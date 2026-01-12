Předpověď počasí se naplní. Meteorologové varují před ledovkou, bude silná

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. ledna 2026 12:52

Zima, ilustrační fotografie.
Zima, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nebezpečí silné ledovky trvá. V pondělí 16 hodin začne platit nejnovější výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před nepříjemným jevem. Tloušťka ledovky může dosáhnout až pěti milimetrů a způsobit vážné problémy. 

Přes střední Evropu momentálně postupuje k východu frontální systém, přičemž po přední straně brázdy nižšího tlaku vzduchu nad západní Evropou proudí do Česka teplejší vzduch. Právě tato situace může v následujících hodinách zapříčinit problémy. 

"V pondělí později odpoledne a večer začne sněžení v jihozápadní polovině Čech od západu přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Během úterý se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky rozšíří dále na východ," varoval ústav s tím, že v severovýchodních částech území je výskyt ledovky méně pravděpodobný, ale nikoliv zcela vyloučený. 

"Tloušťka ledovky hlavně v západní polovině Čech a na jihozápadě Moravy může dosáhnout 2 až 5 milimetrů," upozornili meteorologové. 

Na místech, kde se bude vyskytovat ledovka, hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet také k lámání větví stromů a k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb. 

Počasí Zima ČHMÚ

