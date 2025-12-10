Evropští lídři kvůli Ukrajině volali Trumpovi. Zelenskyj chystá jednání s Koalicí ochotných

Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer absolvovali společný telefonický hovor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jejich rozhovoru byl stav jednání o ukončení války na Ukrajině, potvrdila německá vláda ve svém prohlášení.
Lídři se shodli, že je nezbytné, aby „intenzivní práce na mírovém plánu“ pokračovala i v nadcházejících dnech. Všichni čtyři politici se shodli na tom, že současná doba představuje „zásadní okamžik“ jak pro Ukrajinu a její lid, tak pro společnou bezpečnost v celém euroatlantickém prostoru. Rozhovor trval zhruba čtyřicet minut.
Prezident Macron později uvedl, že se se svými kolegy a prezidentem Trumpem bavil o otázce Ukrajiny s cílem posunout se v před v tématu, které se dotýká všech. Mluvčí britského premiéra potvrdil, že lídři přivítali snahy o dosažení spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu a ukončení krveprolití.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že hodlá v nejbližší době předat nové mírové návrhy americkým vyjednavačům. Jen den poté, ve čtvrtek, má uspořádat naléhavá jednání s lídry takzvané „Koalice ochotných“, jejíž členové se ve čtvrtek sejdou na video konferenci.
Zelenskyj navíc avizoval, že jeho tým bude ve středu jednat s americkými vyjednavači o procesu poválečné rekonstrukce a ekonomického rozvoje. Ukrajinský prezident také na síti X naznačil, že by tento týden mohl přinést zprávy o ukončení války. Zdůraznil však, že klíčové je, aby jakákoli dohoda zajistila, že Rusko nebude v budoucnu moci na Ukrajinu zaútočit znovu.
Zelenskyj napsal, že pracují velmi produktivně na zárukách budoucí bezpečnosti a prevenci opakování ruské agrese. „Věříme, že mír nemá alternativu, a klíčové otázky zní, jak přinutit Rusko k zastavení zabíjení a co konkrétně Rusko odradí od třetí invaze,“ dodal.
Mezitím se příští týden sejdou lídři Evropské unie, aby se pokusili schválit dlouho očekávaný návrh Evropské komise. Ten předpokládá využití 78 miliard liber ze zmrazených ruských aktiv k vytvoření „reparační půjčky“, která by byla Kyjevu poskytnuta v příštím roce. Ačkoliv většina zemí EU plán podporuje, Belgie klade silný odpor.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně potvrdil, že Ukrajina není ochotna postoupit území Rusku. Jednání o mírovém plánu navrženém Spojenými státy americkými sice pokračují, ale bez jasného časového horizontu. Zelenskyj jasně prohlásil, že se rozhodně nehodlají ničeho vzdát. Dodal, že na to nemají zákonné, ústavní, mezinárodní ani morální právo.
Zdroj: Libor Novák