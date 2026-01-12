OBRAZEM: Pohádková Praha pod sněhem. Východ slunce, běžky na Karlově mostě i bruslení ve Stromovce

Adam Skála

12. ledna 2026 7:15

Zimní Praha
Prohlédněte si 31 fotografií Zimní Praha Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po vydatném sněžení v pátek a sobotu se v neděli nad Prahou vyjasnilo a město se ocitlo v pohádkové zimní kulise. Lidé využili slunečný den k zimním radovánkám a pobytu venku. Podívejte se, jak tyto okamžiky zachytil náš fotograf.

Praha se v neděli probudila do jasného zimního dne, který městu dodal výjimečné kouzlo. Na Pražském hradě si místní i turisté vychutnávali východ slunce a výhledy na zasněžené střechy a hradní věže, které v ranním světle působily mimořádně klidně.

Na Karlově mostě panoval poklidný ranní ruch. Lidé se procházeli mezi zasněženými sochami a zastavovali se, aby si vychutnali atmosféru historického centra. Nechyběl ani netradiční pohled na několik běžkařů, kteří mostem projeli a zpestřili tak zimní kulisu.

Jasné počasí vylákalo obyvatele města i do parků a obor. Rodiny s dětmi zamířily k zamrzlým rybníkům a jezerům, kde se bruslilo, hrál se hokej a nechybělo ani bobování. Zima se tak stala příležitostí k aktivnímu trávení volného času venku.

 
 
 

před 1 hodinou

Předpověď slibuje teplejší zimní počasí i problémy kvůli ledovce

Zima, ilustrační fotografie.

Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže

Meteorologové v neděli upozornili na další hrozby zimního počasí v Česku. Dnes představují nebezpečí především sněhové jazyky či závěje. Po nadcházející mrazivé noci hrozí v pondělí ledovka, jejíž tloušťka může dosáhnout až 5 milimetrů. Budou tak hrozit nejrůznější problémy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zima Počasí Praha sníh

