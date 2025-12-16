Zemřel herec Josef Kubíček, hrál v seriálech i kabaretu

Českou hereckou obec zasáhla smutná zpráva i v předvánočním týdnu. Ve věku 96 let zemřel Josef Kubíček, jehož asi nejvíce proslavila role v jednom z nezapomenutelných dílů Třiceti případů majora Zemana.
O Kubíčkově úmrtí informoval Nadační fond Jiřího Menzela, jemuž smutnou zprávu oznámila dcera zesnulého Dominika. "Jménem celé rodiny poděkovala paní Olze Menzelové i Nadačnímu fondu Jiřího Menzela za finanční podporu, kterou jsme mu v posledním roce jeho života poskytovali. Byla to pro ně velká pomoc," uvedl fond na instagramu.
"Odchod Josefa Kubíčka nás velmi mrzí, zároveň jsme ale rádi, že naše pomoc mohla být alespoň trochu užitečná. Budeme na něj s úctou vzpomínat," dodala nadace.
Kubíček začínal s herectvím v jihlavském Horáckém divadle, později působil například v Kabaretu u Fleků. Po návratu do rodné Prahy se věnoval rozhlasové práci či natáčením na Barrandově.
Známého herce asi nejvíce proslavila role mladého Brůny v legendární epizodě televizního seriálu Třicet případů majora Zemana, která se jmenovala Studna. Kubíček se objevil také v pohádkách O zakleté princezně, Princ Bajaja či Lotrando a Zubejda nebo v oblíbeném seriálu Bylo nás pět.
