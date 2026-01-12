Z nitra EU přichází důrazné varování: Pokud Trump silou převezme Grónsko, bude to definitivní konec

Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius se v pondělí nečekaně ostře vložil do sílícího diplomatického sporu o budoucnost Grónska. Během bezpečnostní konference ve Švédsku varoval, že pokud by se Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa pokusily o vojenské ovládnutí tohoto arktického území, znamenalo by to definitivní konec Severoatlantické aliance. Kubilius se tak stal nejvýše postaveným představitelem EU, který veřejně podpořil dřívější slova dánské premiérky Mette Frederiksenové.
Podle dánské premiérky by jakýkoliv útok USA na spojence v NATO znamenal konec bezpečnostního řádu, který v Evropě platí od konce druhé světové války. Kubilius k tomu dodal, že kromě institucionálního rozpadu aliance by takový krok vyvolal extrémně negativní reakci mezi evropskou veřejností. Dánsko, pod které autonomní Grónsko spadá, vnímá americké výhrůžky jako naprosto nepřijatelný zásah do své suverenity.
Donald Trump svou snahu o získání ostrova odůvodňuje národní bezpečností. Tvrdí, že Grónsko „vlastnit“ musí, aby zabránil Rusku a Číně v jeho ovládnutí. Podle prezidenta současná vojenská přítomnost USA na ostrově nestačí k tomu, aby Moskvu a Peking udržela v dostatečné vzdálenosti. Na palubě Air Force One dokonce prohlásil, že si Spojené státy budou muset vybrat mezi vlastnictvím Grónska a zachováním NATO.
Andrius Kubilius také připomněl článek 42.7 Smlouvy o Evropské unii, který členským státům ukládá povinnost poskytnout pomoc v případě, že se jiný člen stane obětí ozbrojené agrese na svém území. Tento závazek by teoreticky mohl postavit evropské armády proti americkým silám, pokud by Washington skutečně přešel od slov k činům. I když většina diplomatů stále nevěří v reálný vojenský střet, varování komisaře pro obranu ukazuje, jak vážně Brusel situaci bere.
V reakci na americký tlak začaly některé evropské země, včetně Německa pod vedením kancléře Friedricha Merze, diskutovat o posílení vlastní vojenské přítomnosti v Arktidě. Cílem je ukázat, že Evropa je schopna zajistit bezpečnost regionu i bez nutnosti americké anexe. Mezi zvažovaná opatření patří lepší dohled nad Arktidou, zvýšení výdajů na obranu a společná vojenská cvičení na severu.
Generální tajemník NATO Mark Rutte se snaží situaci uklidňovat a tvrdí, že aliance v krizi není. Připouští však, že Trumpova rétorika nutí evropské spojence k vyšším investicím do vlastní obrany, což je dlouhodobý požadavek Washingtonu. Přesto Rutte zatím odmítá přímo kritizovat amerického prezidenta za jeho výroky o Grónsku, aby neprohluboval příkop mezi oběma břehy Atlantiku.
Evropští diplomaté se domnívají, že Trumpova strategie je formou nátlaku, která má Spojeným státům zajistit alespoň nějaké výhody, i kdyby to nebylo přímo vlastnictví ostrova. Diskutuje se o možnosti, že by USA mohly získat širší práva k těžbě nerostných surovin nebo rozšíření svých vojenských základen. Pro Dánsko a Grónsko je však jakýkoliv obchod s územní celistvostí i nadále nepřípustným tématem.
Celý spor odhaluje hlubokou nejistotu ohledně budoucnosti západního spojenectví. Pokud největší mocnost NATO zpochybňuje nedotknutelnost hranic svého vlastního spojence, základy, na kterých aliance stojí, se začínají drolit. Rok 2026 se tak může stát přelomovým momentem, kdy se Evropa bude muset rozhodnout, zda se dokáže bránit i bez tradiční americké záruky.
V souvislosti s těmito událostmi se mluví také o zřízení Rady bezpečnosti EU, která by umožnila rychlejší rozhodování o obraně kontinentu. To by mohlo zahrnovat i vytvoření stálé evropské vojenské síly o síle 100 000 vojáků, která by postupně mohla nahradit americké jednotky v Evropě, pokud by se USA rozhodly alianci opustit.
Související
NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě
Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa
NATO , EU (Evropská unie) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Z nitra EU přichází důrazné varování: Pokud Trump silou převezme Grónsko, bude to definitivní konec
před 1 hodinou
Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete
před 2 hodinami
NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě
před 3 hodinami
Jsme připraveni na válku, odpovíme drtivou silou, vzkazuje Írán Trumpovi
před 4 hodinami
Turek na ministerstvu usedne. Stal se vládním zmocněncem pro Green Deal
před 5 hodinami
Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou
před 6 hodinami
Předpověď počasí se naplní. Meteorologové varují před ledovkou, bude silná
před 6 hodinami
Motoristé řeší, kam s Turkem. Možná pro něj našli místo
před 7 hodinami
Vězněn bez soudu, mučen od CIA. Údajný terorista dostal tučné odškodné, na svobodu ho přesto nepustili
před 8 hodinami
Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy
před 8 hodinami
Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku
před 9 hodinami
Vojenský zásah není jedinou možností. Jaké kroky USA zvažují v Íránu?
před 10 hodinami
Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah
před 11 hodinami
OBRAZEM: Pohádková Praha pod sněhem. Východ slunce, běžky na Karlově mostě i bruslení ve Stromovce
před 11 hodinami
Předpověď slibuje teplejší zimní počasí i problémy kvůli ledovce
včera
Loučil se i Biden. V USA pohřbili předčasně zesnulou vnučku Kennedyho
včera
Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie
včera
Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice
Aktualizováno včera
Záchrana, jaká nemá v Česku obdoby. Zraněný muž je konečně venku z jeskyně
včera
Trump už si brousí zuby i na Kubu. Dohodněte se, než bude pozdě, vzkázal
Americký prezident Donald Trump po zásahu ve Venezuela zvyšuje tlak i na další zemi v regionu. Kubu vyzval, aby co nejrychleji uzavřela dohodu, než bude pozdě. V minulosti přitom vojenskou intervenci na ostrově vyloučil
Zdroj: Lucie Podzimková