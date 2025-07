Nevyzpytatelné počasí: Prší více, než se čekalo. Hladiny řek už stoupají

Od rána vydatně prší v oblasti Jeseníků, Rychlebských hor, Králického Sněžníku a Orlických hor, přičemž intenzita srážek se přechodně pohybuje i kolem 25 milimetrů za hodinu. Očekává se, že déšť bude s proměnlivou intenzitou pokračovat do nedělních pozdních odpoledních hodin a následně slábnout.

"Naprší pravděpodobně ještě mezi 30 až 50 mm, výjimečně i více. V součtu s již spadlými srážkami dosáhnou celkové úhrny do nedělního podvečera (27. 7.) většinou 50 až 80 mm, v ORP Jeseník výjimečně i kolem 130 mm," uvedli meteorologové na facebooku.

Do Beskyd dorazí srážkové pásmo odpoledne a pršet zde má až do pondělního večera. Zejména v noci na pondělí mohou být srážky přechodně velmi intenzivní s úhrny i kolem 50 milimetrů za 6 hodin. Do pondělního večera naprší celkově 40 až 90 milimetrů, na návětří Beskyd výjimečně i kolem 110 milimetrů.

"V důsledku očekávaných srážek a silného nasycení půdy budou hladiny toků odvodňující Jeseníky a Beskydy na přechodných vzestupech s překročením 1. SPA. Zejména na menších tocích v Jeseníkách očekáváme překročení i 2. SPA, výjimečně i 3. SPA," sdělil ústav.

Již v nejbližší době bude dosažen třetí stupeň povodňové aktivity na Černém potoce v profilu Velká Kraš. Platí proto výstraha před pozorovaným jevem s extrémním stupněm nebezpečí, tedy povodňové ohrožení.