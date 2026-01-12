NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě

Severoatlantická aliance reaguje na měnící se geopolitickou realitu a zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech. Generální tajemník NATO Mark Rutte během návštěvy v chorvatském Záhřebu potvrdil, že členské státy intenzivně jednají o konkrétních praktických krocích, které zajistí kolektivní bezpečnost v Arktidě. Podle Rutteho je ochrana tohoto regionu nyní pro Alianci naprostou prioritou.
Strategický význam severních oblastí roste ruku v ruce s tajícím ledem, který otevírá nové námořní trasy. Rutte varoval, že právě tyto cesty lákají Moskvu a Peking k výraznější přítomnosti. Zatímco Rusko je jediným arktickým státem, který nestojí v NATO, Čína se i přes absenci geografické vazby začíná v oblasti chovat jako „téměř arktický stát“ díky masivním investicím a rostoucím zájmům.
V rámci Aliance se nyní hovoří o přechodu od teoretických diskusí k praktickým činům. Rutte připomněl, že sedm z osmi arktických zemí je již členy NATO, což z oblasti činí nedílnou součást spojeneckého území. Cílem současných konzultací je vytvořit funkční systém, který umožní efektivní ochranu společných zájmů a odstrašení případných hrozeb ze strany nečlenských států.
Významným bodem diskuse zůstává status Grónska. Grónská vláda v pondělí znovu deklarovala, že obrana jejího území musí probíhat výhradně pod hlavičkou NATO. Zároveň opětovně odmítla ambice amerického prezidenta Donalda Trumpa na převzetí ostrova. Chorvatský premiér Andrej Plenković v této souvislosti zdůraznil, že kvalitní dialog mezi USA a Dánskem je klíčem k zachování stability a bezpečnosti celého regionu.
Kromě diskusí o Arktidě Rutte vyzdvihl i přístup Donalda Trumpa k financování obrany. Podle šéfa NATO dělá americký prezident pro Alianci správnou věc, když tlačí ostatní členy k navyšování výdajů. Rutte věří, že vyšší investice ze strany evropských spojenců pomohou vyrovnat zátěž, kterou dosud nesly převážně Spojené státy, a tím celé spojenectví dlouhodobě posílí.
Situace v Grónsku se navíc začíná dynamicky vyvíjet i na evropské straně. Skupina zemí vedená Británií a Německem již oznámila plány na rozšíření své vojenské přítomnosti na tomto strategickém ostrově. Rutte tyto iniciativy kvitoval s tím, že úkolem NATO je nyní tyto individuální kroky propojit do jednoho koordinovaného celku, který zajistí, aby sever zůstal bezpečným místem.
Americký prezident Donald Trump během prezidentské kampaně opakovaně sliboval, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války, a naopak se zaměří na ukončení těch starých. Tento slib byl klíčovým pilířem jeho politického úspěchu – apeloval na frustraci americké veřejnosti z nekonečných konfliktů a drahých zahraničních intervencí. O rok později je však zřejmé, že mezi proklamovaným cílem a reálnou praxí zeje hluboká a nepřekročitelná propast.
Zdroj: Jakub Jurek