Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích

Vánoční počasí může být jiné než v předchozích letech, především co se týká teplot. Vyplývá to z informací od pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sníh se však má po oblevě vrátit zejména na hory.
Meteorologové v aktuálním výhledu slibují zlom na přelomu druhé a třetí prosincové dekády. Do Česka by se měl dostat chladnější vzduch, jehož zásluhou by počasí mělo odpovídat dlouhodobějšímu normálu z let 1991 až 2020.
"Očekávaná minima budou již pod bodem mrazu, nejčastěji mezi 0 až -5 °C, při vyjasnění i nižší, maxima pak jen kolem 2 °C," uvedli experti. Zároveň připomněli, že v posledních letech bylo v období kolem Vánoc a Silvestra nadprůměrně teplo.
Sníh má před svátky odtát ve všech polohách, s výjimkou stinných kotlin. Alespoň na hory by se však sněhová pokrývka měla v dalším průběhu závěrečného měsíce roku vrátit. V nížinách to nicméně na bílé Vánoce nevypadá.
Meteorologové už během první adventní neděle zveřejnili mapu pravděpodobnosti bílých Vánoc, které jsou pro účely analýzy definovány jako dny, kdy v čase měření (7:00) leží 24. a 25. prosince na měrném pozemku stanice alespoň centimetr sněhu. Podle expertů je patrné, že pravděpodobnost ovlivňuje zejména nadmořská výška, případně geografická poloha lokality.
"V oblastech s nejnižší nadmořskou výškou, jako je například Polabí nebo jižní Morava a rovněž pak na dalších teplých místech Česka, jako je jihozápadní Plzeňsko, okolí Prahy nebo Českých Budějovic, se pravděpodobnost bílých Vánoc pohybuje pod hranicí 20 %. To znamená, že v těchto regionech je relativně malá šance na to, že během vánočních svátků bude ležet sníh," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.
Ve středních polohách už pravděpodobnost bílých Vánoc roste na hodnoty mezi 30 a 40 procenty. V polohách mezi 600 a 800 metry pak dosahuje až 60 procent. "Tato úroveň pravděpodobnosti je výrazně vyšší než v níže položených oblastech, kdy chladnější teploty a vyšší úhrn srážek v těchto polohách zajišťují stabilnější sněhové podmínky," vysvětlili meteorologové.
"Na horách, tj. v oblastech nad 1000 metrů nad mořem, pravděpodobnost výskytu bílých Vánoc překračuje 80 %. Na hřebenech pohraničních hor, kde nejčastěji dochází k výskytu vydatných sněhových srážek, se pravděpodobnost pohybuje i nad 90 %," dodali.
Související
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje
před 59 minutami
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
před 1 hodinou
V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let
před 2 hodinami
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
před 2 hodinami
Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci
před 3 hodinami
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
před 4 hodinami
Na Ukrajině mohou být do tří měsíců volby, Zelenskyj není proti
před 5 hodinami
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
včera
FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu
včera
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
včera
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
včera
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
včera
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
včera
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
včera
Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy
včera
Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo
včera
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
včera
Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí
včera
V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22
včera
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.
Zdroj: Libor Novák