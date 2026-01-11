Trump už si brousí zuby i na Kubu. Dohodněte se, než bude pozdě, vzkázal

Americký prezident Donald Trump po zásahu ve Venezuela zvyšuje tlak i na další zemi v regionu. Kubu vyzval, aby co nejrychleji uzavřela dohodu, než bude pozdě. V minulosti přitom vojenskou intervenci na ostrově vyloučil
"Kuba po mnoho let žila z obrovských objemů ropy a peněz z Venezuely. Na oplátku zařizovala bezpečnost pro poslední dva venezuelské diktátory (Huga Cháveze a Nicolase Madura). Už ale nikdy víc," spustil Trump v neděli na sociální síti Truth Social.
Podle amerického prezidenta je většina Kubánců, kteří se starali o bezpečnost venezuelských prezidentů, po smrti. O život měli přijít při doprovodných úderech americké armády během minulého víkendu, kdy se speciální jednotky zmocnily Madura, jehož následně přepravily do USA, kde již stanul před soudem.
Šéf Bílého domu konstatoval, že Venezuela už kubánskou pomoc nepotřebuje. "Teď má Spojené státy americké, nejsilnější armádu na světě. My je ochráníme," poznamenal.
Havanu následně vyzval, aby se zapojila do diplomatických jednání s Washingtonem. "Na Kubu už nebudou proudit žádné peníze či ropa. Nula. Důrazně doporučuji, aby uzavřela dohodu, než bude pozdě," pohrozil Trump na závěr příspěvku.
Kubánská vláda zatím na nejnovější výhrůžky americké administrativy nereagovala, podotkla BBC. Prezident karibského státu Miguel Díaz-Canel dříve přiznal, že ve Venezuele padlo 32 kubánských bojovníků.
Spojené státy zatím jasně nedeklarovaly, jaké mají plány s Kubou. Trump v minulosti řekl, že vojenská intervence na ostrově nebude nutná, protože místní režim se hroutí. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v uplynulých dnech naznačil kubánským lídrům, že by se měli obávat.
