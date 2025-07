Donutil jsem Coca-Colu změnit složení, chlubí se Trump. Firma i Bílý dům ale mlčí

„Vážíme si nadšení prezidenta Trumpa pro naši ikonickou značku Coca-Cola,“ uvedla mluvčí firmy Michelle Agnewová. „Brzy se podělíme o další detaily týkající se nových inovativních produktů v rámci naší nabídky.“ O případné změně složení tradičního nápoje ale ve svém vyjádření nezaznělo ani slovo.

Trump se k tématu vyjádřil na sociálních sítích, přičemž nezmínil, zda by měl být třtinový cukr používán výhradně a zda by měl nahradit kontroverzní vysokofruktózový kukuřičný sirup. Ten Coca-Cola začala do nápoje přidávat v roce 1980, aby snížila náklady na výrobu v době, kdy prudce rostly ceny cukru.

Zatímco Trump naznačuje návrat k přírodnějším ingrediencím, Coca-Cola na síti X (dříve Twitter) trvá na tom, že kukuřičný sirup je „bezpečný“ a že jde „jen o sladidlo vyrobené z kukuřice“. Podle firmy má sirup přibližně stejné množství kalorií jako klasický cukr a tělo ho zpracovává podobným způsobem.

Společnost již nyní prodává variantu svého nápoje s třtinovým cukrem známou jako „Mexická Coca-Cola“ nebo „MexiCoke“. Tento produkt si ve Spojených státech našel věrné zákazníky, kteří tvrdí, že má lepší chuť. Zpočátku se dostával do země přes neoficiální prodejce, ale od roku 2005 ho Coca-Cola začala oficiálně dovážet do Texasu a postupně rozšířila prodej po celé Americe, zejména v oblastech s početnou hispánskou komunitou.

Firma také vyrábí speciální košer verzi nápoje určenou pro židovský svátek Pesach, která se místo kukuřičného sirupu sladí cukrem. Tyto lahve lze rozpoznat podle žlutého víčka a bývají k dostání jen sezónně.

Není tak zatím jasné, zda dojde k plošnému nahrazení kukuřičného sirupu cukrem v běžné Coca-Cole, nebo zda půjde pouze o rozšíření nabídky s jinými variantami. Reakce veřejnosti je smíšená – někteří tento krok vítají jako snahu o zdravější složení, jiní ho považují za politické gesto.

Ministerstvo zdravotnictví se k situaci nevyjádřilo, i když ministr Robert F. Kennedy Jr. v minulosti opakovaně označil vysokofruktózový kukuřičný sirup za jednu z příčin obezitní krize v USA.

Z Bílého domu zatím nepřišla žádná další vyjádření, a tak zůstává otázkou, zda jde o reálný posun v receptuře, nebo jen o další případ, kdy se prezident Trump snaží vystupovat jako ochránce „tradičních amerických hodnot“ – tentokrát ve formě sladké limonády.