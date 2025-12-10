Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech

Velká Británie se připojila k řadě tvrdých evropských vlád, které společně požadují omezení zákonů o lidských právech. Cílem tohoto kroku je usnadnit realizaci migračních dohod s třetími zeměmi, například ve rwandském stylu, a zjednodušit deportaci většího počtu zahraničních zločinců. Neoficiální prohlášení, které vzešlo ze zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, podepsalo celkem dvacet sedm ze 46 členských států Rady.
K signatářům se kromě Spojeného království, Maďarska a Itálie přidaly například i Česká republika, Polsko, Dánsko, Slovensko nebo Švédsko. Cílem této iniciativy je navrhnout nový rámec pro Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), který by měl rovněž zúžit definici „nelidského a ponižujícího zacházení“.
Zástupci vlád volají po tom, aby článek 3 úmluvy, který zakazuje nelidské nebo ponižující zacházení, byl „omezen na nejzávažnější případy“. To by mělo členským státům umožnit přijímat přiměřená rozhodnutí o vyhoštění zahraničních zločinců, a to i v případech, kdy se řeší otázky zdravotní péče nebo podmínky ve vězení.
Prohlášení dále navrhuje úpravu článku 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) ve vztahu ke zločincům. To by mělo při rozhodování o vyhoštění klást větší důraz na závažnost trestného činu a menší váhu na vazby, které má kriminálník k hostitelské zemi.
Dokument také naznačuje, že by státům nemělo být bráněno ve spolupráci s třetími zeměmi ohledně azylových a návratových procedur, za předpokladu, že budou zachována lidská práva nelegálních migrantů. Naopak země jako Francie, Španělsko a Německo odmítly tento neoficiální dokument podepsat. Místo toho se připojily k separátní, oficiální deklaraci, kterou podpořilo všech 46 vlád. Ta ale nenastiňuje žádné problémy s konkrétními články úmluvy.
Dvě oddělená prohlášení odrážejí hluboké rozpory napříč Evropou ohledně přístupu k nelegální migraci a rozsahu, v jakém by měla být zaručena práva pro uprchlíky a ekonomické migranty. Britský vicepremiér David Lammy se jednání ve Štrasburku zúčastnil a očekávalo se, že bude prosazovat, aby stávající pravidla nebránila zemím v řešení problému nelegální migrace.
Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset uvedl, že se ministři dohodou na politické deklaraci o migraci a EÚLP pohnuli vpřed. Upozornil však, že všech 46 členských států potvrdilo svůj hluboký a trvalý závazek vůči Evropské úmluvě i Evropskému soudu pro lidská práva. Dodal, že to není jen rétorika, ale politické rozhodnutí nejvyššího řádu. Berset zdůraznil, že úmluvu je třeba udržovat silnou a zachovat nezávislost Evropského soudu pro lidská práva, a to i tváří v tvář bezprecedentním migračním výzvám.
Britský premiér Keir Starmer a jeho dánská protějšek Mette Frederiksen ve sloupku pro deník Guardian uvedli, že stávající azylový rámec byl vytvořen pro jinou éru. V dnešním světě masové mobility už podle nich včerejší odpovědi nefungují, a proto se azylové systémy musí změnit.
Související
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
EU (Evropská unie) , uprchlíci
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech
před 49 minutami
Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu
před 1 hodinou
Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici
před 2 hodinami
Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům
před 2 hodinami
Důchody vyplácené poštou od ledna zdraží. Existuje možnost, jak ušetřit
před 3 hodinami
Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje
před 4 hodinami
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
před 5 hodinami
V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let
před 5 hodinami
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
před 6 hodinami
Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci
před 6 hodinami
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
před 7 hodinami
Na Ukrajině mohou být do tří měsíců volby, Zelenskyj není proti
před 9 hodinami
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
včera
FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu
včera
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
včera
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
včera
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
včera
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
včera
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
včera
Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy
V úterý 9. prosince opustily stovky studentů středních a vysokých škol své lavice, aby v centru Prahy a dalších městech vyjádřily svůj nesouhlas s plánovaným obsazením Ministerstva životního prostředí zástupci hnutí Motoristé sobě. Krátce po poledni se demonstranti shromáždili na Palachově náměstí před Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.
Zdroj: Libor Novák