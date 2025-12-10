V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let

Z vraždy obvinila policie dvaačtyřicetiletého muže, který měl v pondělí na ulici v Brně napadnout ženu a připravit ji o život. Kriminalisté dospěli k závěru, že čin spáchal po předchozím uvážení. Podezřelému hrozí až 20 let za mřížemi.
Policie o násilném činu informovala v pondělí před 10. hodinou na sociální síti X, kdy uvedla, že zasahuje u napadení a pobodání ženy v Mostecké ulici. Dotyčná přes veškerou snahu zasahujících záchranářů zemřela, zatímco útočník skončil v rukou strážců zákona.
Mostecká ulice byla během zásahu složek IZS uzavřena i pro městskou hromadnou dopravu. Tramvajová linka 4 tak byla vedena odklonem, dopravce zavedl náhradní autobusovou dopravu.
Již prvotní zjištění vyšetřovatelů naznačovala, že útočník a oběť se znali. Policisté také již dříve sdělili, že samotné napadení vyvrcholilo přímo na ulici. Ve středu se pak zmínili o dalším posunu v případu.
"Podezřelého dvaačtyřicetiletého muže jsme obvinili z vraždy, kterou spáchal po předchozím uvážení. Hrozí mu až dvacetiletý trest za mřížemi. Podali jsme státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vzetí do vazby. Vazební zasedání proběhne dnes po poledni," sdělila policie na síti X.
