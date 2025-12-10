Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. prosince 2025 14:15

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Turisté z desítek zemí mohou být nově při vstupu do Spojených států amerických požádáni o osobní historii na sociálních sítích po dobu posledních pěti let. Upozornila na to BBC. Jde o další z kontroverzních kroků administrativy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa v jejím bojí s migrací. 

Nová podmínka se má týkat lidí z desítek zemí, jejichž občané mohou na 90 dní navštívit Spojené státy americké bez víz, pokud vyplní formulář v rámci elektronického systému ESTA. Žadatelé budou muset poskytnout osobní historii na sociálních sítích za posledních pět let. Není přitom zcela jasné, co přesně budou americké úřady chtít znát. 

Kromě již zmíněného budou Američané požadovat po turistech i telefonní čísla a emailové adresy, které používali v posledních pěti či deseti letech, a více informací o dalších členech rodiny, uvedla BBC. 

Dosud vyžadoval elektronický systém USA vyplnění výrazně menšího množství informací o turistech a jednorázovou platbu ve výši 40 dolarů. Systém slouží občanům zhruba čtyřech desítek zemí a umožňuje jim opakované návštěvy Spojených států během dvouletého období. 

Trump se od lednového návratu do Bílého domu snaží zpřísnit režim na amerických hranicích. Argumentuje národní bezpečností. USA očekávají v příštím roce vyšší počty turistů, protože pořádají mistrovství světa ve fotbale. Za tři roky pak budou hostit letní olympijské hry v Los Angeles. 

Současná administrativa už dříve začala vyžadovat, aby zahraniční studenti zpřístupnili osobní účty na sociálních sítích, pokud žádají o studentská víza. Stejná podmínka se vztahuje i na zahraniční pracovníky, jimž navíc zdražil příslušný poplatek.

Nejnovější změna je v některých kruzích terčem kritiky. Podle analytiků představuje překážku pro návštěvníky Spojených států amerických a poškozuje jejich digitální práva. 

včera

FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu

Prezident Trump

Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa

Evropská unie se v úterý ohradila proti ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Evropu za „rozkládající se“ uskupení zemí vedené „slabými“ lídry. Trump v rozhovoru pro podcast The Conversation serveru Politico prohlásil, že Evropa je špatně řízená a nezvládá regulovat migraci. „Myslím, že jsou slabí. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ řekl americký prezident o evropských premiérech a prezidentech.
Joe Biden

Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena

Přestože uplynula už dlouhá doba od chvíle, kdy Joe Biden opustil Oválnou pracovnu, Donald Trump, jeho předchůdce a nástupce, na něj nepřestává myslet. Trump se jen zřídka objeví na veřejnosti, aniž by si stěžoval na Bidenovu politiku nebo urážel jeho duševní či fyzické schopnosti. Tato posedlost sice odráží jeho hlubokou osobní nevraživost, ale zároveň podle CNN stojí na reálném základě Bidenových selhání, zejména v souvislosti s nárůstem migrantů na jižní hranici a vysokými spotřebitelskými cenami.

Donald Trump USA (Spojené státy americké) Turisté sociální sítě

