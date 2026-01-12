Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou

V úterý 13. ledna 2026 začíná v Paříži klíčové odvolací řízení, které rozhodne o politické budoucnosti Marine Le Penové. Tato dlouholetá tvář francouzské krajní pravice bojuje o zrušení pětiletého zákazu kandidatury, který jí loni v březnu uložil soud za zpronevěru fondů Evropského parlamentu. Pokud neuspěje, její sen o prezidentském úřadu v roce 2027 se definitivně rozplyne a žezlo v rámci Národního sdružení (RN) pravděpodobně definitivně převezme její chráněnec Jordan Bardella.
Původní rozsudek nad Le Penovou byl tvrdý: čtyři roky vězení (z toho dva podmíněně), pokuta 100 000 eur a okamžitý pětiletý zákaz ucházet se o veřejné funkce. Soud dospěl k závěru, že stála v centru systému, který v letech 2004 až 2016 zneužíval evropské peníze k placení stranických zaměstnanců ve Francii pod rouškou parlamentních asistentů. Celková škoda byla vyčíslena na více než 3 miliony eur.
Zatímco po prvním rozsudku Le Penová mluvila o „politickém atentátu“ a přirovnávala svůj boj k odkazu Martina Luthera Kinga, její současná strategie u odvolacího soudu má být podle zdrojů z blízkého okolí mnohem pokornější a techničtější. Její právníci se hodlají zaměřit na procesní nedostatky a argumentovat, že pětiletý zákaz kandidatury je nepřiměřeně přísný trest, který zasahuje do demokratické soutěže.
Situaci komplikuje politická realita uvnitř Francie. Ačkoliv RN navenek deklaruje naprostou loajalitu své dlouholeté lídryni, průzkumy veřejného mínění ukazují, že voliči začínají upřednostňovat třicetiletého Jordana Bardellu. Prosincový průzkum agentury Ipsos ukázal, že Bardella má poprvé vyšší podíl pozitivních hodnocení než Le Penová (33 % ku 30 %). Průzkum agentury Odoxa z listopadu 2025 šel ještě dál – Bardella by podle něj v současnosti vyhrál obě kola prezidentských voleb proti jakémukoliv soupeři.
Pokud by odvolací soud trest potvrdil, pro Le Penovou by to znamenalo konec cesty, protože další odvolání ke kasačnímu soudu by už nestihla do termínu prezidentských voleb vyřídit. Bardella, který v roce 2024 dovedl stranu k historickému vítězství v evropských volbách se ziskem 31,4 % hlasů, by se tak z „plánu B“ stal oficiálně „plánem A“.
Soudní proces má trvat zhruba měsíc, tedy do poloviny února, ovšem na samotný verdikt si Francie bude muset počkat až do léta 2026. Rozhodnutí bude mít seismické dopady na celou evropskou politiku, neboť určí, kdo povede nejsilnější opoziční sílu ve Francii do nejdůležitějšího volebního střetu příštích let. V táboře Národního sdružení se již nyní mluví o tom, že případná potvrzená diskvalifikace Le Penové by mohla v příznivcích vyvolat touhu po odplatě, podobně jako tomu bylo u stoupenců Donalda Trumpa v USA.
Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.
Zdroj: Jakub Jurek