Výhled počasí až do Štědrého dne. Bílé Vánoce by přinesl jen zázrak

Právě dnes zbývá týden do Štědrého dne, takže meteorologické modely již nabízejí výhled na 24. prosinec. Na Bílé Vánoce to každopádně nevypadá. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů má v příštím týdnu pozvolna slábnout proudění teplejšího vzduchu do Česka, což se samozřejmě projeví na teplotách. Oproti předvánočnímu víkendu poklesnou, ale mrazivé počasí během Vánoc se očekávat nedá.
Předpověď slibuje pouze noční mrazy, po soumraku mohou minima klesnout maximálně na -1 °C. Přes den se teploty mají držet nad nulou, nanejvýše vyšplhají na 5 °C. Přeháňky budou ojedinělé, může ale i sněžit.
Vyhlídka počasí od pondělí do středy:
Zataženo až oblačno, ojediněle mrholení nebo slabé sněžení. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C.
