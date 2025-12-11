VIDEO: Na zabavení tankeru se podílela i FBI. Týdny skrýval svou polohu, jeho ropu si USA nechají

Libor Novák

11. prosince 2025 9:18

Ozbrojené jednotky slaňují z vrtulníku na loď
Ozbrojené jednotky slaňují z vrtulníku na loď Foto: reprofoto twitter

Spojené státy ve středu zabavily ropný tanker u pobřeží Venezuely, jak oznámil prezident Donald Trump. Tímto krokem se dále stupňuje tlak USA na režim prezidenta Nicoláse Madura. Trump řekl, že šlo o „velký tanker, velmi velký, vlastně největší, jaký kdy byl zabaven“.

Generální prokurátorka Pam Bondi uvedla, že tanker byl sankcionován USA po dobu několika let. Důvodem je jeho zapojení do sítě pro nelegální přepravu ropy, která podporuje zahraniční teroristické organizace, včetně Venezuely a Íránu. Bondi na síti X zveřejnila video, na kterém ozbrojený personál slanil z vrtulníku na loď a se zbraněmi se pohyboval po palubě.

Potvrdila, že zabavení provedly FBI, Úřad pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti a americká Pobřežní stráž s podporou Ministerstva války. K tomuto kroku došlo ve stejné době, kdy venezuelská opoziční lídryně a laureátka Nobelovy ceny Mária Corina Machadová přistála v Oslu. Stalo se tak poté, co navzdory zákazu cestování uprchla ze země.

Prezident Trump nepředložil podrobné vysvětlení pro tento krok, pouze uvedl, že plavidlo bylo zabaveno „z velmi dobrého důvodu.“ Na dotaz, co se stane s ropou, kterou tanker převážel, Trump odpověděl: „Zůstane nám, myslím.“

Vyšší americký úředník potvrdil, že k zabavení došlo v mezinárodních vodách a proběhlo bez incidentů či zranění jak mezi americkým personálem, tak mezi posádkou tankeru. Loď s názvem Skipper, která směřovala na Kubu, měla být nakonec určena pro Asii, přičemž transakci zprostředkovali kubánští prodejci, dodal úředník.

Dále prohlásil, že v nadcházejících týdnech jsou možné další incidenty, jelikož USA zvyšují tlak na Madura. Plavidlo Skipper převáželo venezuelskou ropu, potvrdil úředník. Dříve bylo toto plavidlo známé pod názvem Adisa a bylo sankcionováno USA v roce 2022 za usnadnění obchodů s ropou pro Hizballáh a íránské Islámské revoluční gardy (Quds Force).

Na dotazy CNN Trump odpověděl, že s Madurem v poslední době nehovořil a odmítl prozradit, kdo vlastní zabavený tanker. Venezuelská vláda ve středečním prohlášení „důrazně odsoudila“ zabavení a označila jej za „akt mezinárodního pirátství“.

Prohlášení také uvádí: „Za těchto okolností byly konečně odhaleny skutečné důvody prodloužené agrese proti Venezuele. Není to migrace. Není to obchod s drogami. Není to demokracie. Nejsou to lidská práva. Vždy šlo o naše přírodní bohatství, naši ropu, naši energii, zdroje, které náleží výhradně venezuelskému lidu.“ Venezuela také oznámila, že se odvolá proti zabavení ke „všem existujícím mezinárodním orgánům.“

USA již měsíce stupňují tlak na Venezuelu, což zahrnuje přesun tisíců vojáků a úderné letadlové lodě do Karibiku, údery na podezřelé drogové lodě a opakované hrozby proti Madurovi. Americká armáda dosud zabila 87 lidí při úderech, které zničily 23 údajných drogových lodí, a Trump opakovaně naznačil, že brzy může dojít i k akci na souši.

CNN informovala, že Trumpova administrativa pracuje na plánech pro případ, že by byl Maduro svržen z moci. Uvedli to dva vysocí úředníci administrativy a další zdroj obeznámený s diskusemi. Maduro se k zabavenému tankeru ve středečním projevu nevyjádřil, přestože se zpráva o kroku USA již šířila.

Podle satelitních snímků a přepravních dat, které CNN prostudovala, tanker Skipper minulý měsíc skrýval svou skutečnou polohu, když kotvil u venezuelského ropného terminálu. Satelitní snímek od Planet Labs z 18. listopadu ukázal Skippera zakotveného asi sedm mil od pobřežního venezuelského města Barcelona. Nicméně ve stejné době transpondér automatického identifikačního systému (AIS) lodi ukazoval, že se nachází asi 800 kilometrů daleko, u pobřeží Georgetownu v Guyaně.

Analytici tvrdí, že ropné tankery někdy „podvrhují“ svou polohu v systému AIS ve snaze skrýt sporné nebo nelegální aktivity. Navíc tanker plul pod vlajkou Guyany, ačkoliv v Guyaně nebyl registrován, jak uvedlo tamní Námořní správní oddělení v prohlášení na Facebooku.

Podle přepravních dat Skipper před příjezdem do Venezuely kotvil v Egyptě, Spojených arabských emirátech a Hongkongu. Na začátku července se zdálo, že několik dní vyčkával méně než 25 km od pobřeží Íránu. Kuba, zamýšlená další destinace tankeru, se již potýkala s nejhoršími výpadky elektrické energie za posledních několik desetiletí. Výpadky trvají hodiny, někdy i dny.

Kubánský ministr zahraničí nazval zabavení „agresivní eskalací“ ve svém příspěvku na síti X. Energetická infrastruktura ostrova řízeného komunisty, která je navíc stárnoucí, je závislá na dovozu ropy, často ve formě darů od spojenců jako Venezuela, Rusko a Mexiko.

včera

Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Související

Lodní doprava, ilustrační foto

Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Spojené státy podnikly významný krok v rámci svého čtyřměsíčního tlaku na venezuelského diktátora Nicoláse Madura, když se jim podařilo zadržet ropný tanker u venezuelského pobřeží. Operaci ve středu potvrdil i prezident Donald Trump, který loď označil za největší zadržený tanker, jaký kdy USA zajistily. O dalších probíhajících akcích se veřejnost má dozvědět později.
Evropská Unie

Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA

Neustálé útoky Donalda Trumpa na Evropskou unii nutí evropské lídry čelit dosud nemyslitelnému scénáři: budoucnosti bez Spojených států jako hlavního bezpečnostního garanta. Evropa je tak nucena organizovat vlastní obranu mnohem rychleji, než kdokoli předpokládal. Éra amerických „bezpečnostních záruk“ pro Evropu je podle německého zákonodárce a bývalého vojenského důstojníka u konce.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) lodní doprava

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

Coca-Cola vánoční kamion zahájil svoji trasu u Westfieldu Černý Most (10.12.2025) Prohlédněte si galerii

Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice

Ikonický červený vánoční kamion Coca-Cola se stal pro mnohé lidi po celém světě symbolem začátku sváteční sezóny. Tato tradice, která v sobě nese myšlenku vzájemné pospolitosti a sdílení, se po roce vrací i do České republiky, aby rozdávala vánoční kouzlo a zároveň podpořila dobrou věc. Letošní kampaň je navíc silně spojená s tradičním vánočním zvonečkem, který připomíná, že kouzlo Vánoc spočívá v okamžicích, kdy se schází rodina a přátelé.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Spojené státy podnikly významný krok v rámci svého čtyřměsíčního tlaku na venezuelského diktátora Nicoláse Madura, když se jim podařilo zadržet ropný tanker u venezuelského pobřeží. Operaci ve středu potvrdil i prezident Donald Trump, který loď označil za největší zadržený tanker, jaký kdy USA zajistily. O dalších probíhajících akcích se veřejnost má dozvědět později.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiše čekají nelehké čtyři roky. Česko se musí připravit na krušné časy

Andrej Babiš podruhé vstupuje do funkce premiéra v okamžiku, kdy se rozhoduje o dalším směřování země. Česká republika sice prošla výraznou modernizací, ale její budoucnost zůstává křehká. Nová vláda bude muset prokázat odvahu k reformám, zvládnout vlastní vnitřní rozpory a překročit logiku permanentního politického konfliktu. Bez toho hrozí, že současná prosperita rychle vyprchá a země ztratí schopnost čelit skutečným výzvám.

včera

Eurovision Song Contest (foto: Andres Putting (EBU))

Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele

Island se stal pátou zemí, která oznámila, že se nezúčastní hudební soutěže Eurovision Song Contest 2026. K Islandu se již dříve připojily Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, které se rozhodly odstoupit poté, co byla minulý týden oficiálně potvrzena účast Izraele v soutěži. Stefan Eiriksson, generální ředitel islandské národní televize RÚV, uvedl, že v současné situaci „není se soutěží spojován žádný mír ani radost“. Z tohoto důvodu se rozhodli z akce stáhnout.

včera

Evropská Unie

Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA

Neustálé útoky Donalda Trumpa na Evropskou unii nutí evropské lídry čelit dosud nemyslitelnému scénáři: budoucnosti bez Spojených států jako hlavního bezpečnostního garanta. Evropa je tak nucena organizovat vlastní obranu mnohem rychleji, než kdokoli předpokládal. Éra amerických „bezpečnostních záruk“ pro Evropu je podle německého zákonodárce a bývalého vojenského důstojníka u konce.

včera

Ilustrační foto

Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry

Online reklama výrazně zdražuje a malé firmy stojí před otázkou, jak zůstat vidět, aniž by jejich marketingový rozpočet praskal ve švech. Stále častěji proto zvažují návrat k tradičním a finančně stabilním formám propagace, mezi které patří i tisk plakátů. Ten nabízí lokální dosah, jednorázové náklady a dlouhodobou viditelnost – vlastnosti, které jsou v současné ekonomické situaci stále cennější.

včera

včera

Letadla, ilustrační foto

Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci

Evropské zpravodajské služby odhalily, že ruská sabotážní síť připravovala útoky na letadla směřující z Evropy do Spojených států. Podle informací deníku Financial Times bylo zajištěno množství výbušnin dostatečné k provedení bombových útoků ve vzduchu, které by mohly způsobit šok a narušení letecké dopravy v rozsahu neviděném od teroristických útoků z 11. září 2001.

včera

Evropská unie

Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech

Velká Británie se připojila k řadě tvrdých evropských vlád, které společně požadují omezení zákonů o lidských právech. Cílem tohoto kroku je usnadnit realizaci migračních dohod s třetími zeměmi, například ve rwandském stylu, a zjednodušit deportaci většího počtu zahraničních zločinců. Neoficiální prohlášení, které vzešlo ze zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, podepsalo celkem dvacet sedm ze 46 členských států Rady.

včera

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová slíbila, že bude pokračovat ve svém boji za osvobození země od „korupce“, „brutální diktatury“ a „zoufalství“. Učinila tak v Oslu, v norské metropoli, kde jí byla ve středu udělena Nobelova cena za mír. Přestože panovaly horečné spekulace, že by se jí mohlo podařit tajně opustit Venezuelu a na ceremonii se objevit osobně, pětaosmdesátiletá konzervativní politička se nedostavila. Organizátoři však očekávali, že dorazí do Osla v následujících hodinách.

včera

včera

Prezident Trump

Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům

Turisté z desítek zemí mohou být nově při vstupu do Spojených států amerických požádáni o osobní historii na sociálních sítích po dobu posledních pěti let. Upozornila na to BBC. Jde o další z kontroverzních kroků administrativy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa v jejím bojí s migrací. 

včera

včera

Volební štáb Motoristů

Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje

Zdravotně indisponovaný poslanec Filip Turek zatím chybí na seznamu ministrů, který premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentovi Petru Pavlovi před pondělním jmenováním vlády. Motoristé sice tvrdí, že Turek je nadále kandidátem, ale bývalý prezident Václav Klaus poslednímu vývoji nerozumí. 

včera

včera

včera

NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí

Evropa má do roku 2027 převzít roli hlavního pilíře obrany kontinentu. Jenže na tuto roli není vůbec připravená, protože jí chybí síly, infrastruktura, velitelské kapacity i obranný průmysl pro konvenční válku s Ruskem. Aliance navíc ustrnula v logice boje proti terorismu, zatímco se charakter válčení nezadržitelně mění, a protivníci se na to adaptují. Nepřipravené jsou ale i Spojené státy, jejichž armáda i zbrojní průmysl reagují na technologickou revoluci dronů a autonomie nebezpečně pomalu. 

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy