Vražda spáchaná synem. Policie má jasno, jak zemřel režisér Reiner

Americká policie potvrdila spekulace, když z víkendové vraždy slavného hollywoodského režiséra Roba Reinera a jeho manželky obvinila jejich syna Nicka. Reinerovi bylo 78 let, jeho manželce o deset let méně.
"Detektivové z losangeleského oddělení policie oznamují zatčení Nicka Reinera po vraždě Roba a Michele Reinerových," uvedla policie v pondělním prohlášení, které zveřejnila na síti X.
Strážci zákona napsali, že v sobotu po půl čtvrté odpoledne vyjížděli na místo činu, kde objevili dvě oběti. Ihned bylo zahájeno vyšetřování případu. Kriminalisté dospěli k závěru, že manželé byli zavražděni. Následně se ukázalo, že za vraždu rodičů má být zodpovědný dvaatřicetiletý syn obětí Nick. Došlo tak k jeho zadržení a umístění do vazby.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme tragický odchod Michele a Roba Reinerových," uvedl rodinný mluvčí v nedělním prohlášení pro americká média. "Jsme zničeni touto náhlou ztrátou a žádáme o soukromí během tohoto neuvěřitelně složitého období," dodal.
K tragické smrti režiséra a jeho manželky došlo v Brentwoodu, kde žije spousta hollywoodských celebrit. Americká média již upozornila na to, že Nick v minulosti bojoval s dlouholetou závislostí na drogách.
Rob Reiner začínal jako herec v televizních sitcomech, získal dvě ceny Emmy. Následně se začal věnovat i režii. K jeho nejznámějším počinům patří mockument Hraje skupina Spinal Tap či drama z prostředí americké námořní pěchoty Pár správných chlapů.
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
