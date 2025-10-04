Deštivé sobotní počasí zaviní Amy. Řádila už v pátek v Irsku a Skotsku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2025 7:00

Deštivé počasí, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Deštivé a větrné počasí přinese první říjnová sobota. Vliv na počasí bude mít tlaková níže Amy, která již v pátek úřadovala v oblasti Britských ostrovů. Pršet může v Česku už dopoledne, další srážky se čekají odpoledne a večer. 

Meteorologové už v pátek večer informovali, že na severu Irska a ve Skotsku řádí tlaková níže Amy. Tu doprovázejí fronty, které dnes ovlivní počasí i v Česku. Zejména se má rozfoukat silnější vítr. Očekávají se také velmi nízké ranní teploty, lokálně budou klesat i lehce pod nulu. 

"Přes den se pak bude od severozápadu zatahovat a pravděpodobně už během dopoledne a kolem poledne se na západě Čech objeví na teplé frontě první slabý nebo velmi slabý občasný déšť, který bude postupovat k východu a slábnout," uvedl ústav na sociální síti X.

Druhé srážkové pásmo přejde pozdě odpoledne a k večeru. Úhrny už budou výraznější. protože půjde o studenou frontu. "Zároveň v Čechách budou večer srážky ustávat a začne se rychle protrhávat za frontou oblačnost," dodali meteorologové.

Počasí přes den (07-24):

Jasno až polojasno. Ráno na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Na západě Čech a během dne od západu na celém území zataženo až oblačno, postupně místy déšť nebo přeháňky, zejména v Čechách, později odpoledne a večer srážky na většině území. Později večer na západě Čech ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, na severu Čech kolem 10 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C, na Šumavě až 12 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, na západě a severu čerstvý 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), v Čechách se bude k večeru měnit na západní.

