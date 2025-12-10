Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) se pomalu loučí s nejvlivnějším politickým postem v zemi. Sám se domnívá, že Česko předává Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládě ve výborné kondici. Fiala zdůraznil, že země již není energeticky závislá na Rusku.
Fialova vláda se ve středu sešla k poslednímu jednání. Na Pražském hradě už byl totiž v úterý prezidentem republiky jmenován Babiš novým předsedou vlády, jejíž členové budou uvedeni do úřadu v pondělí. Končící premiér dnes zmínil, že před čtyřmi lety přebíral odpovědnost za Česko v okamžiku, kdy země čelila obrovským výzvám.
"Procházeli jsme covidem, řešili krach Bohemia Energy, rychle rostoucí inflaci a nejrychlejší zadlužování v celé Evropské unii. Zároveň jsme byli energeticky závislí na Rusku a hned v únoru přišla ruská agrese proti Ukrajině a s ní i masivní uprchlická vlna," napsal na sociální síti X.
Fiala podotkl s odkazem na magazín The Economist, že Česko je momentálně šestou nejlepší ekonomikou ze 36 hodnocených zemí OECD. "Staví se dálnice, nejsme závislí na Rusku a Česko je silnější a sebevědomější," konstatoval.
"Chci moc poděkovat občanům za důvěru a svým kolegům za jejich práci. Společně jsme dokázali Českou republiku posunout dál a předáváme ji nastupující vládě ve výborné kondici," dodal.
Fialova vláda byla jmenována 17. prosince 2021 tehdejším prezidentem Milošem Zemanem. Vzešla ze sněmovních voleb v říjnu téhož roku a složily ji strany koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). K dnešnímu dni už nejsou její součásti Piráti, pouze Jan Lipavský zůstal v čele ministerstva zahraničí, přičemž v letošních volbách kandidoval v Praze za Spolu.
Za necelé čtyři roky došlo v končícím kabinetu k několika personálním změnám. Původního ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nahradil Petr Kulhánek (STAN), na postu ministra zěmědělství nahradil Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) stranický kolega Marek Výborný. Na pozici ministra školství se vystřídali Petr Gazdík, Vladimír Balaš a Mikuláš Bek (všichni STAN).
Ministerstvo životního prostředí původně vedla Anna Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL), kterou nahradil Petr Hladík (KDU-ČSL). Beka po odchodu do čela resortu školství zastoupil Martin Dvořák (STAN) jako ministr pro evropské záležitosti. Poslední personální změna se uskutečnila v čele ministerstva spravedlnosti, když Eva Decroix nastoupila na místo Pavla Blažka (oba ODS).
Související
Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů
Důvod je jediný. Fiala řekl, proč Babiš stále nemá vládu ve svých rukou
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu
před 1 hodinou
Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici
před 1 hodinou
Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům
před 2 hodinami
Důchody vyplácené poštou od ledna zdraží. Existuje možnost, jak ušetřit
před 3 hodinami
Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje
před 4 hodinami
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
před 4 hodinami
V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let
před 5 hodinami
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
před 6 hodinami
Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci
před 6 hodinami
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
před 7 hodinami
Na Ukrajině mohou být do tří měsíců volby, Zelenskyj není proti
před 9 hodinami
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
včera
FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu
včera
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
včera
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
včera
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
včera
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
včera
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
včera
Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy
včera
Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo
Bílý dům zveřejnil novou Národní bezpečnostní strategii (NSS), což je dokument, který vydává každá americká prezidentská administrativa, aby objasnila své priority v zahraniční politice. Ačkoliv je tento dokument vyžadován Kongresem a obvykle ho sepisuje komise, nese prezidentův podpis a slouží jako destilace jeho pohledu na svět.
Zdroj: Libor Novák