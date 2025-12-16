Tragická událost v Kadani. Dítěti už nepomohli ani záchranáři

Tragédie se v předvánočním týdnu stala v severočeské Kadani. Policisté a záchranáři v úterý vyjížděli na sídliště, kde došlo k pádu dítěte z okna paneláku. Resuscitace byla neúspěšná, událost je předmětem policejního vyšetřování.
K tragédii v osmnáctitisicovém městě na Chomutovsku došlo v úterý dopoledne. Záchranné složky vyjížděly do Bystřické ulice na místním sídlišti k nahlášenému pádu dítěte z okna panelového domu.
Policie oznámila, že případ má tragický konec. "Mohu potvrdit, že došlo k pádu nezletilé osoby a následnému úmrtí," řekla policejní mluvčí Miroslava Glogovská podle webu TN.cz. Strážci zákona zjišťují okolnosti smutné události.
Na místě zasahovala i krajská záchranka, jejíž pracovníci se neúspěšně snažili dítě oživit. "Vyjížděli jsme k pádu nezletilé osoby. Bohužel však po resuscitaci zemřela," sdělil mluvčí záchranářů Patrik Cmorej.
