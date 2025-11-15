BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil, že zahájí právní kroky proti britské veřejnoprávní televizi BBC. Důvodem je způsob, jakým byl sestříhán jeho projev pro dokumentární pořad Panorama. Jeho rozhodnutí přichází poté, co se stanice omluvila, ale odmítla mu vyplatit finanční kompenzaci.
Mluvčímu na palubě prezidentského letounu Air Force One v pátek večer Trump řekl: "Zažalujeme je o částku mezi jednou miliardou a pěti miliardami dolarů, nejspíš někdy příští týden." BBC již ve čtvrtek uznala, že střih projevu z 6. ledna 2021 neúmyslně vyvolal mylný dojem, že prezident přímo vyzýval k násilnému jednání. Dodala, že sporný dokument už nebude znovu vysílán.
Britská korporace se sice prezidentovi omluvila, ale požadavek na finanční odškodnění striktně zamítla. Toto prohlášení BBC vydala poté, co Trumpovi právníci pohrozili žalobou na jednu miliardu dolarů, pokud stanice neprovede odvolání, neomluví se a neposkytne odškodnění. Trump novinářům sdělil, že žalobu musí podat, protože jej "podvedli" a "změnili slova, která mu vyšla z úst".
Prezident dále řekl, že o sporné záležitosti nemluvil se Sirem Keirem Starmerem, ačkoliv britský premiér projevil zájem s ním hovořit. Trump plánuje Starmerovi zavolat o víkendu. Soudní záznamy, prověřené v pátek večer, nicméně v tuto chvíli v žádném federálním ani státním soudu na Floridě žalobu nepotvrzují.
V samostatném sobotním rozhovoru, který byl nahrán před jeho komentářem na Air Force One, Trump prohlásil, že je jeho "povinností" BBC žalovat. Uvedl, že takový krok je nezbytný k tomu, aby se zabránilo podobným událostem s jinými lidmi v budoucnu. Střih označil za "otřesný" a "horší než ta věc s Kamalou", čímž narážel na dřívější spor s americkou zpravodajskou společností CBS ohledně rozhovoru v pořadu 60 Minutes s jeho protikandidátkou ve volbách 2024 Kamalou Harrisovou. Tento předchozí právní spor byl v červenci vyřešen, když americká mediální společnost Paramount Global souhlasila, že zaplatí 16 milionů dolarů za urovnání.
Kontroverze se točí kolem úpravy Trumpova projevu ze 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama, který byl odvysílán v říjnu 2024. V projevu tehdy prezident v jednom okamžiku řekl: "Půjdeme dolů ke Kapitolu, a budeme povzbuzovat naše statečné senátory a kongresmany a kongresmanky." Více než padesát minut poté zazněla ve stejném projevu věta: "A bojujeme. Bojujeme jako ďábel."
V dokumentu Panorama byl ale sestříhaný klip prezentován tak, že Trump pronesl: "Půjdeme dolů ke Kapitolu... a já tam budu s vámi. A bojujeme. Bojujeme jako ďábel." Aféra s úpravou Trumpova projevu vedla již k rezignaci generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové. Ve své sekci Opravy a vysvětlení, zveřejněné ve čtvrtek večer, BBC uvedla, že pořad Panorama byl po kritice prošetřen. Stanice přijímá, že střih "neúmyslně vytvořil dojem, že ukazujeme jediný souvislý úsek projevu, spíše než výňatky z různých momentů projevu," a že to způsobilo mylný dojem přímé výzvy k násilí, uvádí prohlášení.
Mluvčí BBC sdělil, že právníci televize zaslali odpověď Trumpovu právnímu týmu. Předseda BBC Samir Shah navíc poslal Bílém domu osobní dopis, ve kterém prezidentovi Trumpovi sděluje, že on i celá korporace litují úpravy projevu z 6. ledna 2021, který byl v pořadu použit. BBC nicméně dodala, že ačkoliv upřímně lituje způsobu, jakým byl videoklip upraven, zásadně nesouhlasí s tím, že by existoval opodstatněný základ pro žalobu pro pomluvu.
V dopise zaslaném Trumpově právnímu týmu BBC uvedla pět hlavních argumentů, proč nevěří, že je případ opodstatněný. Zaprvé, BBC nedisponovala právy k distribuci epizody Panorama na amerických kanálech a ani ji tam nedistribuovala. Když byl dokument dostupný na BBC iPlayer, byl omezen pouze pro diváky ve Spojeném království. Zadruhé, dokument podle BBC Trumpovi nezpůsobil újmu, jelikož byl krátce poté znovuzvolen.
Zatřetí, cílem klipu nebylo uvádět v omyl, ale pouze zkrátit dlouhý projev, a úprava nebyla provedena se zlým úmyslem. Začtvrté, klip neměl být vnímán izolovaně, jednalo se pouze o 12 sekund v hodinovém programu, který obsahoval mnoho hlasů podporujících Trumpa. Konečně za páté, podle amerických zákonů o pomluvě jsou názory na veřejné záležitosti a politické projevy silně chráněny. Omluva BBC přišla jen několik hodin poté, co deník The Daily Telegraph odhalil druhý podobně upravený klip, který byl odvysílán v pořadu Newsnight v roce 2022.
