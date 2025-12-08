U břehů Japonska udeřilo zemětřesení. Úřady varují před tsunami

Lucie Podzimková

8. prosince 2025 16:01

Japonsko, ilustrační foto.
Japonsko, ilustrační foto. Foto: Pixabay

U břehů Japonska došlo v pondělí večer místního času k silnému zemětřesení o magnitudě 7,6 stupně. Úřady vydaly varování před vlnami tsunami pro konkrétní oblast, informovala americká stanice CNN

Varování před vlnami tsunami platí do odvolání pro část východního pobřeží Japonska, kde u břehů došlo k zemětřesení o magnitudě přes sedm stupňů. K otřesům došlo ve 23:15 místního času ve vzdálenosti asi 70 kilometrů od pobřeží. Epicentrum se nacházelo v hloubce přes 50 kilometrů. 

Japonsko se nachází na čtyřech tektonických deskách na západním okraji tichomořského Ohnivého kruhu. V zemi, kde žije asi 125 milionů lidí, zaznamenávají ročně kolem 1500 zemětřesení, což je zhruba 18 procent z celkového počtu na celém světě. Naprostá většina má mírnou intenzitu, ale i silné otřesy obvykle způsobují jen méně vážné škody vzhledem k přísným stavebním normám.

před 6 hodinami

Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži

Související

Seismograf, ilustrační fotografie.

Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy

Část Česka zasáhlo ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. O otřesech na západě Čech, které místní obyvatelé pocítili, informoval Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Podle odborníků není vyloučeno, že budou následovat další otřesy. 
Zemětřesení, ilustrační foto

Afghánistán zasáhlo další zemětřesení

Ve východním Afghánistánu v úterý udeřilo další zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály, a to nedaleko oblasti, kterou v neděli zasáhlo zemětřesení o síle 6,0 stupně. Původní otřesy si vyžádaly přes 1 400 obětí a tisíce zraněných. Podle France24 zatím není známo, zda nové otřesy způsobily nějaké další ztráty na životech.

Více souvisejících

