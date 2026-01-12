Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete

Libor Novák

12. ledna 2026 16:59

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání Grónska nabírá na nebývalé intenzitě. Během nedělního rozhovoru s novináři na palubě Air Force One prezident zdůraznil, že Spojené státy nemají zájem o krátkodobý pronájem, ale o trvalou akvizici tohoto strategického arktického území. Podle jeho slov je tento krok nevyhnutelný pro zajištění bezpečnosti USA i celé Severoatlantické aliance.

Trumpův hlavní argument spočívá v údajné naprosté neschopnosti Grónska a Dánska ostrov bránit. Prezident se vyjádřil velmi nevybíravě, když prohlásil, že celá obrana největšího ostrova světa sestává v podstatě ze „dvou psích spřežení“. Tento výrok má ilustrovat propastný rozdíl mezi současnými dánskými kapacitami a rostoucí vojenskou silou konkurentů v regionu.

Zatímco Grónsko podle Trumpa disponuje minimální ochranou, ruské a čínské torpédoborce a ponorky jsou prý v arktických vodách „všude“. Prezident varoval, že pokud Washington nezasáhne a Grónsko nekoupí, dříve či později se území zmocní Moskva nebo Peking. „Nedovolíme, aby se to stalo,“ zdůraznil Trump s tím, že jde o národní bezpečnostní imperativ.

Reakce z Grónska a Dánska na sebe nenechaly dlouho čekat a jsou jednoznačně odmítavé. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen spolu s lídry dalších politických stran vydal prohlášení, ve kterém zdůraznil, že Grónsko není na prodej. „Nechceme být Američany, nechceme být Dány, chceme být Gróňany,“ uvedli lídři s tím, že o budoucnosti ostrova musí rozhodnout výhradně jeho obyvatelé.

Kritika z Nuuku, hlavního města Grónska, směřovala i k tónu, jakým Washington o ostrově mluví. Místní politici vyjádřili přání, aby skončilo to, co nazývají „americkým opovržením“ vůči jejich zemi. Premiér Nielsen na sociálních sítích zdůraznil, že Grónsko odmítá být pouhým objektem rétoriky velmocí, která nerespektuje jeho autonomii.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová zašla v kritice ještě dál a varovala, že Trumpovy anexechtivé komentáře ohrožují samotnou existenci NATO. Podle ní by jakákoliv vojenská akce USA proti spojenci v rámci Aliance znamenala konec bezpečnostního rámce, který existuje od konce druhé světové války. Pokud by USA zaútočily na člena NATO, „všechno se zastaví“, uvedla dánská premiérka.

Navzdory Trumpovu posměchu o psích spřeženích však Dánsko a Grónsko na obraně Arktidy spolupracují v rámci konkrétních dohod. Dánské námořnictvo v regionu operuje se specializovanými plavidly tříd Thetis a Knud Rasmussen. Od roku 2025 je navíc naplánována jejich výměna za moderní modulární lodě typu MPV80, které umožňují rychlou úpravu pro různé úkoly, od kladení min až po průzkum.

Obranná strategie v oblasti zahrnuje také posílení leteckého dohledu. V Kangerlussuaqu je od roku 2021 trvale umístěn letoun Challenger 604 a dánský parlament již schválil nasazení moderních bezpilotních letounů dlouhého doletu MQ-9 Reaper. Dánsko také investuje stovky milionů dánských korun do civilní připravenosti, mapování ledu a námořní záchranné služby prostřednictvím Společného arktického velitelství (JAC).

Součástí snahy o posílení bezpečnosti v Grónsku jsou i nové vzdělávací projekty a možnost dobrovolné vojenské služby pro místní obyvatele. Cílem je vytvořit „Grónskou gardu“, která by lépe propojila dánské ozbrojené síly s místní populací. Tyto kroky mají dokázat, že obrana ostrova je brána vážně, i když její rozsah přirozeně neodpovídá měřítkům globální supervelmoci.

Situace tak zůstává extrémně napjatá. Donald Trump trvá na tom, že dohoda musí vzniknout „ať se jim to líbí, nebo ne“, zatímco Kodaň i Nuuk považují americké ambice za nepřípustné narušení suverenity. Spor o Arktidu v roce 2026 tak nepředstavuje jen otázku územní expanze, ale hlubokou krizi identity a soudržnosti v rámci západního obranného společenství.

před 6 hodinami

Vězněn bez soudu, mučen od CIA. Údajný terorista dostal tučné odškodné, na svobodu ho přesto nepustili

Související

Více souvisejících

grónsko Donald Trump

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Prezident Trump

Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání Grónska nabírá na nebývalé intenzitě. Během nedělního rozhovoru s novináři na palubě Air Force One prezident zdůraznil, že Spojené státy nemají zájem o krátkodobý pronájem, ale o trvalou akvizici tohoto strategického arktického území. Podle jeho slov je tento krok nevyhnutelný pro zajištění bezpečnosti USA i celé Severoatlantické aliance.

před 2 hodinami

Mark Rutte, generální tajemník NATO

NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě

Severoatlantická aliance reaguje na měnící se geopolitickou realitu a zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech. Generální tajemník NATO Mark Rutte během návštěvy v chorvatském Záhřebu potvrdil, že členské státy intenzivně jednají o konkrétních praktických krocích, které zajistí kolektivní bezpečnost v Arktidě. Podle Rutteho je ochrana tohoto regionu nyní pro Alianci naprostou prioritou.

před 2 hodinami

Demonstrace v Íránu

Jsme připraveni na válku, odpovíme drtivou silou, vzkazuje Írán Trumpovi

Situace v Íránu se po třech týdnech masových nepokojů dostala do kritické fáze, kdy brutální zásahy tamního režimu vyvolaly vlnu mezinárodního zděšení. Americký prezident Donald Trump v reakci na eskalaci násilí pohrozil razantními kroky a naznačil, že Spojené státy zvažují přímou intervenci. Podle Washingtonu totiž íránské špičky svým chováním k vlastním lidem překročily veškeré přípustné meze.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou

V úterý 13. ledna 2026 začíná v Paříži klíčové odvolací řízení, které rozhodne o politické budoucnosti Marine Le Penové. Tato dlouholetá tvář francouzské krajní pravice bojuje o zrušení pětiletého zákazu kandidatury, který jí loni v březnu uložil soud za zpronevěru fondů Evropského parlamentu. Pokud neuspěje, její sen o prezidentském úřadu v roce 2027 se definitivně rozplyne a žezlo v rámci Národního sdružení (RN) pravděpodobně definitivně převezme její chráněnec Jordan Bardella.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Motoristé řeší, kam s Turkem. Možná pro něj našli místo

Vládní koalice pod vedením Andreje Babiše hledá způsob, jak vyřešit patovou situaci ohledně angažmá Filipa Turka v nové exekutivě. Poté, co prezident Petr Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem životního prostředí, se jako průchodné řešení jeví zřízení zcela nového postu. 

před 6 hodinami

guantanamo, u.s. base

Vězněn bez soudu, mučen od CIA. Údajný terorista dostal tučné odškodné, na svobodu ho přesto nepustili

Britská vláda vyplatila „významné“ odškodné vězni z Guantánama, který byl mučen americkou CIA a bez soudu zůstává za mřížemi již téměř dvě desetiletí. Abú Zubajda, vlastním jménem Zajn al-Abidin Muhammad Husajn, byl vůbec prvním zadrženým, na němž Spojené státy po útocích z 11. září 2001 testovaly takzvané „posílené vyšetřovací techniky“. Ačkoli byl původně označen za vysoce postaveného člena al-Káidy, americká vláda toto tvrzení později oficiálně stáhla.

před 7 hodinami

Prezident Trump

Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Kubu a vyzývá tamní komunistické vedení k uzavření dohody s Washingtonem. V nedělním prohlášení varoval, že po nedávném dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými silami dojde k úplnému zastavení dodávek venezuelské ropy i peněz na ostrov. Trump zdůraznil, že Havana již nebude moci spoléhat na pomoc, kterou čerpala po celá desetiletí, a doporučil kubánským představitelům, aby vyjednávali, dokud není pozdě.

před 8 hodinami

Odpálení rakety ATACMS.

Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku

Britské ministerstvo obrany oznámilo zahájení ambiciózního projektu s kódovým označením Nightfall, jehož cílem je vyvinout novou generaci taktických balistických střel pro Ukrajinu. Tento krok má výrazně posílit palebnou sílu ukrajinské armády v jejím boji proti ruské agresi a umožnit jí zasahovat cíle hluboko v týlu nepřítele. Británie tímto krokem potvrzuje svůj dlouhodobý závazek podporovat obranyschopnost Kyjeva i v roce 2026.

před 9 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Vojenský zásah není jedinou možností. Jaké kroky USA zvažují v Íránu?

Americký prezident Donald Trump začal intenzivně zvažovat vojenský zásah v Íránu, zatímco v této blízkovýchodní zemi dramaticky narůstá počet obětí protirežimních protestů. Podle zdrojů z Bílého domu byl šéf Spojených států v posledních dnech podrobně seznámen s řadou variant, jak na stupňující se násilí teheránské teokracie reagovat. Trump dal jasně najevo, že pokud íránské vedení nepřestane s vražděním civilistů, USA jsou připraveny k tvrdé odvetě.

před 9 hodinami

Demonstrace v Íránu

Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah

Iránský teokratický režim se pod náporem rozsáhlých nepokojů ocitá v jedné z nejvážnějších krizí své historie. Zatímco ulice íránských měst už třetím týdnem zaplňují davy volající po zásadní změně, náboženské špičky v Teheránu se snaží udržet moc pomocí brutálních represí. I když vládnoucí klerikové v minulosti podobné vlny odporu ustáli, současná situace působí mnohem křehčeji kvůli souběhu domácí nespokojenosti a stupňujícího se tlaku ze strany Spojených států.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

Znak jednoho z největších anglických týmů - Manchesteru United.

Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie

Po londýnské Chelsea se krátce po Novém roce rozhodli rozloučit se svým trenérem i v Manchesteru United. Tam se o budoucnosti portugalského stratéga Rúbena Amorima hovořilo už dlouhou dobu, nakonec klubové vedení sáhlo ke krajnímu řešení až po více než roce od doby, kdy se Amorim objevil na lavičce poprvé. Nadále tak v klubu pokračuje hledání ideálního nástupce, který by dokázal navázat na legendárního Sira Alexe Fergusona. Během prvního pracovního týdne nového roku pak přišla i zpráva o novém trenérovi Chelsea. Tím se podle předpokladů stal dosavadní kouč francouzského Štrasburku Angličan Liam Rosenior.

včera

Tomio Okamura s Radimem Fialou

Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice

Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala zopakoval své pochybnosti ohledně ruské odpovědnosti za tragické výbuchy ve Vrběticích. Fiala poznamenal, že nedošlo k soudnímu projednání případu. Policie nicméně konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU.

Aktualizováno včera

včera

včera

Vlaky v Praze zastavila tragická nehoda. Žena srážku nepřežila

Tragédie zastavila v neděli železniční provoz na jedné z vytížených tratí na území hlavního města. Žena nepřežila srážku s vlakem, ze kterého muselo být evakuováno přes sto lidí. Případem se zabývá policie. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy