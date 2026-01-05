Policie vyšetřuje vraždu na Strakonicku. Část těla hledali potápěči v řece

Policie od uplynulého víkendu vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Úspěšné bylo pátrání po chybějící části těla oběti. Kriminalisté se zatím nezmínili o podezřelém, avšak uvedli, že nikomu nehrozí další nebezpečí.
Jihočeská policie o případu poprvé informovala v sobotu odpoledne s tím, že prověřuje násilné úmrtí v blíže nejmenované obci na Strakonicku. Tehdy také podotkla, že nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí.
Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří ho vyšetřují jako vraždu. "Obětí je žena středního věku. Na místě pokračují úkony ohledání místa činu a pátrání po možných stopách," sdělili strážci zákona v neděli. Vzápětí odhalili i některé okolnosti případu.
"Při pátrací akci po části těla zavražděné ženy označil služební pes po třech kilometrech od vsi krevní stopu u řeky Blanice. Potápěči zásahové jednotky z řeky vynesli chybějící část těla," popsali policisté s tím, že rozplétání zločinu pokračuje.
