Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech

Velká Británie se připojila k řadě tvrdých evropských vlád, které společně požadují omezení zákonů o lidských právech. Cílem tohoto kroku je usnadnit realizaci migračních dohod s třetími zeměmi, například ve rwandském stylu, a zjednodušit deportaci většího počtu zahraničních zločinců. Neoficiální prohlášení, které vzešlo ze zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, podepsalo celkem dvacet sedm ze 46 členských států Rady.

K signatářům se kromě Spojeného království, Maďarska a Itálie přidaly například i Česká republika, Polsko, Dánsko, Slovensko nebo Švédsko. Cílem této iniciativy je navrhnout nový rámec pro Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), který by měl rovněž zúžit definici „nelidského a ponižujícího zacházení“.

Zástupci vlád volají po tom, aby článek 3 úmluvy, který zakazuje nelidské nebo ponižující zacházení, byl „omezen na nejzávažnější případy“. To by mělo členským státům umožnit přijímat přiměřená rozhodnutí o vyhoštění zahraničních zločinců, a to i v případech, kdy se řeší otázky zdravotní péče nebo podmínky ve vězení.

Prohlášení dále navrhuje úpravu článku 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) ve vztahu ke zločincům. To by mělo při rozhodování o vyhoštění klást větší důraz na závažnost trestného činu a menší váhu na vazby, které má kriminálník k hostitelské zemi.

Dokument také naznačuje, že by státům nemělo být bráněno ve spolupráci s třetími zeměmi ohledně azylových a návratových procedur, za předpokladu, že budou zachována lidská práva nelegálních migrantů. Naopak země jako Francie, Španělsko a Německo odmítly tento neoficiální dokument podepsat. Místo toho se připojily k separátní, oficiální deklaraci, kterou podpořilo všech 46 vlád. Ta ale nenastiňuje žádné problémy s konkrétními články úmluvy.

Dvě oddělená prohlášení odrážejí hluboké rozpory napříč Evropou ohledně přístupu k nelegální migraci a rozsahu, v jakém by měla být zaručena práva pro uprchlíky a ekonomické migranty. Britský vicepremiér David Lammy se jednání ve Štrasburku zúčastnil a očekávalo se, že bude prosazovat, aby stávající pravidla nebránila zemím v řešení problému nelegální migrace.

Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset uvedl, že se ministři dohodou na politické deklaraci o migraci a EÚLP pohnuli vpřed. Upozornil však, že všech 46 členských států potvrdilo svůj hluboký a trvalý závazek vůči Evropské úmluvě i Evropskému soudu pro lidská práva. Dodal, že to není jen rétorika, ale politické rozhodnutí nejvyššího řádu. Berset zdůraznil, že úmluvu je třeba udržovat silnou a zachovat nezávislost Evropského soudu pro lidská práva, a to i tváří v tvář bezprecedentním migračním výzvám.

Britský premiér Keir Starmer a jeho dánská protějšek Mette Frederiksen ve sloupku pro deník Guardian uvedli, že stávající azylový rámec byl vytvořen pro jinou éru. V dnešním světě masové mobility už podle nich včerejší odpovědi nefungují, a proto se azylové systémy musí změnit.

Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Prezident Trump

Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa

Evropská unie se v úterý ohradila proti ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Evropu za „rozkládající se“ uskupení zemí vedené „slabými“ lídry. Trump v rozhovoru pro podcast The Conversation serveru Politico prohlásil, že Evropa je špatně řízená a nezvládá regulovat migraci. „Myslím, že jsou slabí. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ řekl americký prezident o evropských premiérech a prezidentech.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.

