soustředit na ně. Já tu ambici nemám z toho důvodu, že mám rád klubový fotbal. Cítím ke Slavii pouto a odpovědnost k majiteli a klubu.“

Zákulisní boj o reprezentačního trenéra prohrál Šádek

V rámci hledání nového reprezentačního trenéra přišla zajímavá zpráva o konci plzeňského bosse Adolfa Šádka v gesční skupině, která má na starost právě vybírání kouče. V ní figurují čelní představitelé českého fotbalu a vypadá to, že mezi nimi v této ožehavé otázce nepanuje shoda. Právě Šádek měl spíš adorovat za explzeńského stratéga Miroslava Koubka, ale neuspěl a to měl být hlavní důvod jeho rezignace.

„Pan Šádek na vlastní žádost rezignoval na pozici v gesční skupině pro sport. Zůstáváme dál v těsném kontaktu a budeme s ním i s ostatními členy výkonného výboru nadále průběžně konzultovat další kroky v rámci gesční skupiny,“ uvedl k tomu pouze Trunda. Pro inFotbal.cz se pak dobře obeznámený anonymní zdroj k tomu řekl: „Neztotožňoval se s procesem výběru nového trenéra.“

Uvidí se tak v následujících dnech, jakým způsobem se nakonec celá nepřehledná situace kolem postu reprezentačního kouče, dopadne.

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.
Fotbal, ilustrační fotografie

Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez

Jak to s největší pravděpodobností vypadá, tak Fotbalová asociace ČR (FAČR) nehledá momentálně odborníka ze zahraničí pouze na post trenéra reprezentace, ale v posledních dnech lovila v zahraničních vodách i na pozici muže, který bude pomáhat rozhodčím. Přivolána byla nakonec podle serveru infotbal.cz rozhodcovská kapacita ze Španělska, Carlos Clos Gómez se zkušenostmi ze zápasů El Clásica.

