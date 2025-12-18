Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala

Emoce cloumají lidmi v souvislosti s aktuálně nejsledovanějším kriminálním případem v Česku. Řeč je o případu únosu chlapce ze Zlínska, jehož měl čtyři dny věznit mladík, který byl obviněn policisty z pokusu o vraždu. Matka obviněného se rozhodla prolomit mlčení.
Upozornil na to web novinky.cz s tím, že tak učinila po jistém incidentu před jejím domem. Zmínila, že někteří lidé možná touží po pomstě na rodině obviněného. "Náš syn tu měl pouze trvalý pobyt. Jinak od svých 18 let bydlel jinde. Brzy mu bude 26 let," zdůraznila, přičemž odsoudila to, z čeho je její potomek obviněný.
"To, co se stalo, je hluboce neomluvitelné a pro mne, jako pro rodiče, nepochopitelné," uvedla podle zmíněného webu. "Syna jsme jako rodiče vychovávali nejlépe, jak jsme mohli, do 18 let. Pak už je každý zodpovědný sám za sebe, a i syn si ponese následky a důsledky svého konání," poznamenala.
Rodina to podle jejích slov odnese nejvíce, proto požádala lidi, aby zanechali myšlenek na odplatu. "Vy, co mě znáte, tak víte, jaká jsem. Jdu srdcem a cestou, za kterou se v okamžiku smrti nebudu stydět, ať už v konání či v myšlenkách," podotkla.
"Rodičovství je jako luk a děti jsou šípy, které kolikrát doletí tam, kde my už v jejich dospělosti nejsme. A někdy můžete mířit sebelépe, a přesto se během letu může změnit jejich vlastní směr. Přeji nám všem, ať každý den nosíme soucit, citlivost a důstojnost," dodala matka obviněného na závěr.
Policie v úterý dopoledne informovala, že obvinila pětadvacetiletého muže, který je podezřelý z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. "V dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby," uvedl krajský policejní mluvčí Petr Jaroš. Soud ve středu vyhověl policejní žádosti a poslal dotyčného do vazby.
Policie informovala o nalezení chlapce v neděli po půl třetí odpoledne, kdy také uvedla, že je v pořádku. Zároveň poděkovala za pomoc a spolupráci při čtyřdenním pátrání a zmínila, že bude prověřovat veškeré okolnosti případu.
Policisté již během nedělního dne sdělili, že hoch se nejspíš neztratil sám od sebe. "Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě," napsala policie na síti X. Školák byl nalezen díky všímavým lidem. "Chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život," dodali strážci zákona.
