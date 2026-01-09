Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?

Komerční článek

9. ledna 2026 14:17

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Photographee.eu / Adobestock.com

Každý člověk si pod pojmem „útulnost“ představí něco jiného. Pro někoho je to klid a měkké světlo, jiný ji má spojenou s barvami, které mu doma sedí. A pak jsou lidé, kterým stačí jen pocit, že je doma všechno v pohodě. Když se ale podíváme, jak k tomu přistupují různé kultury, je jasné, že útulnost nemá jednu správnou podobu. Každý kout světa si ji tvoří po svém, ale ve výsledku jde všem o to samé. Cítit se doma bezpečně, příjemně, a tak nějak ve vlastním rytmu.

Skandinávský klid jako lék na dlouhé zimy

Severské země vnímají útulnost především prostřednictvím světla. Proto tolik pracují s lampami, svíčkami a měkkým osvětlením. V místech, kde je většina roku tma, se světlo stává něčím jako lékem na náladu. Interiéry tak působí vizuálně i pocitově teple, přestože jsou založené na jednoduchosti, tlumených barvách a minimalistickém pojetí.

Velkou roli hrají i textilie. Vlněné deky, měkké koberce a jednoduché dřevěné dekorace vytvářejí dojem, že domov objímá. Tomu se říká hygge, což je dánský výraz pro útulnost. A protože v těchto zemích lidé často žijí v rytmu přírody, pracují i s přirozeným světlem během dne. V tomto směru lze útulnost ovlivnit i u nás. Čím lépe zvládneme řídit světlo, tím příjemnější atmosféru doma vytvoříme. Třeba i pomocí rolet den a noc, které dokážou pustit světlo dovnitř a zároveň vytvořit jemný stín.

Japonská rovnováha a důraz na ticho

Japonsko chápe útulnost trochu jinak. Vychází z rovnováhy, kdy interiér nesmí přetěžovat mysl. Volí proto jednoduchý nábytek, minimum věcí a prostor, který dýchá. Ticho a prázdné plochy ale přesto nejsou chladné, naopak pomáhají člověku zpomalit.

Důležitou roli mají přírodní materiály, jako jsou dřevo, rýžový papír nebo textilie s jemnou strukturou, jelikož vnášejí do prostoru klid. Světlo zde nepůsobí jako dominantní dekorativní prvek, ale spíše jako měkký doprovod, který zvýrazňuje tvary a proporce místnosti.  V japonských interiérech je navíc běžné stínit světlo tak, aby dopadalo rozptýleně a nevytvářelo tvrdé přechody. Právě tenhle efekt si spousta lidí oblíbila i v moderních domácnostech.

Italská útulnost jako radost ze života

Italové vnímají útulnost především prostřednictvím živosti prostoru. Domov je pro ně místem, kde se odehrává běžný život naplno. Kuchyně často představuje centrum domácnosti, interiéry jsou teplé, osobité a výrazně pracují s barvami. Odstíny žluté, vínové či hluboké zelené jim dodávají charakter, energii a dynamiku.

Italský interiér působí útulně, protože se nebojí kombinovat moderní prvky s tradičními. Osvětlení bývá teplé a vrhá měkké stíny, protože se zde často pracuje s vrstvením světelných zdrojů. Závěs, stínění, lampy – všechno se skládá tak, aby vznikl pocit plnosti. Není to sterilní, ale ani přeplněné. Je to živé. A právě tato rovnováha vytváří atmosféru domova, v němž se člověk cítí příjemně a uvolněně.

Marocké barvy a struktury

V Maroku se útulnost tvoří barvami a bohatými povrchy. Interiéry jsou výrazné, teplé a texturované. Najdete zde koberce, mozaiky, polštáře, lampy s kovovými perforacemi a další.

Marocká útulnost má blízko k pocitu pohostinnosti. Domov je místo, kde se lidé setkávají. Proto jsou místnosti otevřené, pohodlné a vizuálně teplé. Stínění hraje roli hlavně při kontrole ostrého světla. Jemné přefiltrování světla dává prostoru měkkost. Kdo někdy viděl marockou lampu, ví přesně, jak silný efekt to dokáže mít.

A jak to vidíme my?

U nás se útulnost vytváří trochu jinak. Často stavíme na praktickém přístupu, kdy lidé chtějí prostor, který je příjemný, ale funkční bez velkých dramatických prvků. Častěji volíme kombinace teplých barev, pohodlných materiálů a decentně řízeného světla.

U českých domácností se často objevuje snaha propojit moderní styl s domáckostí. Vzniká tak prostředí, které působí klidně a osobně, takže hodně záleží právě na světle. Denní světlo se snažíme co nejvíc využít, ale v určitých chvílích je příjemné ho zjemnit.

Právě k tomu se výborně hodí rolety Den a noc od Isotra. Umožňují plynule regulovat intenzitu světla během celého dne, snadno vytvořit soukromí a večer zajistit klid bez nežádoucích průhledů. Kombinace průsvitných a zatemňovacích pruhů navíc umožňuje jemné stínění bez nutnosti úplného zatažení.

Útulnost není univerzální, ale každá kultura ji vytváří jinak. Přesto je fascinující, jak podobné potřeby lidé mají. Hledají teplo, světlo, rovnováhu a bezpečí.

23. prosince 2025 19:20

Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně

Ilustrační foto

Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně

Silvestr má svoje tempo. Všichni se scházejí, povídají si, smějí se a nikdo nechce stát v kuchyni déle, než je nezbytné. Přitom ale potřebujete jídla, která chutnají, rychle mizí ze stolu a zvládne je připravit i člověk, který už myslí spíš na půlnoční přípitek než na vaření. Ideální jsou jednoduché recepty, které vypadají atraktivně, nezaberou mnoho času a zasytí celou partu.
Ilustrační foto

Chraňte svou firmu efektivně: Antivirový program dnes již nestačí

V pondělí ráno přijdete do práce a všechna vaše data jsou zašifrovaná. Na obrazovce jen zpráva: „Zaplaťte, nebo o všechno přijdete.“ Pro mnohé to zní jako noční můra, ale pro stále více českých firem je to realita. Kybernetické útoky dnes ohrožují malé a střední podniky více než kdykoli dříve.

Zdroj: Libor Novák

