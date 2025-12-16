Rusko musí přijmout fakt, že svět má pravidla, prohlásil Zelenskyj. Poslanci mu tleskali ve stoje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vystoupil s emotivním a diplomaticky důrazným projevem před nizozemským parlamentem. Jeho řeč přišla jen několik hodin před oficiálním ustanovením Mezinárodní komise pro nároky Ukrajiny v Haagu a v době, kdy v Evropě vrcholí debaty o využití zmrazených ruských aktiv.
Zelenskyj potvrdil, že se v současnosti nacházíme v „nejintenzivnější fázi mírových jednání“ od února 2022. Zdůraznil však, že Ukrajina neusiluje o pouhou pauzu nebo nejisté provizorní řešení. „Pracujeme na tom, abychom tuto ruskou válku konečně a definitivně ukončili,“ uvedl. Jedním dechem však dodal, že k dosažení tohoto cíle potřebuje Kyjev stejně silnou politickou podporu, jakou měl na samém začátku konfliktu.
Ukrajinský prezident se ostře ohradil proti narativu Moskvy, která se snaží agresi vysvětlovat „vnějšími příčinami“. Podle něj Rusko vždy obviňuje sousedy, aby zakrylo fakt, že příčina krveprolití leží v Moskvě. Zelenskyj odsoudil ruské požadavky, aby se Ukrajina vzdala území, která Rusko ani nedokázalo dobýt, nebo aby přijala omezení své suverenity a práva vstupovat do mezinárodních aliancí.
„Nestačí jen donutit Rusko k dohodě. Musíme ho donutit přijmout fakt, že na světě existují pravidla, která nelze obcházet,“ prohlásil Zelenskyj za potlesku poslanců.
Mír podle Zelenského nemůže stát pouze na příměří, ale na pevných mezinárodních zárukách. „Zločinci se nezmění přes noc,“ varoval s tím, že dohoda musí obsahovat mechanismy skutečné odpovědnosti, aby Rusko nemohlo za pár let zaútočit znovu.
Odkázal přitom na své nedávné jednání s americkými zástupci v Berlíně, kde se pracovalo na detailech dokumentů, které mají válku zastavit. Zdůraznil, že žádný detail nesmí být „odměnou za agresi“, protože to by jen utvrdilo Moskvu v tom, že válka se vyplácí.
Významná část projevu byla věnována zmrazeným ruským aktivům. Zelenskyj vyzval nizozemské poslance i lídry EU, aby podpořili využití těchto prostředků k obraně Ukrajiny. Podle něj ruské elity sice nehledí na lidské životy, ale velmi přesně počítají každý dolar a euro, o které přijdou. „Tyto fondy musí pracovat pro obranu. Agresor musí za své činy zaplatit,“ apeloval na poslance před klíčovým summitem EU.
Zelenskyj připomněl také tragédii letu MH17 z roku 2014, která hluboce zasáhla právě Nizozemsko. Uvedl, že prakticky neexistuje zločin proti lidskosti, který by Rusko nespáchalo, a tyto činy nesmí být zapomenuty. „Nemůže se stát, že s těmi, kteří zabíjeli, se bude náhle zacházet jako s respektovanými partnery,“ dodal v narážce na nutnost vyvození osobní odpovědnosti ruského vedení.
Projev, který zakončil nadějí, že jeho příští vystoupení v Haagu již bude v atmosféře dosaženého míru, ocenili nizozemští zákonodárci dlouhotrvajícím potleskem vestoje.
Související
Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
Nizozemí , válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Rusko odmítá vánoční příměří na Ukrajině
před 1 hodinou
Rusko musí přijmout fakt, že svět má pravidla, prohlásil Zelenskyj. Poslanci mu tleskali ve stoje
před 2 hodinami
Policie vznesla obvinění v případu únosu chlapce. Potvrdilo se, že mu šlo o život
před 2 hodinami
Babišova vláda nastupuje. Slibuje levnější energie, nižší daně, stopku migračnímu paktu a emisním povolenekám
před 3 hodinami
Mírová jednání v Berlíně: Co přinesla a co bude nyní následovat?
před 3 hodinami
Útočníky z pláže Bondi poháněla ideologie Islámského státu, absolvovali výcvik na Filipínách
před 5 hodinami
Počasí o víkendu: Bude tepleji než o tom uplynulém
včera
USA: Ukrajina dostane záruky podobné členství v NATO. Rusko s jejím vstupem do EU souhlasí
včera
Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6
včera
Babiš ukazuje, jak se z Česka nejlepší místo pro život nedělá
včera
Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským
včera
Politico: Nová Babišova vláda vyvolává v Evropě obavy. Ukrajině kvůli ní hrozí problémy
včera
Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem
včera
Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump
včera
V Berlíně se sešli evropští lídři se Zelenským. Dorazil i Trumpův vyjednávací tým
včera
Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí
Aktualizováno včera
Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš
včera
Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička
včera
Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit
Aktualizováno včera
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
Aktivisté z organizace Greenpeace zahájili v pondělí ráno protest přímo na budově Ministerstva životního prostředí, která se nachází v pražských Vršovicích. Pro dosažení fasády využili žebříky a lana. Policie v reakci na událost potvrdila na sociální síti X, že jsou na místě a situaci řeší.
Zdroj: Libor Novák