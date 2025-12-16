Ani napodruhé na nabídku nekývl. Bilič nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci

David Holub

16. prosince 2025 21:06

Fotbal, ilustrační fotografie.
Foto: Pixabay

Příběh hledání nového trenéra české reprezentace se zdá být nekonečný. Poté, co Slavia neuvolnila kouče Jindřicha Trpišovského, se začalo spekulovat, že by se mohl definitivně stát trenérem národního týmu Chorvat se zkušenostmi z anglické Premier League Slaven Bilič, čímž by se tak naplnila již dřívější priorita FAČR, že bude lovit trenéra především v zahraničních vodách. Jenže ani ten nakonec na nabídku manažera reprezentací Pavla Nedvěda nekývl. Navzdory tomu, že se s ním setkal hned dvakrát. Nejnovější informace tak hovoří o tom, že svaz začal jednat s velezkušeným stratégem Miroslavem Koubkem.

O tom, že se Bilič nakonec nestane trenérem českého fotbalového národního týmu, informoval chorvatský deník Jutarnji list. „Určitě bych neodmítl povečeřet s osobností, jako je Pavel Nedvěd. Vždyť vyhrál Zlatý míč! Ale Česko není moje volba,“ uvedl sedmapadesátiletý Chorvat, který coby hráč došel na mistrovství světa v roce 1998 s Chorvatskem tehdy k senzačnímu bronzu.

Po své hráčské kariéře Bilič chorvatskou reprezentaci i trénoval a to v letech 2006-2012, přičemž na Euru 2008 s ním došel do čtvrtfinále, v němž jeho tým nestačil na Turecko. Na klubové úrovni pak stál u kormidla týmů jako Lokomotiv Moskva, Besiktas Istanbul, West Bromwich či Watford. Naposledy si vyzkoušel exotické angažmá v saúdskoarabském al-Fatá.

Nyní má tedy největší šanci stát se trenérem reprezentace jeden z nejzkušenějších a nejrespektovanějších českých trenérských mágů Miroslav Koubek, o němž se spekulovalo už dříve, ale proslýchalo se, že ho reprezentační kabina nechce. Zdá se však, že je k uvolněné pozici v národním týmu nejblíže a podle informací serveru isport.cz už má mít jasno, kdo by mohli být jeho asistenti. Mělo by se jednat o Marka Bakoše, se kterým se zná z Plzně, a o Jaroslava Plašila.

Připomeňme, že se mu už v roce 2015 podařilo s Viktorií Plzeň vyhrát českou ligu a předloni se stal plzeňským lodivodem už potřetí ve své trenérské kariéře. V předešlých dvou ročnících se Západočechy se vždy dokázal kvalifikovat do evropských pohárů, v nichž se pod ním neztratili. Třeba vloni s Plzní dokráčel až do čtvrtfinále Konferenční ligy, letos na jaře pak v této soutěži skončil o kolo dříve. Kromě Plzně pak velel jako trenér na lavičkách dalších prvoligových týmů jako Slavia, Bohemians, Ostrava, Hradec Králové nebo Mladá Boleslav.

FAČR hledá nového reprezentačního kouče od října, kdy se rozloučila po neúspěších v kvalifikaci s Ivanem Haškem, jehož do konce kvalifikace nahradil jeho dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Už dříve se svaz nechal slyšet, že otázku nového trenéra chce mít vyřešenou do Vánoc. Český tým totiž čeká v březnu veledůležitá baráž o postup na MS 2026. V jejím úvodu musí nejprve přejít doma přes Irsko, aby se pak opět doma utkala ve finále baráže s někým z dvojice Dánsko-Severní Makedonie.

Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem

