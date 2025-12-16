BBC jde do boje. Trumpovu žalobu o čtvrt bilionu za sestřih projevu rázně odmítá

Britská veřejnoprávní stanice BBC oficiálně potvrdila, že se bude u soudu bránit žalobě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v pondělí na Floridě podal žalobu o astronomických 10 miliard dolarů (přibližně 230 miliard korun). Jádrem sporu je kontroverzní sestřih Trumpova projevu ze 6. ledna 2021 v dokumentárním pořadu Panorama, který byl ve Velké Británii odvysílán před americkými volbami v roce 2024.
Trumpův právní tým v dokumentech podaných u federálního soudu v Miami obviňuje BBC z „úmyslného, zlomyslného a klamavého falšování projevu“ s cílem zasahovat do prezidentských voleb. Žaloba se skládá ze dvou bodů – pomluvy a porušení floridských zákonů o obchodních praktikách – přičemž za každý z nich Trump požaduje odškodné ve výši 5 miliard dolarů.
Spor se točí kolem spojení dvou částí projevu, které v originále dělilo více než 50 minut. V původním projevu Trump nejprve řekl: „Půjdeme dolů ke Kapitolu a budeme povzbuzovat naše statečné senátory a kongresmany.“ Mnohem později dodal: „A my bojujeme. Bojujeme jako o život (fight like hell).“
Dokument Panorama však tyto věty sestříhal těsně za sebe, což budilo dojem, že Trump své příznivce přímo instruoval, aby šli ke Kapitolu „bojovat jako o život“. BBC již dříve přiznala, že tento střih mohl vyvolat „mylný dojem“ výzvy k násilné akci, a za chybu se omluvila.
Skandál otřásl samotnými základy BBC již v listopadu. Po úniku interního memoranda, které kritizovalo redakční standardy při tvorbě dokumentu, rezignovali dva nejvýše postavení muži instituce: generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turness.
I přes omluvu a personální zemětřesení však BBC odmítá vyplatit jakékoli odškodné. „Jak jsme již dříve uvedli, v tomto případě se budeme bránit,“ prohlásil mluvčí BBC. Právníci stanice argumentují tím, že v editaci nebyla zlá vůle a že Trump nebyl pořadem poškozen, o čemž svědčí jeho znovuzvolení do úřadu krátce po odvysílání dokumentu.
Klíčovým bodem právní bitvy bude otázka, zda má soud na Floridě vůbec právo případ řešit. Dokument byl určen pro britský trh a na iPlayer je dostupný pouze uživatelům ve Spojeném království.
Trumpova žaloba však kontruje tvrzením, že mnoho obyvatel Floridy používá k obcházení regionálních zámků sítě VPN, dokument byl dostupný na streamovací službě BritBox a BBC uzavřela smlouvy se třetími stranami (např. Blue Ant Media) o distribuci obsahu v Severní Americe.
Britská vláda i opozice se za BBC postavily. Ministr zdravotnictví Stephen Kinnock uvedl, že BBC má právo „stát si za svým“, a zdůraznil důležitost nezávislosti veřejnoprávního vysílatele. Konzervativci zase varují, že miliardová žaloba by v případě neúspěchu mohla mít drtivý dopad na britské poplatníky, kteří BBC financují prostřednictvím televizních poplatků.
Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.
Zdroj: Libor Novák