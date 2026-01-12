Motoristé řeší, kam s Turkem. Možná pro něj našli místo

Vládní koalice pod vedením Andreje Babiše hledá způsob, jak vyřešit patovou situaci ohledně angažmá Filipa Turka v nové exekutivě. Poté, co prezident Petr Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem životního prostředí, se jako průchodné řešení jeví zřízení zcela nového postu.
Turek by mohl na daném resortu působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal, což on sám označuje za nutný kompromis, který má zajistit, aby klíčová témata nezůstala bez politického dohledu, píší Seznam Zprávy.
Návrh na vznik této pozice vzešel přímo od hnutí Motoristé sobě, které tak reaguje na prezidentovo odmítavé stanovisko. Filip Turek zdůrazňuje, že agenda životního prostředí je natolik rozsáhlá, že ji nelze efektivně řídit jen jako vedlejší produkt jiného úřadu. Podle něj resort nemůže fungovat na „autopilota“ a potřebuje někoho, kdo se bude soustředit výhradně na otázky spojené s evropskou zelenou dohodou a jejími dopady na Česko.
Aktuálně agendu životního prostředí zastřešuje ministr Petr Macinka, který však současně vede i ministerstvo zahraničí. Turek sice uznává, že Macinka úkoly zvládá, ale dlouhodobé kumulování dvou takto náročných resortů považuje za neudržitelné a neprospěšné pro kvalitu vládnutí. Právě role vládního zmocněnce by měla Macinkovi odlehčit a zajistit odbornou kontinuitu v kontroverzních tématech.
Prezident Petr Pavel své rozhodnutí nejmenovat Turka ministrem zdůvodnil v dopise premiérovi, kde podrobně vypsal výhrady k jeho osobě. Motoristé však trvají na tom, že pro post ministra nemají jiného kandidáta a vytvoření funkce zmocněnce je cestou, jak Turka do vládních struktur zapojit i bez hradního posvěcení ke jmenování členem kabinetu.
Kromě vyjednávání o nové funkci zůstává ve hře i právní spor s hlavou státu. Filip Turek potvrdil, že žalobu na prezidenta kvůli jeho nejmenování sice zatím nepodal, ale tento krok má stále v plánu. Celá situace tak zůstává napjatá a ukazuje na hluboký rozpor mezi novou vládní sestavou a Pražským hradem ohledně obsazení klíčových postů v administrativě.
