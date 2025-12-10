Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci

Evropské zpravodajské služby odhalily, že ruská sabotážní síť připravovala útoky na letadla směřující z Evropy do Spojených států. Podle informací deníku Financial Times bylo zajištěno množství výbušnin dostatečné k provedení bombových útoků ve vzduchu, které by mohly způsobit šok a narušení letecké dopravy v rozsahu neviděném od teroristických útoků z 11. září 2001.
Odhalená operace byla jen první fází širší hybridní kampaně, kterou Moskva nasazuje po celé Evropě. Původně nesourodé incidenty nyní tvoří ucelený vzorec eskalace. Odborníci se domnívají, že tyto ruské hybridní útoky přesahují pouhou reakci na válku na Ukrajině a naznačují přípravy na potenciální rozsáhlý konflikt s Evropou.
Tyto závěry bezpečnostních složek rezonují se zprávou NATO z roku 2023, která varovala, že Rusko by mohlo být připraveno na válku s Evropou do roku 2029. Klíčovým prvkem odhaleného schématu byly exploze v logistických centrech společnosti DHL v Polsku, Německu a Spojeném království v roce 2024. Balíčky s hořčíkovými zápalnicemi byly odesílány z Litvy.
Vyšetřovatelé zjistili, že šlo pouze o testovací, tedy první fázi. Dalším krokem měly být právě výbuchy v letadlech mířících do Spojených států, což by způsobilo masivní ztráty na životech a globální otřes.
V Polsku a Litvě bylo v souvislosti s tímto spiknutím obviněno nejméně dvacet osob z terorismu a dalších trestných činů. Organizátor sabotáže uprchl do Ázerbájdžánu a Moskva za něj veřejně intervenovala prostřednictvím svých zpravodajských služeb FSB, SVR a GRU.
Zpravodajské služby rovněž zaznamenaly aktivity ruských agentů, kteří monitorují mosty a železniční infrastrukturu po celé Evropě. Například v Polsku se podařilo zabránit výbuchu na klíčové železniční trati mezi Varšavou a Lublinem, která slouží mimo jiné k přepravě pomoci na Ukrajinu. Experti zdůrazňují, že tajné služby zmařily i několik dalších sabotážních akcí, včetně žhářství, pokusů o zničení přehrad a narušení dodávek vody. Tyto známé případy představují jen část celkové hrozby.
Moskva k provádění operací aktivně verbuje občany východoevropských zemí a místní kriminálníky, přičemž operace řídí na dálku pomocí šifrovaných zpráv a kryptoměn. Německo tvrdí, že i menší incidenty jsou strukturovanými prvky cílené hybridní kampaně Kremlu.
Analytici srovnávají současnou ruskou aktivitu s metodami KGB a upozorňují, že Evropa se již nachází v „předválečné“ fázi, kterou popisují staré sovětské scénáře. Polsko nedávno obvinilo ruského občana z vedení sabotážní a špionážní skupiny FSB.
Související
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22
Rusko , letadla, letectví , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci
před 1 hodinou
Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech
před 1 hodinou
Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu
před 2 hodinami
Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici
před 3 hodinami
Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům
před 4 hodinami
Důchody vyplácené poštou od ledna zdraží. Existuje možnost, jak ušetřit
před 4 hodinami
Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje
před 5 hodinami
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
před 6 hodinami
V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let
před 6 hodinami
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
před 7 hodinami
Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci
před 8 hodinami
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
před 8 hodinami
Na Ukrajině mohou být do tří měsíců volby, Zelenskyj není proti
před 10 hodinami
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
včera
FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu
včera
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
včera
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
včera
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
včera
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
včera
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
Austrálie zavedla celosvětově první zákaz sociálních médií pro uživatele mladší 16 let. Počínaje dneškem tak dochází k zablokování účtů pro miliony dětí a teenagerů. Platformy jako Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch a TikTok jsou povinny přijmout opatření k odstranění stávajících účtů nezletilých a zamezit registraci účtů nových. Platformám, které neprokážou, že přijaly „rozumné kroky“ k dodržování zákona, hrozí pokuta až do výše 49,5 milionu dolarů.
Zdroj: Libor Novák