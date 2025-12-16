Počasí o víkendu: Bude tepleji než o tom uplynulém

Počasí bude o nadcházejícím víkendu teplejší, než v tom uplynulém. Podle ČHMÚ.cz se denní maxima dostanou až k osmi stupňům.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, na horách místy, jinde ojediněle polojasno. Místy mrholení, na severozápadě i slabý déšť. Místy mlhy. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při zmenšené oblačnosti až 8 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s, místy i klidno.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, na horách místy, jinde ojediněle i polojasno. Místy mrholení a mlhy. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti až 8 °C.
Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zhodnotil předpokládanou podobu třetí vlády Andreje Babiše. Podle něj je důležité, že ve vládě zasednou ministři za ANO se zkušeností s exekutivy. „Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok. Vládní zkušenosti jsou zkrátka neocenitelné,“ řekl Jágr. Vliv na vládnutí bude samozřejmě mít i SPD a Motoristé sobě, Babiš je ale podle politologa „natolik dominantní politickou a ekonomickou silou v naší zemi, že se bez jeho svolení nevymění ani žárovka na Úřadu vlády“.
Zdroj: Jakub Jurek