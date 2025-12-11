VIDEO: Na zabavení tankeru se podílela i FBI. Týdny skrýval svou polohu, jeho ropu si USA nechají

Spojené státy ve středu zabavily ropný tanker u pobřeží Venezuely, jak oznámil prezident Donald Trump. Tímto krokem se dále stupňuje tlak USA na režim prezidenta Nicoláse Madura. Trump řekl, že šlo o „velký tanker, velmi velký, vlastně největší, jaký kdy byl zabaven“.
Generální prokurátorka Pam Bondi uvedla, že tanker byl sankcionován USA po dobu několika let. Důvodem je jeho zapojení do sítě pro nelegální přepravu ropy, která podporuje zahraniční teroristické organizace, včetně Venezuely a Íránu. Bondi na síti X zveřejnila video, na kterém ozbrojený personál slanil z vrtulníku na loď a se zbraněmi se pohyboval po palubě.
Potvrdila, že zabavení provedly FBI, Úřad pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti a americká Pobřežní stráž s podporou Ministerstva války. K tomuto kroku došlo ve stejné době, kdy venezuelská opoziční lídryně a laureátka Nobelovy ceny Mária Corina Machadová přistála v Oslu. Stalo se tak poté, co navzdory zákazu cestování uprchla ze země.
Prezident Trump nepředložil podrobné vysvětlení pro tento krok, pouze uvedl, že plavidlo bylo zabaveno „z velmi dobrého důvodu.“ Na dotaz, co se stane s ropou, kterou tanker převážel, Trump odpověděl: „Zůstane nám, myslím.“
Vyšší americký úředník potvrdil, že k zabavení došlo v mezinárodních vodách a proběhlo bez incidentů či zranění jak mezi americkým personálem, tak mezi posádkou tankeru. Loď s názvem Skipper, která směřovala na Kubu, měla být nakonec určena pro Asii, přičemž transakci zprostředkovali kubánští prodejci, dodal úředník.
Dále prohlásil, že v nadcházejících týdnech jsou možné další incidenty, jelikož USA zvyšují tlak na Madura. Plavidlo Skipper převáželo venezuelskou ropu, potvrdil úředník. Dříve bylo toto plavidlo známé pod názvem Adisa a bylo sankcionováno USA v roce 2022 za usnadnění obchodů s ropou pro Hizballáh a íránské Islámské revoluční gardy (Quds Force).
Na dotazy CNN Trump odpověděl, že s Madurem v poslední době nehovořil a odmítl prozradit, kdo vlastní zabavený tanker. Venezuelská vláda ve středečním prohlášení „důrazně odsoudila“ zabavení a označila jej za „akt mezinárodního pirátství“.
Prohlášení také uvádí: „Za těchto okolností byly konečně odhaleny skutečné důvody prodloužené agrese proti Venezuele. Není to migrace. Není to obchod s drogami. Není to demokracie. Nejsou to lidská práva. Vždy šlo o naše přírodní bohatství, naši ropu, naši energii, zdroje, které náleží výhradně venezuelskému lidu.“ Venezuela také oznámila, že se odvolá proti zabavení ke „všem existujícím mezinárodním orgánům.“
USA již měsíce stupňují tlak na Venezuelu, což zahrnuje přesun tisíců vojáků a úderné letadlové lodě do Karibiku, údery na podezřelé drogové lodě a opakované hrozby proti Madurovi. Americká armáda dosud zabila 87 lidí při úderech, které zničily 23 údajných drogových lodí, a Trump opakovaně naznačil, že brzy může dojít i k akci na souši.
CNN informovala, že Trumpova administrativa pracuje na plánech pro případ, že by byl Maduro svržen z moci. Uvedli to dva vysocí úředníci administrativy a další zdroj obeznámený s diskusemi. Maduro se k zabavenému tankeru ve středečním projevu nevyjádřil, přestože se zpráva o kroku USA již šířila.
Podle satelitních snímků a přepravních dat, které CNN prostudovala, tanker Skipper minulý měsíc skrýval svou skutečnou polohu, když kotvil u venezuelského ropného terminálu. Satelitní snímek od Planet Labs z 18. listopadu ukázal Skippera zakotveného asi sedm mil od pobřežního venezuelského města Barcelona. Nicméně ve stejné době transpondér automatického identifikačního systému (AIS) lodi ukazoval, že se nachází asi 800 kilometrů daleko, u pobřeží Georgetownu v Guyaně.
Analytici tvrdí, že ropné tankery někdy „podvrhují“ svou polohu v systému AIS ve snaze skrýt sporné nebo nelegální aktivity. Navíc tanker plul pod vlajkou Guyany, ačkoliv v Guyaně nebyl registrován, jak uvedlo tamní Námořní správní oddělení v prohlášení na Facebooku.
Podle přepravních dat Skipper před příjezdem do Venezuely kotvil v Egyptě, Spojených arabských emirátech a Hongkongu. Na začátku července se zdálo, že několik dní vyčkával méně než 25 km od pobřeží Íránu. Kuba, zamýšlená další destinace tankeru, se již potýkala s nejhoršími výpadky elektrické energie za posledních několik desetiletí. Výpadky trvají hodiny, někdy i dny.
Kubánský ministr zahraničí nazval zabavení „agresivní eskalací“ ve svém příspěvku na síti X. Energetická infrastruktura ostrova řízeného komunisty, která je navíc stárnoucí, je závislá na dovozu ropy, často ve formě darů od spojenců jako Venezuela, Rusko a Mexiko.
Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump
Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA
USA (Spojené státy americké) , lodní doprava
