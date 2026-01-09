OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země

Libor Novák

9. ledna 2026 17:52

Sníh zasypal Prahu
Prohlédněte si 31 fotografií Sníh zasypal Prahu Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou republiku zasáhlo v pátek ráno a dopoledne intenzivní sněžení, které se postupně přesouvalo ze západu Čech směrem k východu. Zimní nadílka způsobila značné komplikace na mnoha klíčových komunikacích včetně dálničních tahů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v jihozápadní části země a v Praze během několika hodin 5 až 10 centimetrů sněhu, a to i v nižších polohách.

Silničáři měli od brzkých hodin plné ruce práce, přesto se řada úseků stala kvůli nehodám neprůjezdná. Velmi kritická situace panovala na dálnici D5, kde v kopcích na Tachovsku uvízly kamiony.

Na 112. kilometru u Kladrub dokonce nákladní souprava zablokovala oba jízdní pruhy směrem na Prahu. Problémy hlásila také dálnice D6 u hlavního města, kde se u Hostivice převrátil kamion, a zpoždění nabírali řidiči i na dálnici D1.

Kvůli nepříznivému počasí a neukázněnosti některých řidičů musela policie zcela uzavřít silnici z Chomutova směrem na Německo přes Horu Svatého Šebestiána pro veškerou nákladní dopravu.

Husté sněžení se nevyhnulo ani Praze, kde kolabovala hromadná doprava. Autobusy i tramvaje nabíraly desítky minut zpoždění a některé zastávky v kopcovitém terénu zůstaly ráno zcela bez obsluhy.

Sněhové přeháňky v odpoledních hodinách sice začaly slábnout, ale Česko nyní čeká další zkouška v podobě extrémních mrazů. Meteorologové vydali výstrahu zejména pro Moravu, Slezsko a východní Čechy, kde teploty klesaly i pod minus 12 stupňů Celsia.

Silný mráz bude v příštích dnech panovat na většině území, což může vést ke vzniku nebezpečné ledovky na neošetřených silnicích.

Odborníci doporučují lidem, aby v nadcházejícím mrazivém období omezili pobyt venku a dbali na bezpečnost při cestování. Řidiči by měli sledovat aktuální dopravní zpravodajství a jízdu striktně přizpůsobit stavu vozovek, které mohou pod vrstvou sněhu namrzat. Zimní počasí by mělo v České republice setrvat minimálně do poloviny příštího týdne.

před 11 hodinami

Předpověď počasí slibuje další změnu. Oteplení nevydrží, avizují meteorologové

Související

Zimní počasí, ilustrační foto

Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.
Sníh zasypal Prahu Prohlédněte si galerii

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

Více souvisejících

Počasí sníh Zima

Aktuálně se děje

před 29 minutami

Sníh zasypal Prahu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země

Českou republiku zasáhlo v pátek ráno a dopoledne intenzivní sněžení, které se postupně přesouvalo ze západu Čech směrem k východu. Zimní nadílka způsobila značné komplikace na mnoha klíčových komunikacích včetně dálničních tahů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v jihozápadní části země a v Praze během několika hodin 5 až 10 centimetrů sněhu, a to i v nižších polohách.

před 1 hodinou

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek vyslal jasný signál, že režim hodlá proti sílícímu protestnímu hnutí zakročit s ještě větší brutalitou. Ve svém prvním projevu od vypuknutí nepokojů před třinácti dny prohlásil, že úřady neustoupí ani o krok. Demonstranty označil za „vrahy“ a „sabotéry“, kteří podle něj jednají v zájmu cizích mocností, především Spojených států.

před 2 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska

Moskva v pátek potvrdila, že Spojené státy propustily dva ruské členy posádky z ropného tankeru Marinera, který americké úřady zabavily začátkem tohoto týdne. Podle agentury AFP se jedná o plavidlo plující pod ruskou vlajkou, jehož zadržení v Severním Atlantiku vyvolalo prudkou diplomatickou přestřelku mezi oběma mocnostmi. Washington se lodě zmocnil s tvrzením, že je součástí takzvané stínové flotily, která přepravuje ropu pro země podléhající americkým sankcím.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?

Každý člověk si pod pojmem „útulnost“ představí něco jiného. Pro někoho je to klid a měkké světlo, jiný ji má spojenou s barvami, které mu doma sedí. A pak jsou lidé, kterým stačí jen pocit, že je doma všechno v pohodě. Když se ale podíváme, jak k tomu přistupují různé kultury, je jasné, že útulnost nemá jednu správnou podobu. Každý kout světa si ji tvoří po svém, ale ve výsledku jde všem o to samé. Cítit se doma bezpečně, příjemně, a tak nějak ve vlastním rytmu.

před 4 hodinami

Petr Macinka na Ukrajině

Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.

před 5 hodinami

Zimní počasí, ilustrační foto

Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Petr Macinka přijel na Ukrajinu

Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.

před 7 hodinami

Írán, ilustrační foto

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.

před 8 hodinami

Keith Wilson

Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu

Americké město Portland se stalo dějištěm dalšího krvavého incidentu, při kterém federální agenti postřelili dva lidi přímo před areálem jedné z místních nemocnic. Událost se stala jen den poté, co imigrační důstojník v Minneapolis zastřelil ženu, což v celých Spojených státech vyvolalo vlnu protestů a značné napětí. Podle dostupných informací jsou oba postřelení naživu, ale přesný rozsah jejich zranění zatím nebyl zveřejněn.

před 9 hodinami

raketa Orešnik

Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou střelou Orešnik. Jde o vzácné nasazení jedné z jeho nejmodernějších zbraní během probíhajících mrazů. Moskva tuto zbraň, která může nést více konvenčních i jaderných hlavic, použila po více než roce. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení potvrdilo, že šlo o masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu odpálenými ze země i z moře.

před 9 hodinami

Sníh zasypal Prahu Prohlédněte si galerii

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

před 11 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

včera

včera

včera

Pavel v lednu navštíví Vatikán, čeká ho setkání s papežem

Prezident Petr Pavel navštíví na začátku přespříštího týdne Vatikán. Hlavu státu doprovodí manželka, hlavním bodem programu bude setkání s papežem Lvem XIV. Pavel jej už loni pozval na návštěvu Česka. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy