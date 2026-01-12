Nebezpečí silné ledovky trvá. V pondělí 16 hodin začne platit nejnovější výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před nepříjemným jevem. Tloušťka ledovky může dosáhnout až pěti milimetrů a způsobit vážné problémy.
Přes střední Evropu momentálně postupuje k východu frontální systém, přičemž po přední straně brázdy nižšího tlaku vzduchu nad západní Evropou proudí do Česka teplejší vzduch. Právě tato situace může v následujících hodinách zapříčinit problémy.
"V pondělí později odpoledne a večer začne sněžení v jihozápadní polovině Čech od západu přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Během úterý se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky rozšíří dále na východ," varoval ústav s tím, že v severovýchodních částech území je výskyt ledovky méně pravděpodobný, ale nikoliv zcela vyloučený.
"Tloušťka ledovky hlavně v západní polovině Čech a na jihozápadě Moravy může dosáhnout 2 až 5 milimetrů," upozornili meteorologové.
Na místech, kde se bude vyskytovat ledovka, hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet také k lámání větví stromů a k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb.
Související
OBRAZEM: Pohádková Praha pod sněhem. Východ slunce, běžky na Karlově mostě i bruslení ve Stromovce
Předpověď slibuje teplejší zimní počasí i problémy kvůli ledovce
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou
před 37 minutami
Předpověď počasí se naplní. Meteorologové varují před ledovkou, bude silná
před 58 minutami
Motoristé řeší, kam s Turkem. Možná pro něj našli místo
před 1 hodinou
Vězněn bez soudu, mučen od CIA. Údajný terorista dostal tučné odškodné, na svobodu ho přesto nepustili
před 2 hodinami
Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy
před 3 hodinami
Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku
před 4 hodinami
Vojenský zásah není jedinou možností. Jaké kroky USA zvažují v Íránu?
před 4 hodinami
Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah
před 6 hodinami
OBRAZEM: Pohádková Praha pod sněhem. Východ slunce, běžky na Karlově mostě i bruslení ve Stromovce
před 6 hodinami
Předpověď slibuje teplejší zimní počasí i problémy kvůli ledovce
včera
Loučil se i Biden. V USA pohřbili předčasně zesnulou vnučku Kennedyho
včera
Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie
včera
Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice
Aktualizováno včera
Záchrana, jaká nemá v Česku obdoby. Zraněný muž je konečně venku z jeskyně
včera
Trump už si brousí zuby i na Kubu. Dohodněte se, než bude pozdě, vzkázal
včera
Vlaky v Praze zastavila tragická nehoda. Žena srážku nepřežila
včera
Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa
včera
"Měli štěstí, snad nezapomenou." Trump tvrdí, že Venezuela už propouští politické vězně
včera
Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi
včera
Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání
Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.
Zdroj: Jakub Jurek