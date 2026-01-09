Turek podá na prezidenta Pavla žalobu

Spor mezi hradem a stranou Motoristé sobě nabírá na obrátkách. Poslanec Filip Turek v pátek oznámil, že v nejbližší době podá na prezidenta Petra Pavla žalobu na ochranu osobnosti. Turek toto rozhodnutí zveřejnil během své návštěvy Kyjeva, kde je součástí delegace ministra zahraničí Petra Macinky. Poslanci se nelíbí způsob, jakým hlava státu odůvodnila své rozhodnutí nejmenovat ho ministrem životního prostředí, a bude proto soudní cestou žádat omluvu.
Prezident Petr Pavel své odmítavé stanovisko zaslal premiérovi Andreji Babišovi v oficiálním dopise. V něm uvedl, že Filip Turek dlouhodobě prokazuje nedostatek úcty k českému právnímu řádu i ústavním hodnotám.
Prezidentovi vadí především Turkovy minulé kontroverze, které zahrnují používání nacistických symbolů a gest nebo výroky zpochybňující rovnost menšin a žen. Podle Pavla nešlo o mladickou nerozvážnost, ale o chování vykazující značnou intenzitu a trvalý charakter.
Filip Turek se proti těmto slovům důrazně ohradil a prohlásil, že se ho prezidentovo zdůvodnění hluboce dotýká. Přestože se rozhodl bránit svou pověst u soudu, vyloučil, že by on nebo hnutí Motoristé podávali kompetenční žalobu.
Ta by musela řešit spor o to, zda má prezident vůbec právo kandidáta navrženého premiérem odmítnout. Podobně se již dříve vyjádřil i premiér Babiš, který kompetenční spor s hlavou státu rovněž nechce vyvolávat.
Prezident ve svém dopise mimo jiné zdůraznil, že Turek ve svých dřívějších projevech adoroval nebo bagatelizoval nacistický režim, což považuje za neslučitelné s funkcí člena vlády. Turek tyto argumenty odmítá a trvá na tom, že prezidentovy výroky poškozují jeho osobnostní práva.
Premiér Andrej Babiš dopis s odůvodněním převzal a plánuje o dalším postupu jednat s koaličními partnery na pondělní radě. Zatím není jasné, zda hnutí ANO na nominaci Turka setrvá, nebo se pokusí najít jiného kandidáta.
Související
Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků
Babiš prezidentovi navrhne Turka do čela ministerstva životního prostředí, potvrdil Havlíček
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
před 2 hodinami
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
před 3 hodinami
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
před 4 hodinami
Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou
před 5 hodinami
Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska
před 6 hodinami
Proč Rusko použilo na Ukrajině Orešnik? Pomstilo se za útok, který si podle všeho samo vymyslelo
před 6 hodinami
Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?
před 7 hodinami
Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky
před 8 hodinami
Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo
před 8 hodinami
Pavel v dopise vysvětlil Babišovi, proč nejmenuje Turka ministrem
před 9 hodinami
Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků
před 10 hodinami
Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet
před 11 hodinami
Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu
před 12 hodinami
Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik
před 12 hodinami
Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu
před 14 hodinami
Předpověď počasí slibuje další změnu. Oteplení nevydrží, avizují meteorologové
včera
V Praze hledali pacienta, nevrátil se z vycházky. Pátrání má smutný konec
včera
Británie řeší další kauzu bývalého prince Andrewa. Panuje podezření z korupce
včera
Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly
včera
Policie se vrátila k prosincovému únosu hocha ze Zlínska. Ocenila zachránce
Česko v prosinci šokoval případ únosu školáka ve Zlínském kraji. Zásadní roli v něm sehrála dvojice občanů, která slyšela volání o pomoc a kontaktovala strážce zákona. Policie v tomto týdnu informovala, že je náležitě ocenila.
Zdroj: Jan Hrabě