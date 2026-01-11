Trump už si brousí zuby i na Kubu. Dohodněte se, než bude pozdě, vzkázal

Lucie Podzimková

11. ledna 2026 18:07

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump po zásahu ve Venezuela zvyšuje tlak i na další zemi v regionu. Kubu vyzval, aby co nejrychleji uzavřela dohodu, než bude pozdě. V minulosti přitom vojenskou intervenci na ostrově vyloučil

"Kuba po mnoho let žila z obrovských objemů ropy a peněz z Venezuely. Na oplátku zařizovala bezpečnost pro poslední dva venezuelské diktátory (Huga Cháveze a Nicolase Madura). Už ale nikdy víc," spustil Trump v neděli na sociální síti Truth Social. 

Podle amerického prezidenta je většina Kubánců, kteří se starali o bezpečnost venezuelských prezidentů, po smrti. O život měli přijít při doprovodných úderech americké armády během minulého víkendu, kdy se speciální jednotky zmocnily Madura, jehož následně přepravily do USA, kde již stanul před soudem.

Šéf Bílého domu konstatoval, že Venezuela už kubánskou pomoc nepotřebuje. "Teď má Spojené státy americké, nejsilnější armádu na světě. My je ochráníme," poznamenal.

Havanu následně vyzval, aby se zapojila do diplomatických jednání s Washingtonem. "Na Kubu už nebudou proudit žádné peníze či ropa. Nula. Důrazně doporučuji, aby uzavřela dohodu, než bude pozdě," pohrozil Trump na závěr příspěvku. 

Kubánská vláda zatím na nejnovější výhrůžky americké administrativy nereagovala, podotkla BBC. Prezident karibského státu Miguel Díaz-Canel dříve přiznal, že ve Venezuele padlo 32 kubánských bojovníků. 

Spojené státy zatím jasně nedeklarovaly, jaké mají plány s Kubou. Trump v minulosti řekl, že vojenská intervence na ostrově nebude nutná, protože místní režim se hroutí. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v uplynulých dnech naznačil kubánským lídrům, že by se měli obávat. 

před 2 hodinami

"Měli štěstí, snad nezapomenou." Trump tvrdí, že Venezuela už propouští politické vězně

Související

Donald Trump Komentář

Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa

Americký prezident Donald Trump během prezidentské kampaně opakovaně sliboval, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války, a naopak se zaměří na ukončení těch starých. Tento slib byl klíčovým pilířem jeho politického úspěchu – apeloval na frustraci americké veřejnosti z nekonečných konfliktů a drahých zahraničních intervencí. O rok později je však zřejmé, že mezi proklamovaným cílem a reálnou praxí zeje hluboká a nepřekročitelná propast.

Více souvisejících

Donald Trump Kuba Miguel Diaz-Canel Venezuela USA (Spojené státy americké) Marco Rubio

Aktuálně se děje

před 13 minutami

před 59 minutami

před 1 hodinou

Donald Trump

Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa

Americký prezident Donald Trump během prezidentské kampaně opakovaně sliboval, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války, a naopak se zaměří na ukončení těch starých. Tento slib byl klíčovým pilířem jeho politického úspěchu – apeloval na frustraci americké veřejnosti z nekonečných konfliktů a drahých zahraničních intervencí. O rok později je však zřejmé, že mezi proklamovaným cílem a reálnou praxí zeje hluboká a nepřekročitelná propast.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Petr Macinka

Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi

Motoristé i nadále trvají na tom, aby se Filip Turek stal ministrem životního prostředí. V Partii na stanici CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka (AUTO), který je momentálně pověřen řízením resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat, poslanec se jej chystá zažalovat. 

před 4 hodinami

Nicolas Maduro

Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání

Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Zima, ilustrační fotografie.

Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže

Meteorologové v neděli upozornili na další hrozby zimního počasí v Česku. Dnes představují nebezpečí především sněhové jazyky či závěje. Po nadcházející mrazivé noci hrozí v pondělí ledovka, jejíž tloušťka může dosáhnout až 5 milimetrů. Budou tak hrozit nejrůznější problémy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Robert Fico

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

včera

včera

Tenis, ilustrační fotografie

Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open

Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.

včera

včera

Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta

Úmysl poslance Filipa Turka (Motoristé) žalovat prezidenta Petra Pavla se neobešel bez reakcí politických konkurentů zatím neúspěšného kandidáta na post ministra životního prostředí. Exministr dopravy Martin Kupka (ODS) nemá pro takové jednání pochopení. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy