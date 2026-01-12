Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku

Britské ministerstvo obrany oznámilo zahájení ambiciózního projektu s kódovým označením Nightfall, jehož cílem je vyvinout novou generaci taktických balistických střel pro Ukrajinu. Tento krok má výrazně posílit palebnou sílu ukrajinské armády v jejím boji proti ruské agresi a umožnit jí zasahovat cíle hluboko v týlu nepřítele. Británie tímto krokem potvrzuje svůj dlouhodobý závazek podporovat obranyschopnost Kyjeva i v roce 2026.
Nová balistická střela bude schopna nést bojovou hlavici o hmotnosti 200 kilogramů na vzdálenost přesahující 500 kilometrů. Projekt se zaměřuje na rychlý vývoj a vysokou odolnost proti prostředkům elektronického boje, které Rusko na bojišti masivně využívá. Londýn plánuje, že tyto zbraně budou odpalovány z pozemních vozidel, přičemž systém umožní vypálit několik střel rychle za sebou a během několika minut opustit pozici.
Klíčovým parametrem projektu Nightfall je efektivita a schopnost masové produkce přímo ve Spojeném království. Každá střela by měla vyjít maximálně na 800 tisíc liber, přičemž cílem je vyrábět alespoň deset kompletních systémů měsíčně. Díky minimálním omezením pro vývoz bude moci být tato technika doručována ukrajinským silám velmi pružně a bez zbytečných administrativních průtahů.
Britský ministr obrany John Healey během své nedávné návštěvy Ukrajiny zdůraznil, že vývoj těchto zbraní je přímou odpovědí na pokračující ruské útoky. Uvedl, že Vladimir Putin stupňuje svou nelegální válku a namísto mírových jednání cílí pokročilou výzbrojí na civilní oblasti. Podle Healeyho si Rusko nesmí myslet, že může jednat beztrestně, a proto Londýn vloží do rukou Ukrajinců ty nejmodernější technologie.
Vývojový proces je nastaven mimořádně svižně, aby zbraně dorazily na frontu co nejdříve. Tři vybrané průmyslové týmy získají zakázku v hodnotě 9 milionů liber na to, aby do dvanácti měsíců navrhly a vyrobily první tři testovací rakety. Harmonogram počítá s tím, že finální návrhy budou předloženy v únoru a samotné kontrakty na vývoj budou podepsány již v březnu letošního roku.
Luke Pollard, ministr pro průmysl a připravenost k obraně, doplnil, že bezpečná Evropa se neobejde bez silné Ukrajiny. Nové rakety dlouhého doletu mají zajistit, aby Putin čelil dalším strategickým komplikacím při plánování svých operací. Projekt Nightfall navíc poslouží jako cenný zdroj informací pro budoucí zbrojní programy samotných britských ozbrojených sil, čímž podpoří inovace v domácím obranném průmyslu.
Britská vláda již dříve poskytla Ukrajině tisíce dronů s dlouhým doletem, ale balistické střely představují zcela novou úroveň vojenské podpory. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby dokázaly proniknout i tou nejsilnější protivzdušnou obranou a zničit klíčové vojenské objekty dříve, než ruská armáda stihne zareagovat. Mobilita odpalovacích zařízení navíc zajistí vysokou míru přežití samotných ukrajinských posádek.
Londýn tímto krokem vysílá jasný signál, že jeho podpora napadené země je pevná a bude se i nadále přizpůsobovat vývoji na bojišti. Projekt Nightfall je ukázkou moderního přístupu k vyzbrojování, který kombinuje rychlost prototypování se schopností okamžitého navýšení výroby. Tato iniciativa má ukrajinským vojákům poskytnout nástroj, který jim pomůže udržet iniciativu a účinně bránit své území i v mrazivých podmínkách probíhající zimy.
