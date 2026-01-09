Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili

Libor Novák

9. ledna 2026 19:03

Vitalij Kličko, Kyjev (Ukrajina)
Vitalij Kličko, Kyjev (Ukrajina) Foto: Chuzavkov Sergey / UNIAN

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vydal naléhavou výzvu k obyvatelům hlavního města, aby v případě možnosti dočasně opustili metropoli. Důvodem je kritický stav městské infrastruktury po masivním ruském útoku z noci na 9. ledna. Podle starosty zůstala polovina všech kyjevských bytových domů, což představuje téměř 6 000 objektů, zcela bez dodávek tepla.

Situace v ukrajinském hlavním městě je o to vážnější, že kromě vytápění čelí Kyjev také rozsáhlým výpadkům v dodávkách vody a elektřiny. Noční kombinovaný úder drony a raketami byl podle radnice nejbolestivějším zásahem do energetické sítě za poslední dobu. V Kyjevě a přilehlé oblasti se ráno ocitlo bez elektrického proudu více než půl milionu odběratelů.

Městské služby v současné době pracují v nouzovém režimu a snaží se zajistit provoz alespoň nejdůležitějších zařízení. Kličko uvedl, že se podařilo připojit nemocnice a porodnice k mobilním kotelnám, aby byla zachována základní péče o pacienty. Energetici se pokoušejí obnovit dodávky i do běžných domácností, ale rozsah škod je mimořádný.

Předpověď počasí na nadcházející dny navíc nevěstí nic dobrého, očekávají se totiž velmi nízké teploty. Právě mrazivé počasí v kombinaci s nefunkčním topením vede vedení města k doporučení, aby lidé odešli tam, kde mají přístup k alternativním zdrojům tepla a energie. Starosta zdůraznil, že odchod by měl být dočasným řešením pro ty, kteří mají zázemí například na venkově.

Následky útoků pocítili obyvatelé napříč celým městem. V Desňanské čtvrti zasáhl bezpilotní letoun střechu obytného domu a vyžádal si oběti na životech. Celkem byly při útoku na hlavní město potvrzeny čtyři mrtvé osoby. Kromě dopadů na bydlení způsobil výpadek proudu a poškození trakčního vedení také značné zpoždění v železniční dopravě.

Technické čety se snaží opravovat zasažená vedení a rozvodny pod velkým tlakem, zatímco lidé v mrazivých bytech čekají na jakýkoli posun. Kyjev se tak znovu ocitá v situaci, kdy se bojuje o přežití v zimních podmínkách bez základních civilizačních vymožeností.  

před 3 hodinami

Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska

Související

Petr Macinka přijel na Ukrajinu

Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.
Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

Macinka telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí. Pojede do Kyjeva

Mezi pražským Černínským palácem a Kyjevem došlo k důležitému diplomatickému posunu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v úterý telefonoval se svým novým českým protějškem Petrem Macinkou. Hlavním cílem rozhovoru bylo uklidnit napětí, které v posledních dnech vyvolaly ostré výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury a následná diplomatická přestřelka ohledně role ukrajinského velvyslance v Praze.

Více souvisejících

Ukrajina Vitalij Kličko

Aktuálně se děje

před 15 minutami

Vitalij Kličko, Kyjev (Ukrajina)

Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vydal naléhavou výzvu k obyvatelům hlavního města, aby v případě možnosti dočasně opustili metropoli. Důvodem je kritický stav městské infrastruktury po masivním ruském útoku z noci na 9. ledna. Podle starosty zůstala polovina všech kyjevských bytových domů, což představuje téměř 6 000 objektů, zcela bez dodávek tepla.

před 1 hodinou

Sníh zasypal Prahu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země

Českou republiku zasáhlo v pátek ráno a dopoledne intenzivní sněžení, které se postupně přesouvalo ze západu Čech směrem k východu. Zimní nadílka způsobila značné komplikace na mnoha klíčových komunikacích včetně dálničních tahů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v jihozápadní části země a v Praze během několika hodin 5 až 10 centimetrů sněhu, a to i v nižších polohách.

před 2 hodinami

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek vyslal jasný signál, že režim hodlá proti sílícímu protestnímu hnutí zakročit s ještě větší brutalitou. Ve svém prvním projevu od vypuknutí nepokojů před třinácti dny prohlásil, že úřady neustoupí ani o krok. Demonstranty označil za „vrahy“ a „sabotéry“, kteří podle něj jednají v zájmu cizích mocností, především Spojených států.

před 3 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska

Moskva v pátek potvrdila, že Spojené státy propustily dva ruské členy posádky z ropného tankeru Marinera, který americké úřady zabavily začátkem tohoto týdne. Podle agentury AFP se jedná o plavidlo plující pod ruskou vlajkou, jehož zadržení v Severním Atlantiku vyvolalo prudkou diplomatickou přestřelku mezi oběma mocnostmi. Washington se lodě zmocnil s tvrzením, že je součástí takzvané stínové flotily, která přepravuje ropu pro země podléhající americkým sankcím.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?

Každý člověk si pod pojmem „útulnost“ představí něco jiného. Pro někoho je to klid a měkké světlo, jiný ji má spojenou s barvami, které mu doma sedí. A pak jsou lidé, kterým stačí jen pocit, že je doma všechno v pohodě. Když se ale podíváme, jak k tomu přistupují různé kultury, je jasné, že útulnost nemá jednu správnou podobu. Každý kout světa si ji tvoří po svém, ale ve výsledku jde všem o to samé. Cítit se doma bezpečně, příjemně, a tak nějak ve vlastním rytmu.

před 5 hodinami

Petr Macinka na Ukrajině

Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.

před 6 hodinami

Zimní počasí, ilustrační foto

Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Petr Macinka přijel na Ukrajinu

Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.

před 8 hodinami

Írán, ilustrační foto

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.

před 9 hodinami

Keith Wilson

Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu

Americké město Portland se stalo dějištěm dalšího krvavého incidentu, při kterém federální agenti postřelili dva lidi přímo před areálem jedné z místních nemocnic. Událost se stala jen den poté, co imigrační důstojník v Minneapolis zastřelil ženu, což v celých Spojených státech vyvolalo vlnu protestů a značné napětí. Podle dostupných informací jsou oba postřelení naživu, ale přesný rozsah jejich zranění zatím nebyl zveřejněn.

před 10 hodinami

raketa Orešnik

Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou střelou Orešnik. Jde o vzácné nasazení jedné z jeho nejmodernějších zbraní během probíhajících mrazů. Moskva tuto zbraň, která může nést více konvenčních i jaderných hlavic, použila po více než roce. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení potvrdilo, že šlo o masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu odpálenými ze země i z moře.

před 10 hodinami

Sníh zasypal Prahu Prohlédněte si galerii

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

před 12 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

včera

včera

Zemřel veterán Miloslav Masopust, dožil se stovky

Česká armáda přijala o uplynulém víkendu smutnou zprávu. Ve věku 101 let zemřel generálporučík Miloslav Masopust, válečný veterán, který se zúčastnil bojů během druhé světové války.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy