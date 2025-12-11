Zatímco tento týden teploty lámaly rekordy, příští týden se do Česka opět může vrátit zima. Podle ČHMÚ.cz se denní teploty mohou pohybovat opět kolem nuly.
Předpověď na pondělí:
Zataženo nízkou oblačnosti, místy mlhy. Ojediněle mrholení. Na horách a ojediněle i v nižších polohách polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při slunečném počasí až 8 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s, na severovýchodě místy mírný vítr 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Zataženo nízkou oblačnosti, místy mlhy a ojediněle mrholení. Na horách a postupně místy i v nižších polohách polojasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 7 °C.
Související
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Zelenskyj poslal do Bílého domu odpověď na mírový plán. Trump by mohl o víkendu přiletět do Evropy
před 1 hodinou
Počasí bude příští týden opět připomínat zimu. Teploty klesnou až k nule
včera
Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice
včera
Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump
včera
Babiše čekají nelehké čtyři roky. Česko se musí připravit na krušné časy
včera
Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele
včera
Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA
včera
Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry
včera
Evropští lídři kvůli Ukrajině volali Trumpovi. Zelenskyj chystá jednání s Koalicí ochotných
včera
Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci
včera
Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech
včera
Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu
včera
Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici
včera
Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům
včera
Důchody vyplácené poštou od ledna zdraží. Existuje možnost, jak ušetřit
včera
Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje
včera
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
včera
V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let
včera
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
včera
Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci
Opoziční Piráty s největší pravděpodobností i nadále povede bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib, který byl volebním lídrem v říjnových sněmovních volbách. Hřib potvrdil, že bude v lednu obhajovat funkci předsedy. Tím se stal po konci Ivana Bartoše.
Zdroj: Jan Hrabě