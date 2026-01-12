Jsme připraveni na válku, odpovíme drtivou silou, vzkazuje Írán Trumpovi

Demonstrace v Íránu
Situace v Íránu se po třech týdnech masových nepokojů dostala do kritické fáze, kdy brutální zásahy tamního režimu vyvolaly vlnu mezinárodního zděšení. Americký prezident Donald Trump v reakci na eskalaci násilí pohrozil razantními kroky a naznačil, že Spojené státy zvažují přímou intervenci. Podle Washingtonu totiž íránské špičky svým chováním k vlastním lidem překročily veškeré přípustné meze.

Teherán na tyto hrozby reaguje směsicí vzdoru i opatrnosti. Ministr zahraničí Abbás Araghčí sice tvrdí, že Írán nechce konflikt vyprovokovat, zároveň ale varoval, že armáda je v plné pohotovosti připravena na válku a na jakýkoli útok odpoví ničivou silou. Tato výbušná atmosféra jen přiživuje celosvětový strach z vypuknutí rozsáhlé války v regionu.

Reálný stav věcí v zemi je přitom zahalen informační mlhou, protože režim v rámci represí téměř úplně vypnul internet. Miliony lidí jsou tak odříznuty od světa, což úřadům usnadňuje tajit skutečný rozsah brutality. Zatímco státní propaganda šíří obrazy zdánlivého klidu, svědectví z exilu a od aktivistů mluví o krveprolití, které se stát snaží zamést pod koberec.

Lidskoprávní organizace odhadují, že o život přišlo už přes 500 demonstrantů, přičemž oběti pocházejí ze všech společenských vrstev. Tisíce dalších odpůrců režimu skončily v celách, kde jsou podle dostupných zpráv vystavováni mučení a nuceni k falešným doznáním. Nejde přitom jen o anonymní čísla; tragický rozměr událostí potvrzují i nálezy provizorních márnic, jako je ta u Teheránu, kde bylo objeveno téměř dvě stě těl připravených k pohřbu.

Na diplomatickém poli se situace rovněž vyhrocuje. Britský velvyslanec Hugo Shorter sice v Teheránu jednal, oficiální důvody schůzky se však rozcházejí – zatímco Írán mluví o protestu proti dění v Londýně, Británie se snaží tlačit na zmírnění násilí. I přes ostrou rétoriku ale obě strany nechávají pootevřená vrátka pro případná jednání, ačkoliv Trump podmiňuje jakýkoli dialog okamžitým ukončením útoků na civilisty.

Odpor proti režimu se nyní přelévá i do náboženských obřadů. Pohřby obětí se mění v bouřlivé demonstrace, kde lidé otevřeně volají po konci nejvyššího duchovního vůdce. Skandování hesel proti Chameneímu přímo v ulicích hlavního města ukazuje, že strach obyvatel ustupuje bezmeznému hněvu.

Americká administrativa mezitím připravuje seznam možných odvetných opatření, která sahají od ochromujících kyberútoků až po cílené nálety. Šéf diplomacie Marco Rubio deklaroval plnou podporu íránskému lidu, experti však varují, že neuvážený vojenský úder by mohl paradoxně posílit nacionalistické nálady a semknout národ kolem nenáviděného režimu.

Írán Demonstrace v Íránu

