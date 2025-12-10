Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice

Ikonický červený vánoční kamion Coca-Cola se stal pro mnohé lidi po celém světě symbolem začátku sváteční sezóny. Tato tradice, která v sobě nese myšlenku vzájemné pospolitosti a sdílení, se po roce vrací i do České republiky, aby rozdávala vánoční kouzlo a zároveň podpořila dobrou věc. Letošní kampaň je navíc silně spojená s tradičním vánočním zvonečkem, který připomíná, že kouzlo Vánoc spočívá v okamžicích, kdy se schází rodina a přátelé.
Historie tohoto zářivého fenoménu sahá až do roku 1995, kdy americká agentura W.B. Doner vytvořila pro Coca-Colu reklamu na Vánoční karavanu. Původně šlo o vizuálně podmanivý spot, na němž se pracovalo se speciálními efekty studia Industrial Light and Magic, známého z Hvězdných válek. Pro natáčení byly vyrobeny tři velkolepé, osvětlené makety tahačů, z nichž každý vážil dvě tuny a byl osázen více než třiceti tisíci žárovkami.
Reklamní úspěch se brzy proměnil v globální kampaň a v roce 2001 se Vánoční karavana poprvé vydala na skutečné turné po Spojených státech. Záměr se od té doby rozšířil po celém světě a kamion Coca-Cola začal sbírat kilometry a rozdávat radost. Během své cesty do českých a slovenských měst i letos přiváží bohatý doprovodný program se Santou a skřítky, určený pro všechny, kteří se chtějí naladit na sváteční atmosféru.
Návštěvníci si v rámci programu mohou zakoupit libovolný dárkový předmět nebo občerstvení z food trucku. Veškerý výtěžek z tohoto prodeje poputuje již tradičně na podporu Červeného kříže. Společnost Coca-Cola se svými partnery a návštěvníky kamionové tour věnuje této organizaci minimálně jeden milion korun, aby ocenila ty, kdo nezištně pomáhají druhým po celý rok, a to nejen o Vánocích.
Česká republika se i letos stává součástí evropského turné a kamion zavítá na několik zastávek. Cílem je podělit se o radost a kouzlo Vánoc s co nejvíce lidmi. Své turné dnes zahájil v Praze v obchodním centru Westfield Černý Most. Následující den, 11. prosince, zamíří do SK Slavia Praha Eden a třetí pražská zastávka se uskuteční 12. prosince ve Westfield Chodov.
Z hlavního města se karavana přesune 13. prosince do hor, konkrétně do Pece pod Sněžkou. Po krátké pauze se kamion ukáže 15. prosince v Mikulově a své české turné zakončí 17. prosince ve Frýdku-Místku.
