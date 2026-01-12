Turek na ministerstvu usedne. Stal se vládním zmocněncem pro Green Deal

Poslanec za hnutí Motoristé sobě Filip Turek byl jmenován vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Tento krok je přímou reakcí na odmítavý postoj prezidenta Petra Pavla, který Turka odmítl jmenovat řádným ministrem životního prostředí.
Podle premiéra Babiše jde o „technické a dočasné řešení“, které má Turkovi umožnit okamžitý nástup do práce na jeho agendě.
Přestože post ministra životního prostředí nadále oficiálně zastává ministr zahraničí Petr Macinka, faktický chod resortu v oblasti klimatu a evropské zelené dohody má nyní připadnout právě Turkovi. Ten dokonce obsadí stejnou kancelář, kterou dříve využívali jeho předchůdci v čele ministerstva.
Statut zmocněnce, který kabinet v pondělí schválil, definuje Turkovu roli především skrze analýzu ekonomických a sociálních dopadů Green Dealu na Českou republiku. Turek zdůraznil, že jeho přítomnost na ministerstvu je nezbytná, protože úřad podle něj nemůže fungovat na „autopilota“ a Petr Macinka je vytížen vedením diplomacie.
Zároveň byla zrušena dosavadní funkce zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání v oblasti klimatu, což Turkovi uvolnilo prostor pro jeho činnost.
Motoristé sobě však situaci nepovažují za uzavřenou. Petr Macinka uvedl, že prezident podle nich porušuje Ústavu a svými obstrukcemi komplikuje situaci ve státní správě. Filip Turek navíc potvrdil, že nadále zvažuje podání žaloby na hlavu státu.
Z právního hlediska je však role zmocněnce odlišná od ministra – na rozdíl od člena vlády nemůže zmocněnec přímo úkolovat státní aparát nebo nést plnou politickou odpovědnost před Poslaneckou sněmovnou, což může v budoucnu vést k dalším kompetenčním sporům.
Motoristé i nadále trvají na tom, aby se Filip Turek stal ministrem životního prostředí. V Partii na stanici CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka (AUTO), který je momentálně pověřen řízením resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat, poslanec se jej chystá zažalovat.
