Rusko musí přijmout fakt, že svět má pravidla, prohlásil Zelenskyj. Poslanci mu tleskali ve stoje

Libor Novák

16. prosince 2025 11:18

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vystoupil s emotivním a diplomaticky důrazným projevem před nizozemským parlamentem. Jeho řeč přišla jen několik hodin před oficiálním ustanovením Mezinárodní komise pro nároky Ukrajiny v Haagu a v době, kdy v Evropě vrcholí debaty o využití zmrazených ruských aktiv.

Zelenskyj potvrdil, že se v současnosti nacházíme v „nejintenzivnější fázi mírových jednání“ od února 2022. Zdůraznil však, že Ukrajina neusiluje o pouhou pauzu nebo nejisté provizorní řešení. „Pracujeme na tom, abychom tuto ruskou válku konečně a definitivně ukončili,“ uvedl. Jedním dechem však dodal, že k dosažení tohoto cíle potřebuje Kyjev stejně silnou politickou podporu, jakou měl na samém začátku konfliktu.

Ukrajinský prezident se ostře ohradil proti narativu Moskvy, která se snaží agresi vysvětlovat „vnějšími příčinami“. Podle něj Rusko vždy obviňuje sousedy, aby zakrylo fakt, že příčina krveprolití leží v Moskvě. Zelenskyj odsoudil ruské požadavky, aby se Ukrajina vzdala území, která Rusko ani nedokázalo dobýt, nebo aby přijala omezení své suverenity a práva vstupovat do mezinárodních aliancí.

„Nestačí jen donutit Rusko k dohodě. Musíme ho donutit přijmout fakt, že na světě existují pravidla, která nelze obcházet,“ prohlásil Zelenskyj za potlesku poslanců.

Mír podle Zelenského nemůže stát pouze na příměří, ale na pevných mezinárodních zárukách. „Zločinci se nezmění přes noc,“ varoval s tím, že dohoda musí obsahovat mechanismy skutečné odpovědnosti, aby Rusko nemohlo za pár let zaútočit znovu.

Odkázal přitom na své nedávné jednání s americkými zástupci v Berlíně, kde se pracovalo na detailech dokumentů, které mají válku zastavit. Zdůraznil, že žádný detail nesmí být „odměnou za agresi“, protože to by jen utvrdilo Moskvu v tom, že válka se vyplácí.

Významná část projevu byla věnována zmrazeným ruským aktivům. Zelenskyj vyzval nizozemské poslance i lídry EU, aby podpořili využití těchto prostředků k obraně Ukrajiny. Podle něj ruské elity sice nehledí na lidské životy, ale velmi přesně počítají každý dolar a euro, o které přijdou. „Tyto fondy musí pracovat pro obranu. Agresor musí za své činy zaplatit,“ apeloval na poslance před klíčovým summitem EU.

Zelenskyj připomněl také tragédii letu MH17 z roku 2014, která hluboce zasáhla právě Nizozemsko. Uvedl, že prakticky neexistuje zločin proti lidskosti, který by Rusko nespáchalo, a tyto činy nesmí být zapomenuty. „Nemůže se stát, že s těmi, kteří zabíjeli, se bude náhle zacházet jako s respektovanými partnery,“ dodal v narážce na nutnost vyvození osobní odpovědnosti ruského vedení.

Projev, který zakončil nadějí, že jeho příští vystoupení v Haagu již bude v atmosféře dosaženého míru, ocenili nizozemští zákonodárci dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

před 3 hodinami

Mírová jednání v Berlíně: Co přinesla a co bude nyní následovat?

Geert Wilders

Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu

Po roce vnitropolitického chaosu se Nizozemsko zřejmě znovu vrací k umírněnému středu. Středeční předčasné parlamentní volby, které proběhly po téměř ročním období nejistoty a rozkladu, znamenaly zásadní obrat v náladě veřejnosti. Krajně pravicový populista Geert Wilders, který předloni s přehledem zvítězil, tentokrát ztratil téměř třetinu voličů, zatímco proevropský liberál Rob Jetten ze strany Demokracie 66 (D66) zaznamenal historický úspěch a má největší šanci stát se novým premiérem.

před 35 minutami

Dmitrij Peskov na summitu Rusko Afrika 2023

Rusko odmítá vánoční příměří na Ukrajině

Ruské vedení se v úterý chladně vyjádřilo k návrhu na vánoční klid zbraní, který podpořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova závisí jakékoli dočasné zastavení bojů na tom, zda se podaří dosáhnout širší a trvalé mírové dohody, o kterou usiluje administrativa budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babišova vláda nastupuje. Slibuje levnější energie, nižší daně, stopku migračnímu paktu a emisním povolenekám

Česká republika má novou vládu. Prezident Petr Pavel v pondělí jmenoval kabinet Andreje Babiše (ANO), který se opírá o koaliční spolupráci hnutí ANO, Motoristů a SPD. Nový premiér i jeho ministři ihned po jmenování avizovali smršť opatření, která mají domácnostem i firmám ulevit od vysokých nákladů a zvrátit některé kroky předchozího kabinetu. A jednat se o nich začne už dnes.

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Mírová jednání v Berlíně: Co přinesla a co bude nyní následovat?

Jednání o míru na Ukrajině, která proběhla tento týden v Berlíně za účasti amerických vyjednavačů, ukrajinského prezidenta a evropských lídrů, skončila se smíšenými výsledky. Přestože v otázce bezpečnostních záruk došlo k výraznému posunu, nejcitlivější body zůstávají i nadále nevyřešeny.

před 3 hodinami

Policie Austrálie

Útočníky z pláže Bondi poháněla ideologie Islámského státu, absolvovali výcvik na Filipínách

Dvojice útočníků, otec a syn, kteří v neděli během židovského svátku Chanuka rozpoutali masakr na slavné australské pláži Bondi Beach, byla vedena ideologií Islámského státu (ISIS). Podle nejnovějších zjištění vyšetřovatelů oba muži nedávno navštívili jih Filipín, oblast dlouhodobě sužovanou islámským extremismem, kde zřejmě absolvovali vojenský výcvik.

před 5 hodinami

včera

Steve Witkoff a Donald Trump

USA: Ukrajina dostane záruky podobné členství v NATO. Rusko s jejím vstupem do EU souhlasí

Američtí představitelé, kteří se účastnili víkendových jednání s evropskými a ukrajinskými lídry v Berlíně, tvrdí, že mírové rozhovory s Ruskem jsou „velmi pozitivní“. Podle nich je vyřešeno již 90 % sporných bodů a Rusko by dokonce bylo ochotno akceptovat vstup Ukrajiny do Evropské unie. Navzdory tomuto optimismu však stále přetrvává zásadní neshoda ohledně budoucího uspořádání ukrajinského území.

včera

Blaise Metreweli

Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6

Nová ředitelka britské tajné služby MI6, Blaise Metreweli, ve svém prvním veřejném projevu varovala před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a zdůraznila, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, kde se přepisují pravidla konfliktu. Metreweli, která je první ženou v čele britské tajné služby, označila ruský přístup k mezinárodním vztahům za hluboce znepokojivý.

včera

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babiš ukazuje, jak se z Česka nejlepší místo pro život nedělá

Prezident Petr Pavel jmenoval třetí vládu Andreje Babiše, která se od počátku opírá o velká slova a omezený respekt k realitě. Ambice učinit z České republiky „nejlepší místo pro život“ kontrastuje s personálním složením kabinetu, jenž je produktem koaličního handlu. Vedle několika relativně kompetentních jmen stojí posílení partnerů s problematickým profilem, kteří obsadili strategické resorty. Výsledkem je kabinet, jenž vzbuzuje spíše pochybnosti než důvěru – a oprávněně.

včera

Friedrich Merz (CDU)

Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí po jednáních v Berlíně ocenil novou dynamiku v mírových rozhovorech o Ukrajině. Merz uvedl, že díky "produktivním diskusím" a "velkému diplomatickému impulsu" existuje "šance na skutečný mírový proces pro Ukrajinu", i když jsou rozhovory stále v počáteční fázi. Dodal, že je poprvé od vypuknutí války možné, že by bylo dosaženo příměří.

včera

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem

Vrcholní britští armádní představitelé v posledních týdnech nešetří ostrými varováními, která zdůrazňují vážnost hrozby ze strany Ruska. Ta se podle nich rozprostírá daleko za hranice Ukrajiny. Série jejich prohlášení přichází v klíčovém okamžiku, kdy se v Berlíně konají rozhovory s cílem prolomit pat v mírových jednáních mezi Kyjevem a Moskvou. Jejich komentáře zároveň rezonují s probíhajícími diskuzemi mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem financí o budoucím investičním plánu pro obranu Spojeného království.

včera

Chris Minns a Ahmed al Ahmed

Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump

Otec hrdiny z pláže Bondi, Mohameda Fateha al Ahmeda, sdělil stanici BBC News Arabic, že čin jeho syna Ahmeda al Ahmeda, který při útoku v Sydney odzbrojil střelce, pramenil z "čistého lidského svědomí". Ahmed se díky tomuto odvážnému kroku stal v očích veřejnosti hrdinou. Jeho statečnost ocenili mimo jiné i americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

včera

včera

Alena Schillerová

Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrátila do čela resortu, ostře kritizovala dosavadní stav hospodaření. Hned po uvedení do úřadu, které proběhlo jako první, jelikož je Ministerstvo financí nejblíže Úřadu vlády, prohlásila, že "končí umělé nadhodnocování příjmů". Resorty postupně přijímají i další členové nové vlády Andreje Babiše.

Aktualizováno včera

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš

Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.

včera

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička

Bezprostředně po ranním jmenování prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě se ministři nového kabinetu Andreje Babiše odebrali do Strakovy akademie, kde se konalo první, spíše technické, zasedání vlády. Premiér Babiš následně zahájil proces uvádění členů kabinetu do jejich ministerských funkcí, který potrvá až do večerních hodin.

včera

Aktualizováno včera

Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté

Aktivisté z organizace Greenpeace zahájili v pondělí ráno protest přímo na budově Ministerstva životního prostředí, která se nachází v pražských Vršovicích. Pro dosažení fasády využili žebříky a lana. Policie v reakci na událost potvrdila na sociální síti X, že jsou na místě a situaci řeší.

