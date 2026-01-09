OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země

Českou republiku zasáhlo v pátek ráno a dopoledne intenzivní sněžení, které se postupně přesouvalo ze západu Čech směrem k východu. Zimní nadílka způsobila značné komplikace na mnoha klíčových komunikacích včetně dálničních tahů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v jihozápadní části země a v Praze během několika hodin 5 až 10 centimetrů sněhu, a to i v nižších polohách.
Silničáři měli od brzkých hodin plné ruce práce, přesto se řada úseků stala kvůli nehodám neprůjezdná. Velmi kritická situace panovala na dálnici D5, kde v kopcích na Tachovsku uvízly kamiony.
Na 112. kilometru u Kladrub dokonce nákladní souprava zablokovala oba jízdní pruhy směrem na Prahu. Problémy hlásila také dálnice D6 u hlavního města, kde se u Hostivice převrátil kamion, a zpoždění nabírali řidiči i na dálnici D1.
Kvůli nepříznivému počasí a neukázněnosti některých řidičů musela policie zcela uzavřít silnici z Chomutova směrem na Německo přes Horu Svatého Šebestiána pro veškerou nákladní dopravu.
Husté sněžení se nevyhnulo ani Praze, kde kolabovala hromadná doprava. Autobusy i tramvaje nabíraly desítky minut zpoždění a některé zastávky v kopcovitém terénu zůstaly ráno zcela bez obsluhy.
Sněhové přeháňky v odpoledních hodinách sice začaly slábnout, ale Česko nyní čeká další zkouška v podobě extrémních mrazů. Meteorologové vydali výstrahu zejména pro Moravu, Slezsko a východní Čechy, kde teploty klesaly i pod minus 12 stupňů Celsia.
Silný mráz bude v příštích dnech panovat na většině území, což může vést ke vzniku nebezpečné ledovky na neošetřených silnicích.
Odborníci doporučují lidem, aby v nadcházejícím mrazivém období omezili pobyt venku a dbali na bezpečnost při cestování. Řidiči by měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství a jízdu striktně přizpůsobit stavu vozovek, které mohou pod vrstvou sněhu namrzat. Zimní počasí by mělo v České republice setrvat minimálně do poloviny příštího týdne.
Prezident Petr Pavel navštíví na začátku přespříštího týdne Vatikán. Hlavu státu doprovodí manželka, hlavním bodem programu bude setkání s papežem Lvem XIV. Pavel jej už loni pozval na návštěvu Česka.
Zdroj: Jan Hrabě