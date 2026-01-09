Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vydal naléhavou výzvu k obyvatelům hlavního města, aby v případě možnosti dočasně opustili metropoli. Důvodem je kritický stav městské infrastruktury po masivním ruském útoku z noci na 9. ledna. Podle starosty zůstala polovina všech kyjevských bytových domů, což představuje téměř 6 000 objektů, zcela bez dodávek tepla.
Situace v ukrajinském hlavním městě je o to vážnější, že kromě vytápění čelí Kyjev také rozsáhlým výpadkům v dodávkách vody a elektřiny. Noční kombinovaný úder drony a raketami byl podle radnice nejbolestivějším zásahem do energetické sítě za poslední dobu. V Kyjevě a přilehlé oblasti se ráno ocitlo bez elektrického proudu více než půl milionu odběratelů.
Městské služby v současné době pracují v nouzovém režimu a snaží se zajistit provoz alespoň nejdůležitějších zařízení. Kličko uvedl, že se podařilo připojit nemocnice a porodnice k mobilním kotelnám, aby byla zachována základní péče o pacienty. Energetici se pokoušejí obnovit dodávky i do běžných domácností, ale rozsah škod je mimořádný.
Předpověď počasí na nadcházející dny navíc nevěstí nic dobrého, očekávají se totiž velmi nízké teploty. Právě mrazivé počasí v kombinaci s nefunkčním topením vede vedení města k doporučení, aby lidé odešli tam, kde mají přístup k alternativním zdrojům tepla a energie. Starosta zdůraznil, že odchod by měl být dočasným řešením pro ty, kteří mají zázemí například na venkově.
Následky útoků pocítili obyvatelé napříč celým městem. V Desňanské čtvrti zasáhl bezpilotní letoun střechu obytného domu a vyžádal si oběti na životech. Celkem byly při útoku na hlavní město potvrzeny čtyři mrtvé osoby. Kromě dopadů na bydlení způsobil výpadek proudu a poškození trakčního vedení také značné zpoždění v železniční dopravě.
Technické čety se snaží opravovat zasažená vedení a rozvodny pod velkým tlakem, zatímco lidé v mrazivých bytech čekají na jakýkoli posun. Kyjev se tak znovu ocitá v situaci, kdy se bojuje o přežití v zimních podmínkách bez základních civilizačních vymožeností.
