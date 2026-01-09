Turek podá na prezidenta Pavla žalobu

Libor Novák

9. ledna 2026 20:14

Filip Turek
Filip Turek Foto: Cyril Popek / INCORP images

Spor mezi hradem a stranou Motoristé sobě nabírá na obrátkách. Poslanec Filip Turek v pátek oznámil, že v nejbližší době podá na prezidenta Petra Pavla žalobu na ochranu osobnosti. Turek toto rozhodnutí zveřejnil během své návštěvy Kyjeva, kde je součástí delegace ministra zahraničí Petra Macinky. Poslanci se nelíbí způsob, jakým hlava státu odůvodnila své rozhodnutí nejmenovat ho ministrem životního prostředí, a bude proto soudní cestou žádat omluvu.

Prezident Petr Pavel své odmítavé stanovisko zaslal premiérovi Andreji Babišovi v oficiálním dopise. V něm uvedl, že Filip Turek dlouhodobě prokazuje nedostatek úcty k českému právnímu řádu i ústavním hodnotám.

Prezidentovi vadí především Turkovy minulé kontroverze, které zahrnují používání nacistických symbolů a gest nebo výroky zpochybňující rovnost menšin a žen. Podle Pavla nešlo o mladickou nerozvážnost, ale o chování vykazující značnou intenzitu a trvalý charakter.

Filip Turek se proti těmto slovům důrazně ohradil a prohlásil, že se ho prezidentovo zdůvodnění hluboce dotýká. Přestože se rozhodl bránit svou pověst u soudu, vyloučil, že by on nebo hnutí Motoristé podávali kompetenční žalobu.

Ta by musela řešit spor o to, zda má prezident vůbec právo kandidáta navrženého premiérem odmítnout. Podobně se již dříve vyjádřil i premiér Babiš, který kompetenční spor s hlavou státu rovněž nechce vyvolávat.

Prezident ve svém dopise mimo jiné zdůraznil, že Turek ve svých dřívějších projevech adoroval nebo bagatelizoval nacistický režim, což považuje za neslučitelné s funkcí člena vlády. Turek tyto argumenty odmítá a trvá na tom, že prezidentovy výroky poškozují jeho osobnostní práva.

Premiér Andrej Babiš dopis s odůvodněním převzal a plánuje o dalším postupu jednat s koaličními partnery na pondělní radě. Zatím není jasné, zda hnutí ANO na nominaci Turka setrvá, nebo se pokusí najít jiného kandidáta. 

