Předvánoční předpověď počasí. Meteorologové prozradili, zda ještě bude sněžit

Od prosince probíhá meteorologická zima, ale v posledních panuje počasí, které spíš připomíná podzim. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) navíc nic nenasvědčuje tomu, že by u nás mělo začít vydatněji sněžit.
Dočkáme se ještě do Vánoc sněhu? Tuhle otázku si položili tuzemští meteorologové, kteří odpovědí nepotěší milovníky zimních radovánek. Pravděpodobnost sněžení je velmi malá, dokonce i na horách. "Kolem Vánoc by se charakter počasí mohl začít měnit, šance na výraznější sněžení ale pravděpodobně nebude ani v tomto případě," zmínili na síti X.
Počasí v Česku bude mít i v dalších dnech inverzní charakter, období bude charakteristické absencí srážek a front, které by je do střední Evropy přinesly. Některé dny budou relativně slunečné. První náznaky výraznější změny se začínají objevovat v období kolem vánočních svátků.
V prostoru severozápadní Evropy by se totiž podle meteorologických modelů mohla vybudovat blokující tlaková výše, která by podpořila kontinentální východní až severovýchodní proudění nad naše území. "Zvýšila by se tak šance na vpád arktického vzduchu od východu až severovýchodu někdy v období po Vánocích," vysvětlili odborníci.
"Pokud se tak stane - připomínáme, že ani tato varianta zatím není zdaleka jistá - i tento vzduch bude ze své podstaty spíše suchý a není příliš velká šance, že bychom se dočkali výraznější sněhové nadílky. Ale uvidíme," dodali meteorologové.
Prezident Petr Pavel v pondělí oficiálně jmenoval novou pravicovou koaliční vládu, kterou vede populistický miliardář Andrej Babiš. Tento návrat k moci, po Babišově předchozím působení v letech 2017 až 2021, podle webu Politico vyvolává obavy v Evropě, protože by Česká republika mohla následovat Slovensko a Maďarsko v omezování pomoci Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák