Drama od prvních chvil. Policie už tuší, jak se odehrál únos chlapce na Zlínsku

Jan Hrabě

16. prosince 2025 18:08

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie v úterý obvinila pětadvacetiletého muže v případu únosu dvanáctiletého chlapce ze Zlínska z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Zmínila, že další informace k případu už zřejmě neuvolní. Některé detaily se ale začaly objevovat v médiích. 

Podle informací webu novinky.cz se obviněný a chlapec potkali na cestě, přičemž nešlo o přátelské setkání. Dospělý muž školáka násilně omezil na osobní svobodě, odvezl ho na chatu v sousední Žlutavě, kde jej do neděle věznil. "Chlapec je vnitřně neskutečně silný. Tím, že se nebál volat o pomoc, si možná zachránil život," uvedl zdroj zmíněného webu. Kriminalisté i podle serveru iDnes.cz pracují s jedinou vyšetřovací verzí únosu proti vůli dítěte. 

Obviněný muž má podle informací Radiožurnálu trvalé bydliště ve stejné obci jako chlapec, tedy v Halenkovicích. Reálně ale žil v chatce ve Žlutavě. Rozhlasová stanice popsala, že muž fyzicky napadl svou oběť a na chatu ji převezl autem. 

Policie v úterý dopoledne informovala, že obvinila pětadvacetiletého muže, který je podezřelý z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. "V dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby," uvedl krajský policejní mluvčí Petr Jaroš. 

Policie informovala o nalezení chlapce v neděli po půl třetí odpoledne, kdy také uvedla, že je v pořádku. Zároveň poděkovala za pomoc a spolupráci při čtyřdenním pátrání a zmínila, že bude prověřovat veškeré okolnosti případu. Slíbila také poskytnutí dalších informací. 

Policisté již během nedělního dne sdělili, že hoch se nejspíš neztratil sám od sebe. "Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě," napsala policie na síti X. Školák byl nalezen díky všímavým lidem. "Chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život," dodali strážci zákona. 

Policie vznesla obvinění v případu únosu chlapce. Potvrdilo se, že mu šlo o život

