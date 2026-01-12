OBRAZEM: Pohádková Praha pod sněhem. Východ slunce, běžky na Karlově mostě i bruslení ve Stromovce

Po vydatném sněžení v pátek a sobotu se v neděli nad Prahou vyjasnilo a město se ocitlo v pohádkové zimní kulise. Lidé využili slunečný den k zimním radovánkám a pobytu venku. Podívejte se, jak tyto okamžiky zachytil náš fotograf.
Praha se v neděli probudila do jasného zimního dne, který městu dodal výjimečné kouzlo. Na Pražském hradě si místní i turisté vychutnávali východ slunce a výhledy na zasněžené střechy a hradní věže, které v ranním světle působily mimořádně klidně.
Na Karlově mostě panoval poklidný ranní ruch. Lidé se procházeli mezi zasněženými sochami a zastavovali se, aby si vychutnali atmosféru historického centra. Nechyběl ani netradiční pohled na několik běžkařů, kteří mostem projeli a zpestřili tak zimní kulisu.
Jasné počasí vylákalo obyvatele města i do parků a obor. Rodiny s dětmi zamířily k zamrzlým rybníkům a jezerům, kde se bruslilo, hrál se hokej a nechybělo ani bobování. Zima se tak stala příležitostí k aktivnímu trávení volného času venku.
Počasí je tentokrát ve volných dnech vyloženě zimní. I v nížinách se lidé dočkali bohaté sněhové nadílky, vrátily se také silné mrazy. Příští víkend už by měl být jiný. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě