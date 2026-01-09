Pavel v dopise vysvětlil Babišovi, proč nejmenuje Turka ministrem

Libor Novák

9. ledna 2026 12:11

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na novoročním obědě. (7.1.2025)
Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na novoročním obědě. (7.1.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V obsáhlém dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi prezident Petr Pavel vysvětluje, že jeho rozhodnutí vychází z role garanta ústavnosti. Prezident zdůraznil, že členové vlády musí být pevnou oporou demokratického řádu, což v tomto případě nevidí.

Hlava státu ve svém odůvodnění poukazuje na to, že česká Ústava není jen souborem technických pravidel, ale hodnotovým systémem. Ten stojí na úctě k lidské důstojnosti, rovnosti a na jednoznačném odmítnutí totalitních ideologií. Podle prezidenta je jeho povinností chránit tyto principy a zajistit, aby ve vrcholných státních funkcích působili pouze lidé s nezpochybnitelnou loajalitou k právnímu státu.

Prezident dále argumentuje, že u veřejných funkcionářů platí přísnější měřítka než u běžných občanů. Nestačí jen neporušovat zákon, ale dotyčný se musí jako loajální demokrat jevit i navenek. Pokud u veřejnosti vzniknou pochybnosti o morální integritě kandidáta, podrývá to podle hradu důvěru v celý stát. Odmítnutí jmenování tedy vnímá jako nezbytný preventivní krok k ochraně demokratických institucí.

V případě Filipa Turka vidí prezident dlouhou řadu problematických kroků a vyjádření, které nelze přejít jako mladickou nerozvážnost. Dokument konkrétně zmiňuje kandidátovu opakovanou adoraci či zlehčování nacistického Německa. Tato ideologie přitom stála za nejtragičtější válkou a okupací českých zemí, což prezident považuje za neslučitelné s výkonem ministerské funkce.

Kromě historických kontextů prezident Turkovi vyčítá také zpochybňování důstojnosti žen a různých menšin. Podle dopisu se kandidát dopouštěl bagatelizace násilných činů z nenávisti, a to i v případech, kdy oběťmi byly děti. Takové postoje jsou podle hlavy státu v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod, kterou musí každý člen vlády respektovat a chránit.

Na závěr prezident podotkl, že tato situace je v dějinách samostatné České republiky zcela bezprecedentní. Přestože v minulosti docházelo k výhradám vůči kandidátům, tento případ považuje za morálně i ústavně závažnější. I přes toto zamítavé stanovisko vyjádřil prezident ochotu k dalšímu jednání s premiérem o personálním obsazení kabinetu, aby byla zachována akceschopnost vlády.

včera

Pavel v lednu navštíví Vatikán, čeká ho setkání s papežem

Související

Petr Pavel

Prezident Pavel se pustil do šéfa Motoristů Macinky

Mezi pražským Hradem a vedením strany Motoristé sobě se rozhořel ostrý spor, který vyvolal ministr zahraničních věcí a předseda strany Petr Macinka. Jádrem sváru je odmítavý postoj prezidenta Petra Pavla ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v reakci na to naznačil, že prezident možná o kompetenční žalobu záměrně stojí, aby si skrze „své“ lidi u Ústavního soudu nechal rozšířit pravomoci.

Více souvisejících

Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 10 minutami

Petr Macinka na Ukrajině

Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.

před 1 hodinou

Zimní počasí, ilustrační foto

Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo

Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Petr Macinka přijel na Ukrajinu

Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.

před 3 hodinami

Írán, ilustrační foto

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.

před 4 hodinami

Keith Wilson

Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu

Americké město Portland se stalo dějištěm dalšího krvavého incidentu, při kterém federální agenti postřelili dva lidi přímo před areálem jedné z místních nemocnic. Událost se stala jen den poté, co imigrační důstojník v Minneapolis zastřelil ženu, což v celých Spojených státech vyvolalo vlnu protestů a značné napětí. Podle dostupných informací jsou oba postřelení naživu, ale přesný rozsah jejich zranění zatím nebyl zveřejněn.

před 4 hodinami

raketa Orešnik

Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou střelou Orešnik. Jde o vzácné nasazení jedné z jeho nejmodernějších zbraní během probíhajících mrazů. Moskva tuto zbraň, která může nést více konvenčních i jaderných hlavic, použila po více než roce. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení potvrdilo, že šlo o masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu odpálenými ze země i z moře.

před 5 hodinami

Doprava v zimě, ilustrační foto

Doprava v Česku pod náporem počasí kolabuje. Autobusy uvízly a nejezdí, řidiči čekají v kolonách i přes hodinu

Pohled na aktuální mapu dopravy ukazuje, že se česká silniční síť potýká s výraznými komplikacemi, které jsou soustředěny především do západní a střední části republiky. Zatímco Morava a Slezsko jsou momentálně plynule průjezdné a svítí převážně zeleně, v Čechách je situace na mnoha místech kritická. Řidiči se zde musí obrnit trpělivostí, protože zdržení na hlavních tazích dosahuje desítek minut.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla

Fotbalisté Gabonu skončili na právě probíhajícím mistrovství Afriky už v základní skupině a s takovým výsledkem nemůže být spokojen nikdo. Málokde ale přijde tak tvrdá reakce jako ze strany gabonské vlády. Poté, co na Silvestra Gabon prohrál s Pobřežím slonoviny 2:3, vystoupil v televizi gabonský ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula, aby oznámil konec trenéra národního týmu Thierryho Mouyoumy a také vyloučení největší hvězdy gabonské reprezentace Pierra-Emericka Aubameyanga.

včera

včera

včera

ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)

Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve středu oznámil odklad plánovaného výstupu do otevřeného vesmíru, který se měl uskutečnit ve čtvrtek. Důvodem jsou blíže nespecifikované zdravotní potíže jednoho z členů posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Přestože agentura z důvodu ochrany soukromí nejmenovala konkrétní osobu, potvrdila, že dotčený astronaut je ve stabilizovaném stavu a lékařské týmy nyní pečlivě zvažují další postup.

včera

Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům

V Minneapolisu vládne napětí a smutek poté, co federální agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou. Incident se odehrál v rámci rozsáhlé operace, při níž bylo do města nasazeno přibližně 2 000 federálních agentů s cílem potlačit nelegální imigraci. Smrt ženy, která byla americkou občankou a matkou tří dětí, vyvolala okamžitou vlnu odporu a rozsáhlé bezpečnostní obavy, které vedly až k uzavření všech veřejných škol ve městě na zbytek týdne.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy