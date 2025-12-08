U břehů Japonska došlo v pondělí večer místního času k silnému zemětřesení o magnitudě 7,6 stupně. Úřady vydaly varování před vlnami tsunami pro konkrétní oblast, informovala americká stanice CNN.
Varování před vlnami tsunami platí do odvolání pro část východního pobřeží Japonska, kde u břehů došlo k zemětřesení o magnitudě přes sedm stupňů. K otřesům došlo ve 23:15 místního času ve vzdálenosti asi 70 kilometrů od pobřeží. Epicentrum se nacházelo v hloubce přes 50 kilometrů.
Japonsko se nachází na čtyřech tektonických deskách na západním okraji tichomořského Ohnivého kruhu. V zemi, kde žije asi 125 milionů lidí, zaznamenávají ročně kolem 1500 zemětřesení, což je zhruba 18 procent z celkového počtu na celém světě. Naprostá většina má mírnou intenzitu, ale i silné otřesy obvykle způsobují jen méně vážné škody vzhledem k přísným stavebním normám.
Související
Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
Zemětřesení , zemětřesení v Japonsku , Japonsko , Tsunami
Aktuálně se děje
před 6 minutami
U břehů Japonska udeřilo zemětřesení. Úřady varují před tsunami
před 50 minutami
Smartwings v tureckých rukou. Expert prozradil, co může prodej způsobit
před 1 hodinou
Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize
před 2 hodinami
Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření
před 3 hodinami
OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně
před 4 hodinami
Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého
před 5 hodinami
Trump se vzdá vůdčí role v jednáních s Ruskem, tvrdí bývalý vyslanec. USA už poskytnou jen podporu
před 6 hodinami
Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži
před 6 hodinami
Zelenskyj míří do Británie, sejde se s předními evropskými lídry
před 7 hodinami
Jsem zklamaný, Zelenskyj si mírový návrh dosud nepřečetl, prohlásil Trump
před 9 hodinami
Počasí se příští víkend ochladí. Teploty místy klesnou téměř k nule
včera
Rusko při poškození rampy v Bajkonuru přišlo o možnost vysílat lidi do vesmíru
včera
Tajemné historické adventní postavy: Děti neděsil jen čert, ale i ženy s velkými noži
včera
FAČR mluví už jen o dvou jménech v souvislosti s novým koučem národního týmu
včera
Turek pondělní schůzku s prezidentem Pavlem zrušil
včera
USA už neoznačují Rusko za hrozbu. Kreml se raduje
včera
Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum
včera
Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn
včera
Patrik Hezucký měl nádor, který metastázoval do jater, prozradila jeho manželka
včera
Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk
Lidé, kteří se domnívají, že jim vládnou hlupáci, by se měli podívat na ruského a amerického prezidenta, tvrdí komentátor serveru The Guardian. Vladimir Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Jeho válka na Ukrajině, kterou si sám zvolil, je pro Rusko ekonomickou, finanční, geopolitickou a lidskou katastrofou, která se každým dnem zhoršuje. Donald Trump, další národní pohroma, mu z nejasných důvodů nabídl záchranu, ale Putin ji minulý týden odmítl. Tito dva „hlupáci“ si podle komentátora zaslouží jeden druhého.
Zdroj: Libor Novák