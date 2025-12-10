Fiala je přesvědčen, že Česko předává Babišovi ve skvělé kondici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. prosince 2025 15:02

Petr Fiala
Petr Fiala Foto: Michael Cabal / INCORP images

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) se pomalu loučí s nejvlivnějším politickým postem v zemi. Sám se domnívá, že Česko předává Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládě ve výborné kondici. Fiala zdůraznil, že země již není energeticky závislá na Rusku. 

Fialova vláda se ve středu sešla k poslednímu jednání. Na Pražském hradě už byl totiž v úterý prezidentem republiky jmenován Babiš novým předsedou vlády, jejíž členové budou uvedeni do úřadu v pondělí. Končící premiér dnes zmínil, že před čtyřmi lety přebíral odpovědnost za Česko v okamžiku, kdy země čelila obrovským výzvám.

"Procházeli jsme covidem, řešili krach Bohemia Energy, rychle rostoucí inflaci a nejrychlejší zadlužování v celé Evropské unii. Zároveň jsme byli energeticky závislí na Rusku a hned v únoru přišla ruská agrese proti Ukrajině a s ní i masivní uprchlická vlna," napsal na sociální síti X.

Fiala podotkl s odkazem na magazín The Economist, že Česko je momentálně šestou nejlepší ekonomikou ze 36 hodnocených zemí OECD. "Staví se dálnice, nejsme závislí na Rusku a Česko je silnější a sebevědomější," konstatoval.

"Chci moc poděkovat občanům za důvěru a svým kolegům za jejich práci. Společně jsme dokázali Českou republiku posunout dál a předáváme ji nastupující vládě ve výborné kondici," dodal.

Fialova vláda byla jmenována 17. prosince 2021 tehdejším prezidentem Milošem Zemanem. Vzešla ze sněmovních voleb v říjnu téhož roku a složily ji strany koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). K dnešnímu dni už nejsou její součásti Piráti, pouze Jan Lipavský zůstal v čele ministerstva zahraničí, přičemž v letošních volbách kandidoval v Praze za Spolu. 

Za necelé čtyři roky došlo v končícím kabinetu k několika personálním změnám. Původního ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nahradil Petr Kulhánek (STAN), na postu ministra zěmědělství nahradil Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) stranický kolega Marek Výborný. Na pozici ministra školství se vystřídali Petr Gazdík, Vladimír Balaš a Mikuláš Bek (všichni STAN).

Ministerstvo životního prostředí původně vedla Anna Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL), kterou nahradil Petr Hladík (KDU-ČSL). Beka po odchodu do čela resortu školství zastoupil Martin Dvořák (STAN) jako ministr pro evropské záležitosti. Poslední personální změna se uskutečnila v čele ministerstva spravedlnosti, když Eva Decroix nastoupila na místo Pavla Blažka (oba ODS).

