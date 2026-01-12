Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku

Libor Novák

12. ledna 2026 10:07

Odpálení rakety ATACMS.
Odpálení rakety ATACMS. Foto: Lockheed Martin

Britské ministerstvo obrany oznámilo zahájení ambiciózního projektu s kódovým označením Nightfall, jehož cílem je vyvinout novou generaci taktických balistických střel pro Ukrajinu. Tento krok má výrazně posílit palebnou sílu ukrajinské armády v jejím boji proti ruské agresi a umožnit jí zasahovat cíle hluboko v týlu nepřítele. Británie tímto krokem potvrzuje svůj dlouhodobý závazek podporovat obranyschopnost Kyjeva i v roce 2026.

Nová balistická střela bude schopna nést bojovou hlavici o hmotnosti 200 kilogramů na vzdálenost přesahující 500 kilometrů. Projekt se zaměřuje na rychlý vývoj a vysokou odolnost proti prostředkům elektronického boje, které Rusko na bojišti masivně využívá. Londýn plánuje, že tyto zbraně budou odpalovány z pozemních vozidel, přičemž systém umožní vypálit několik střel rychle za sebou a během několika minut opustit pozici.

Klíčovým parametrem projektu Nightfall je efektivita a schopnost masové produkce přímo ve Spojeném království. Každá střela by měla vyjít maximálně na 800 tisíc liber, přičemž cílem je vyrábět alespoň deset kompletních systémů měsíčně. Díky minimálním omezením pro vývoz bude moci být tato technika doručována ukrajinským silám velmi pružně a bez zbytečných administrativních průtahů.

Britský ministr obrany John Healey během své nedávné návštěvy Ukrajiny zdůraznil, že vývoj těchto zbraní je přímou odpovědí na pokračující ruské útoky. Uvedl, že Vladimir Putin stupňuje svou nelegální válku a namísto mírových jednání cílí pokročilou výzbrojí na civilní oblasti. Podle Healeyho si Rusko nesmí myslet, že může jednat beztrestně, a proto Londýn vloží do rukou Ukrajinců ty nejmodernější technologie.

Vývojový proces je nastaven mimořádně svižně, aby zbraně dorazily na frontu co nejdříve. Tři vybrané průmyslové týmy získají zakázku v hodnotě 9 milionů liber na to, aby do dvanácti měsíců navrhly a vyrobily první tři testovací rakety. Harmonogram počítá s tím, že finální návrhy budou předloženy v únoru a samotné kontrakty na vývoj budou podepsány již v březnu letošního roku.

Luke Pollard, ministr pro průmysl a připravenost k obraně, doplnil, že bezpečná Evropa se neobejde bez silné Ukrajiny. Nové rakety dlouhého doletu mají zajistit, aby Putin čelil dalším strategickým komplikacím při plánování svých operací. Projekt Nightfall navíc poslouží jako cenný zdroj informací pro budoucí zbrojní programy samotných britských ozbrojených sil, čímž podpoří inovace v domácím obranném průmyslu.

Britská vláda již dříve poskytla Ukrajině tisíce dronů s dlouhým doletem, ale balistické střely představují zcela novou úroveň vojenské podpory. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby dokázaly proniknout i tou nejsilnější protivzdušnou obranou a zničit klíčové vojenské objekty dříve, než ruská armáda stihne zareagovat. Mobilita odpalovacích zařízení navíc zajistí vysokou míru přežití samotných ukrajinských posádek.

Londýn tímto krokem vysílá jasný signál, že jeho podpora napadené země je pevná a bude se i nadále přizpůsobovat vývoji na bojišti. Projekt Nightfall je ukázkou moderního přístupu k vyzbrojování, který kombinuje rychlost prototypování se schopností okamžitého navýšení výroby. Tato iniciativa má ukrajinským vojákům poskytnout nástroj, který jim pomůže udržet iniciativu a účinně bránit své území i v mrazivých podmínkách probíhající zimy.

10. ledna 2026 21:54

Zdravá a o rok starší. Britská princezna Kate je vděčná přírodě

Související

Více souvisejících

Velká Británie Armáda U.K. válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Prezident Trump

Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Kubu a vyzývá tamní komunistické vedení k uzavření dohody s Washingtonem. V nedělním prohlášení varoval, že po nedávném dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými silami dojde k úplnému zastavení dodávek venezuelské ropy i peněz na ostrov. Trump zdůraznil, že Havana již nebude moci spoléhat na pomoc, kterou čerpala po celá desetiletí, a doporučil kubánským představitelům, aby vyjednávali, dokud není pozdě.

před 1 hodinou

Odpálení rakety ATACMS.

Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku

Britské ministerstvo obrany oznámilo zahájení ambiciózního projektu s kódovým označením Nightfall, jehož cílem je vyvinout novou generaci taktických balistických střel pro Ukrajinu. Tento krok má výrazně posílit palebnou sílu ukrajinské armády v jejím boji proti ruské agresi a umožnit jí zasahovat cíle hluboko v týlu nepřítele. Británie tímto krokem potvrzuje svůj dlouhodobý závazek podporovat obranyschopnost Kyjeva i v roce 2026.

před 1 hodinou

Bílý dům, Washington D.C., USA

Vojenský zásah není jedinou možností. Jaké kroky USA zvažují v Íránu?

Americký prezident Donald Trump začal intenzivně zvažovat vojenský zásah v Íránu, zatímco v této blízkovýchodní zemi dramaticky narůstá počet obětí protirežimních protestů. Podle zdrojů z Bílého domu byl šéf Spojených států v posledních dnech podrobně seznámen s řadou variant, jak na stupňující se násilí teheránské teokracie reagovat. Trump dal jasně najevo, že pokud íránské vedení nepřestane s vražděním civilistů, USA jsou připraveny k tvrdé odvetě.

před 2 hodinami

Demonstrace v Íránu

Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah

Iránský teokratický režim se pod náporem rozsáhlých nepokojů ocitá v jedné z nejvážnějších krizí své historie. Zatímco ulice íránských měst už třetím týdnem zaplňují davy volající po zásadní změně, náboženské špičky v Teheránu se snaží udržet moc pomocí brutálních represí. I když vládnoucí klerikové v minulosti podobné vlny odporu ustáli, současná situace působí mnohem křehčeji kvůli souběhu domácí nespokojenosti a stupňujícího se tlaku ze strany Spojených států.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

Znak jednoho z největších anglických týmů - Manchesteru United.

Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie

Po londýnské Chelsea se krátce po Novém roce rozhodli rozloučit se svým trenérem i v Manchesteru United. Tam se o budoucnosti portugalského stratéga Rúbena Amorima hovořilo už dlouhou dobu, nakonec klubové vedení sáhlo ke krajnímu řešení až po více než roce od doby, kdy se Amorim objevil na lavičce poprvé. Nadále tak v klubu pokračuje hledání ideálního nástupce, který by dokázal navázat na legendárního Sira Alexe Fergusona. Během prvního pracovního týdne nového roku pak přišla i zpráva o novém trenérovi Chelsea. Tím se podle předpokladů stal dosavadní kouč francouzského Štrasburku Angličan Liam Rosenior.

včera

Tomio Okamura s Radimem Fialou

Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice

Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala zopakoval své pochybnosti ohledně ruské odpovědnosti za tragické výbuchy ve Vrběticích. Fiala poznamenal, že nedošlo k soudnímu projednání případu. Policie nicméně konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU.

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa

Americký prezident Donald Trump během prezidentské kampaně opakovaně sliboval, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války, a naopak se zaměří na ukončení těch starých. Tento slib byl klíčovým pilířem jeho politického úspěchu – apeloval na frustraci americké veřejnosti z nekonečných konfliktů a drahých zahraničních intervencí. O rok později je však zřejmé, že mezi proklamovaným cílem a reálnou praxí zeje hluboká a nepřekročitelná propast.

včera

včera

Petr Macinka

Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi

Motoristé i nadále trvají na tom, aby se Filip Turek stal ministrem životního prostředí. V Partii na stanici CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka (AUTO), který je momentálně pověřen řízením resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat, poslanec se jej chystá zažalovat. 

včera

Nicolas Maduro

Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání

Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.

včera

včera

Zima, ilustrační fotografie.

Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže

Meteorologové v neděli upozornili na další hrozby zimního počasí v Česku. Dnes představují nebezpečí především sněhové jazyky či závěje. Po nadcházející mrazivé noci hrozí v pondělí ledovka, jejíž tloušťka může dosáhnout až 5 milimetrů. Budou tak hrozit nejrůznější problémy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy