Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy

Libor Novák

12. ledna 2026 10:51

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Kubu a vyzývá tamní komunistické vedení k uzavření dohody s Washingtonem. V nedělním prohlášení varoval, že po nedávném dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými silami dojde k úplnému zastavení dodávek venezuelské ropy i peněz na ostrov. Trump zdůraznil, že Havana již nebude moci spoléhat na pomoc, kterou čerpala po celá desetiletí, a doporučil kubánským představitelům, aby vyjednávali, dokud není pozdě.

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel na Trumpovy výhrůžky reagoval rázně a odmítl jakékoli diktování podmínek ze strany USA. Na sociální síti X prohlásil, že Kuba je svobodná a nezávislá země, která se nenechá nikým ovládat. Podle něj Spojené státy, které ostrov hospodářsky dusí již 66 let, nemají žádnou morální autoritu k tomu, aby na Kubu ukazovaly prstem, zvláště když proměňují i lidské životy v předmět byznysu.

Podle Trumpa byla Kuba dlouhodobě závislá na venezuelské ropě výměnou za to, že tamním režimům poskytovala bezpečnostní služby. Americký prezident uvedl, že tato éra končí, a poznamenal, že mnoho kubánských bezpečnostních agentů zahynulo při nedávné americké vojenské operaci ve Venezuele. Tvrdí, že Venezuela nyní pod americkým dohledem žádnou další ochranu ze strany kubánských „vyděračů“ nepotřebuje.

Havana oficiálně potvrdila, že během zásahu proti Madurovi přišlo o život 32 jejích občanů, které popsala jako osoby plnící úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez odmítl obvinění, že by ostrov za tyto služby dostával zaplaceno, a trvá na nezadatelném právu Kuby nakupovat palivo od jakéhokoli partnera bez amerického vměšování. Chování USA přirovnal k jednání neřízeného hegemona, který ohrožuje světový mír.

Uvnitř Trumpova kabinetu patří k největším zastáncům změny režimu na Kubě ministr zahraničí Marco Rubio. Ten jako potomek kubánských imigrantů dlouhodobě prosazuje tvrdou linii vůči Havaně a v minulých dnech naznačil, že po pádu Madura by mohl být kubánský režim dalším v pořadí. Trump dokonce na sociálních sítích s nadsázkou podpořil myšlenku, že by se Rubio mohl stát „prezidentem Kuby“, což vyvolalo bouřlivé reakce na obou stranách.

Obyvatelé Havany vnímají novou vlnu napětí se smíšenými pocity. Zatímco někteří vyjadřují odhodlání bránit svou vlast do poslední kapky krve, jiní neskrývají obavy z prohlubujícího se nedostatku základních potřeb. Na ostrově jsou již nyní běžné mnohahodinové výpadky elektřiny a kritický nedostatek plynu i potravin. Mnoho Kubánců si uvědomuje, že úplné zastavení přísunu ropy by mohlo vést k naprostému kolapsu už tak zbídačené ekonomiky.

Někteří obyvatelé hlavního města v rozhovorech pro média uvádějí, že situace je již neúnosná a že lídři země musí jednat rychle, aby zmírnili utrpení lidu. Přestože část veřejnosti věří, že se Kuba dokáže i s touto krizí vyrovnat díky pomoci jiných spojenců, jako je Rusko nebo Mexiko, odborníci varují, že náhrada za masivní venezuelské dodávky se bude hledat jen velmi těžko.

Zatímco Trump mluví o tom, že „Kuba je připravena k pádu“, tamní vedení se připravuje na nejhorší možný scénář a mobilizuje své příznivce k obraně revoluce. Další vývoj bude záviset na tom, zda Washington skutečně dokáže zablokovat veškeré dodávky paliv a zda se v Havaně najde ochota k ústupkům, které Trump pod pojmem „dohoda“ zřejmě očekává.

