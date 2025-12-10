Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům

Turisté z desítek zemí mohou být nově při vstupu do Spojených států amerických požádáni o osobní historii na sociálních sítích po dobu posledních pěti let. Upozornila na to BBC. Jde o další z kontroverzních kroků administrativy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa v jejím bojí s migrací.
Nová podmínka se má týkat lidí z desítek zemí, jejichž občané mohou na 90 dní navštívit Spojené státy americké bez víz, pokud vyplní formulář v rámci elektronického systému ESTA. Žadatelé budou muset poskytnout osobní historii na sociálních sítích za posledních pět let. Není přitom zcela jasné, co přesně budou americké úřady chtít znát.
Kromě již zmíněného budou Američané požadovat po turistech i telefonní čísla a emailové adresy, které používali v posledních pěti či deseti letech, a více informací o dalších členech rodiny, uvedla BBC.
Dosud vyžadoval elektronický systém USA vyplnění výrazně menšího množství informací o turistech a jednorázovou platbu ve výši 40 dolarů. Systém slouží občanům zhruba čtyřech desítek zemí a umožňuje jim opakované návštěvy Spojených států během dvouletého období.
Trump se od lednového návratu do Bílého domu snaží zpřísnit režim na amerických hranicích. Argumentuje národní bezpečností. USA očekávají v příštím roce vyšší počty turistů, protože pořádají mistrovství světa ve fotbale. Za tři roky pak budou hostit letní olympijské hry v Los Angeles.
Současná administrativa už dříve začala vyžadovat, aby zahraniční studenti zpřístupnili osobní účty na sociálních sítích, pokud žádají o studentská víza. Stejná podmínka se vztahuje i na zahraniční pracovníky, jimž navíc zdražil příslušný poplatek.
Nejnovější změna je v některých kruzích terčem kritiky. Podle analytiků představuje překážku pro návštěvníky Spojených států amerických a poškozuje jejich digitální práva.
Město Pokrovsk na východní Ukrajině ještě nepadlo, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že ruské síly ho obsadily. Podle BBC ale není pochyb o tom, že Ukrajina v tomto klíčovém městě ztrácí půdu pod nohama. Pro Rusko je Pokrovsk dalším krokem k dosažení cíle ovládnout celý Donbas, Kyjev naopak potřebuje dokázat, že je stále schopen ruskému tlaku odolávat.
Zdroj: Libor Novák