Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.
Návštěvu šéfa české diplomacie doprovázely masivní ruské útoky drony a raketami, které zasáhly nejen hlavní město, ale i Lvov a další oblasti. Macinka tyto údery označil za „šílené“ a vyjádřil hlubokou soustrast všem obětem agrese. Rezolutně také odmítl ruské tvrzení, že šlo o odvetu za údajný útok na vilu Vladimira Putina, což označil za lživou záminku pro další eskalaci násilí.
Jedním z klíčových témat jednání byla bezpečnostní spolupráce, zejména v oblasti protidronové obrany. Macinka vyzdvihl ukrajinské zkušenosti z bojiště a uvedl, že v této technologii může být Ukrajina pro Česko velmi cenným partnerem. Zároveň potvrdil, že Praha bude i nadále pokračovat v důležité muniční iniciativě, která je pro obranu napadeného státu klíčová.
Ministr se dotkl i vnitropolitických témat a situace ukrajinské menšiny v České republice. Podle jeho dat již počet Ukrajinců u nás převýšil slovenskou menšinu, což s sebou nese nové společenské výzvy. Macinka vyjádřil lítost nad tím, že u části české veřejnosti rostou negativní nálady vůči ukrajinským uprchlíkům, a označil za svůj úkol tyto „rozevírající se nůžky“ v české společnosti řešit.
Zároveň se Macinka nevyhnul kontroverzi, když otázku ukrajinské novinářky, zda česká vláda chápe, že podpora Ukrajiny je dobrá i pro Česko, překroutil a místo toho hovořil na téma muniční iniciativy. Paradoxně se následně obořil na českého novináře za to, že původně česky položenou otázku do anglického jazyka nepřeložil pro ukrajinského ministra doslovně.
Macinka už ve středečním televizním vystoupení před cestou na Ukrajinu ostře zkritizoval ty, kteří sympatizují s agresorem, a označil je za „naprosté pošuky“. Naprostá většina Čechů má podle něj k Rusku velmi negativní vztah a vnímá Ukrajinu jako spojence. Macinka, který je dočasně pověřen i řízením ministerstva životního prostředí, zdůraznil, že Ukrajině je nutné věnovat více prostoru a podpory, protože čelí ničivé válce již čtvrtým rokem.
Na dotaz, jak v tomto kontextu vnímá postoje lídra hnutí SPD Tomia Okamury, který se v posledních dnech velmi ostře vyjadřuje proti Ukrajině, se však Macinka svého koaličního kolegy zastav s tím, že hovořil o příznivcích Ruska. Dodal, že Okamura šéfovi Motoristů cestou na Ukrajinu psal a popřál mu, aby se v pořádku vrátil.
Během své cesty ministr vyjádřil naději v brzký návrat k normalitě, který symbolizoval přáním, aby se do Kyjeva mohlo opět létat běžnými linkami místo dlouhých cest vlakem. Zdůraznil, že o českém spojenectví s Ukrajinou není pochyb a že pomoc napadené zemi musí být prioritou. Budoucnost vzájemných vztahů vidí v úzké spolupráci při obnově země i v bezpečnostních otázkách.
