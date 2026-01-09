Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska

Moskva v pátek potvrdila, že Spojené státy propustily dva ruské členy posádky z ropného tankeru Marinera, který americké úřady zabavily začátkem tohoto týdne. Podle agentury AFP se jedná o plavidlo plující pod ruskou vlajkou, jehož zadržení v Severním Atlantiku vyvolalo prudkou diplomatickou přestřelku mezi oběma mocnostmi. Washington se lodě zmocnil s tvrzením, že je součástí takzvané stínové flotily, která přepravuje ropu pro země podléhající americkým sankcím.
Americké úřady uvádějí, že tanker Marinera sloužil k transportu surovin pro Rusko, Írán a Venezuelu, čímž vědomě porušoval mezinárodní omezení. K samotnému zásahu došlo na otevřeném moři v Severním Atlantiku, a to i přesto, že loď v tu chvíli doprovázelo ruské válečné námořnictvo. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve svém prohlášení uvedla, že k propuštění ruských občanů došlo na přímý pokyn prezidenta Donalda Trumpa.
Ruská strana tento krok Bílého domu uvítala a vyjádřila vedení Spojených států vděčnost. Ruský zmocněnec Kirill Dmitrijev na sociální síti Telegram upřesnil, že Trumpovo rozhodnutí se vztahuje na všechny ruské občany, kteří se na palubě tankeru v době zásahu nacházeli. Původně přitom americká strana naznačovala, že by posádka mohla čelit trestnímu stíhání, což Moskva označila za naprosto nepřípustné.
Ještě ve čtvrtek přitom z Ruska zaznívala velmi ostrá kritika na adresu Washingtonu. Moskva obviňovala Spojené státy z podkopávání bezpečnosti mezinárodní námořní dopravy a z nezákonného postupu. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že podobné silové akce pouze zvyšují vojenské a politické napětí ve světě a mohou vést k hluboké mezinárodní krizi.
Podle ruských diplomatů je ochota Washingtonu vyvolávat takto vyhrocené situace znepokojující. Přestože propuštění námořníků aktuálně napětí mírní, samotné plavidlo zůstává v moci amerických úřadů. Celý incident ukazuje na rostoucí odhodlání USA důsledně vymáhat sankční režim i za cenu přímé konfrontace s ruským doprovodným loďstvem na volném moři.
Budoucnost samotného tankeru a jeho nákladu je v tuto chvíli nejasná. Spojené státy pravděpodobně využijí zadržení lodi k dalšímu vyšetřování struktur, které pomáhají Rusku a jeho spojencům obcházet ekonomická omezení. Moskva naopak dává najevo, že ochrana jejích obchodních zájmů na moři zůstává prioritou a podobné zásahy hodlá i nadále vnímat jako pirátství.
