Předpověď slibuje teplejší zimní počasí i problémy kvůli ledovce

Celodenním mrazům během dalšího lednového týdne, který právě začíná, odzvoní. Předpověď slibuje oteplení, ale také možné komplikace kvůli silné ledovce. Vyplývá to z informací od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přes Česko dnes bude přecházet teplá fronta, zatáhne se a od západu přijde sněžení. To začne v západních Čechách přecházet do mrznoucího deště, který se v noci na úterý rozšíří na další území. Očekává se tvorba ledovky. Místy může mít tloušťku kolem dvou milimetrů, což by mohlo vést ke komplikacím v dopravě.
"Do rána již bude v Čechách lehce nad nulou, na Moravě a ve Slezsku ještě bude mrznout. Úterní maxima čekáme 0 až 4 °C, v Pošumaví až 6 °C, ale na Moravě -3 až +1 °C," uvedli meteorologové. V úterý odpoledne pak od západu srážky ustanou, zároveň se má oteplovat.
"V dalších dnech sice bude nad naše území proudit teplejší vzduch od jihu, ale nejspíše se vytvoří teplotní inverze, takže teploty příliš stoupat nebudou," upozornil hydrometeorologický ústav.
Většinou bude zataženo, místy se mohou vyskytovat mlhy, které budou i mrznoucí. Hrozit má také slabý déšť nebo mrholení. Sněhové srážky se očekávají pouze na horách. Přes den mají teploty stoupat až na 5 °C.
Zdroj: Jan Hrabě