Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah

Libor Novák

12. ledna 2026 8:35

Demonstrace v Íránu
Demonstrace v Íránu Foto: Wikipedia

Iránský teokratický režim se pod náporem rozsáhlých nepokojů ocitá v jedné z nejvážnějších krizí své historie. Zatímco ulice íránských měst už třetím týdnem zaplňují davy volající po zásadní změně, náboženské špičky v Teheránu se snaží udržet moc pomocí brutálních represí. I když vládnoucí klerikové v minulosti podobné vlny odporu ustáli, současná situace působí mnohem křehčeji kvůli souběhu domácí nespokojenosti a stupňujícího se tlaku ze strany Spojených států.

Původně ekonomické protesty rychle přerostly v celonárodní hnutí namířené proti samotným základům islámské republiky. Podle analytiků z Washingtonského institutu stojí za hlubokou frustrací obyvatel systémové selhávání státu, všudypřítomná korupce a neustálý útlak. Lidé už nepožadují jen dílčí reformy, ale úplný konec režimu, který zemi ovládá desítky let.

Do vnitrostátního napětí razantně vstoupil americký prezident Donald Trump, který otevřeně podpořil íránské hnutí za svobodu. Trump prostřednictvím sociálních sítí vzkázal, že USA jsou připraveny pomoci, a varoval Teherán před zabíjením pokojných demonstrantů. Podle zdrojů z Bílého domu americká armáda v současnosti zvažuje několik variant zásahu včetně vojenského řešení, ačkoliv konečné rozhodnutí o formě intervence zatím nepadlo.

Protesty, které začaly v Teheránu kvůli kolapsu íránské měny 28. prosince a poté se rozšířily do měst po celé zemi, si vyžádaly více než 500 obětí poté, co ozbrojené složky zahájily palbu do davu, uvádí americká pozorovatelská skupina. V sázce je vláda nejvyššího vůdce íránského státu ajatolláha Chameneího – demonstranti jsou rozzlobeni ochromujícím růstem cen a sociálními a politickými omezeními, která vláda prosazuje.

Pozice Alího Chameneího je oslabena i na mezinárodním poli. Írán v poslední době ztratil klíčové strategické výhody, včetně vlivu svých spojenců z hnutí Hamás a Hizballáh, kteří byli oslabeni izraelskými útoky. Pád syrského prezidenta Bašára Asada v závěru roku 2024 navíc připravil Teherán o nejdůležitějšího regionálního partnera, což jen prohloubilo izolaci režimu.

Ekonomická situace země zůstává kritická, k čemuž přispívají i obnovené mezinárodní sankce. Ty sice mají cílit na vedení státu, v praxi však drtí především střední třídu, která tvoří páteř reformního hnutí. Přestože vláda prezidenta Masúda Pezeškjána zkusila situaci uklidnit drobnými finančními příspěvky pro občany a sliby o lepší budoucnosti, odpor v ulicích nezeslábl.

Režim reaguje osvědčeným způsobem: zatýkáním tisíců lidí, blokováním internetu a nasazením síly, které si již vyžádalo stovky obětí. Prezident Pezeškján označil demonstranty za teroristy řízené ze zahraničí a vyzval loajální občany k podpoře státu. Analytici však upozorňují, že dokud nedojde k rozkolu uvnitř bezpečnostních složek, zůstává mocenské jádro režimu i přes svou neoblíbenost stále pevně u kormidla.

včera

Armáda plní Trumpův rozkaz. Podnikla další útok na islamisty v Sýrii

Související

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek vyslal jasný signál, že režim hodlá proti sílícímu protestnímu hnutí zakročit s ještě větší brutalitou. Ve svém prvním projevu od vypuknutí nepokojů před třinácti dny prohlásil, že úřady neustoupí ani o krok. Demonstranty označil za „vrahy“ a „sabotéry“, kteří podle něj jednají v zájmu cizích mocností, především Spojených států.
Írán, ilustrační foto

Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet

Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.

Více souvisejících

Írán Demonstrace v Íránu

Aktuálně se děje

před 14 minutami

Demonstrace v Íránu

Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah

Iránský teokratický režim se pod náporem rozsáhlých nepokojů ocitá v jedné z nejvážnějších krizí své historie. Zatímco ulice íránských měst už třetím týdnem zaplňují davy volající po zásadní změně, náboženské špičky v Teheránu se snaží udržet moc pomocí brutálních represí. I když vládnoucí klerikové v minulosti podobné vlny odporu ustáli, současná situace působí mnohem křehčeji kvůli souběhu domácí nespokojenosti a stupňujícího se tlaku ze strany Spojených států.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

včera

včera

Znak jednoho z největších anglických týmů - Manchesteru United.

Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie

Po londýnské Chelsea se krátce po Novém roce rozhodli rozloučit se svým trenérem i v Manchesteru United. Tam se o budoucnosti portugalského stratéga Rúbena Amorima hovořilo už dlouhou dobu, nakonec klubové vedení sáhlo ke krajnímu řešení až po více než roce od doby, kdy se Amorim objevil na lavičce poprvé. Nadále tak v klubu pokračuje hledání ideálního nástupce, který by dokázal navázat na legendárního Sira Alexe Fergusona. Během prvního pracovního týdne nového roku pak přišla i zpráva o novém trenérovi Chelsea. Tím se podle předpokladů stal dosavadní kouč francouzského Štrasburku Angličan Liam Rosenior.

včera

Tomio Okamura s Radimem Fialou

Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice

Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala zopakoval své pochybnosti ohledně ruské odpovědnosti za tragické výbuchy ve Vrběticích. Fiala poznamenal, že nedošlo k soudnímu projednání případu. Policie nicméně konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU.

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa

Americký prezident Donald Trump během prezidentské kampaně opakovaně sliboval, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války, a naopak se zaměří na ukončení těch starých. Tento slib byl klíčovým pilířem jeho politického úspěchu – apeloval na frustraci americké veřejnosti z nekonečných konfliktů a drahých zahraničních intervencí. O rok později je však zřejmé, že mezi proklamovaným cílem a reálnou praxí zeje hluboká a nepřekročitelná propast.

včera

včera

Petr Macinka

Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi

Motoristé i nadále trvají na tom, aby se Filip Turek stal ministrem životního prostředí. V Partii na stanici CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka (AUTO), který je momentálně pověřen řízením resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat, poslanec se jej chystá zažalovat. 

včera

Nicolas Maduro

Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání

Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.

včera

včera

Zima, ilustrační fotografie.

Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže

Meteorologové v neděli upozornili na další hrozby zimního počasí v Česku. Dnes představují nebezpečí především sněhové jazyky či závěje. Po nadcházející mrazivé noci hrozí v pondělí ledovka, jejíž tloušťka může dosáhnout až 5 milimetrů. Budou tak hrozit nejrůznější problémy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Robert Fico

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

včera

včera

včera

Počasí o příštím víkendu. Silný mráz ustoupí, ukazuje výhled

Počasí je tentokrát ve volných dnech vyloženě zimní. I v nížinách se lidé dočkali bohaté sněhové nadílky, vrátily se také silné mrazy. Příští víkend už by měl být jiný. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy